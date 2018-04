Palm Zire s 8MB!

Když jsme vám minulý týden představovali novinku firmy Palm Inc. s názvem Palm ZIRE, upozornili jsme hned na tři (dle našeho názoru soudě) největší handicapy tohoto nového modelu: málo paměti (2 MB RAM), absence podsvětlení displeje a pouze dvě tlačítka namísto obvyklých čtyř.

8MB upgrade RAMky Palmu ZIRE nabízí jako první německá firma Vivomobile. Za upgrade vyžaduje poplatek ve výši 49 EUR a nabízí na něj 24měsíční záruku. Tradiční je ovšem problém s dalšími náklady, zejména poštovními poplatky apod., které mohou náklady na upgrade paměti zdvojnásobit (nežijete-li v Německu).

Posílení RAM nabízí i firma STNE corporation. Majitel Palmu Zire bude muset zaplatit $49,95.

Vyplatí se?

Problematickou otázkou zůstává reálná hodnota takovéto investice. Zakoupením 8MB RAM spolu s poštovními poplatky se cena "8MB Zireho" vyšplhá nad cenu Clié SL-10, které (ač s méně kvalitním displejem a AAA bateriemi) nabízí za $150 8MB RAM již v základní ceně a kromě toho dvojnásobné rozlišení 320x320 pixelů, Memory Stick slot a Jog-dial. V úvahu je třeba vzít rovněž i fakt, že firma Palm nabízí současně ještě stále svůj 8MB Palm m105, a to za cenu Palmu Zire ($99).

Tato investice se tedy může vyplatit jen těm uživatelům, kteří po pár týdnech používání ZIRE zjistí, že je PalmOS handheld začal bavit, a po pár dnech experimentování s programy narazí za limity 2MB paměti. Pokud se jim nebude chtít investovat další peníz do lepšího modelu, může být 8MB upgrade nejlevnějším řešením tohoto problému.