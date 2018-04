Palm Zire - rovnou do černého, nebo rána vedle?

Kdo se směje naposled ...

Nové modely Palm, Inc ještě nejsou na světě a část PocketPC komunity se již ušklíbá nad některými parametry. Na stránce Palm Parody Products serveru PocketMagic je například propagační fotografie nového Palmu Zire s textem:

"Máte oblíbenou píseň, kterou byste chtěli mít vždy s sebou? Nyní můžete - s iPalmem. Apple a Palm v týmové spolupráci vám přináší tento 2MB zázrak. Mějte u sebe vaši oblíbenou píseň (či alespoň první její minutu) KDEKOLIV!"

Další parodické texty si dělají legraci z designu Tungsten - nazývají jej Paurus, jako parafrázi Sharpu Zaurus apod.

Já bych rozhodně Palm, Inc tak nepodceňoval - je pravda, že 2 MB se PocketPC uživateli může zdát ukrutně málo, ale díky úsporné práci s daty na PalmOS je to mnohdy víc, než 16 MB na WinCE/PPC. A PDA pod $100 může opravdu rozhýbat trh s handheldy a otevřít mu jiné možnosti, než mu dávají špičkové produkty v cenových pásmech $500-$800...

Palm Zire odkrývá tajemství

Další informace o Palmu Zire poskytl včera serveru Palminfocenter šéfredaktor izraelského serveru Palmi Adam Zeit. Kromě všeho, co bylo o Zire dosud napsáno, byly zveřejněny jeho rozměry (112 x 74 x 16mm) a váha (109 gramů). Dodáván bude se dvěma dobíjecími bateriemi a externím nabíjecím adaptérem. Součástí ceny bude i ochranný flip. V rámci Palm OS 4.1 dostanete PalmDesktop s Chapura Outlook plug-inem. Místo tlačítka kalkulátoru zde bude nastaveno spuštění HotSyncu. Palm Zire bude mít (kromě kurzorů) jen dvě tlačítka - jedno pro spuštění diáře a druhé pro adresář. Počáteční cena se odhaduje od $100 do $130. Model bude prodáván v plastikovém obalu, to by mělo rovněž pomoci k přesunu od kategorie "počítačové techniky" k "hypermarketovému" zboží kategorie spotřební elektroniky.

Palm, Inc. by potřeboval úspěch jako sůl

Není tajemstvím, že Palm, Inc se potácí ve finančních problémech a ani včera zveřejněné výsledky posledního kvartálu moc slavné nebyly. Firma sice poněkud zvýšila obchodní marži oproti loňskému roku, snížila provozní náklady i zásoby hotových výrobků. Na druhé straně i v posledním kvartále hospodařila se ztrátou a její příjmy $172 mil. zůstaly za očekáváním.

Bude Palm Zire úspěšný?

Odpovědět na tuto otázku není rozhodně jednoduché. Pohybujeme se v oblasti low-endu, kde platí přísné zákony minimalizace cen a nákladů na výrobek. Firma slíbila model za $100, ze kterého si slibuje oživení poněkud znehybnělého PDA trhu. Je jasné, že levný model by mohl přilákat nové zákazníky, ze kterých se koneckonců později mohou stát kupci dražších (a ziskovějších) modelů firmy.

K masovějšímu prosazení PDA, které se čekalo již v loňském roce, ale pochopitelně nestačí jen odstranit cenovou bariéru. Celá řada potenciálních zákazníků považuje stále ještě používání PDA za příliš složité a mají z nákupu handheldu trošku obavy. Z druhé strany se na trh tlačí výrobci mobilních telefonů, kteří do svých výrobků stále víc implementují základní handheldové funkce.

Palm, Inc. u Zire šetřil, kde se dalo. Cíl je jasný - co možná nejlevnější model, který bude prodáván jako startovní handheld pro nové uživatele, jako školní počítač pro žáky a studenty. Drasticky se to projevilo zejména u velikosti RAM paměti, která se stává jedním z nejkontroverznějších rozhodnutí. Existuje dost uživatelů, kteří si myslí, že 2 MB je už dnes zoufale málo a je to velký krok zpět. Jistě, pokročilému uživateli se 2MB paměť může jevit velmi žalostná. Nelze ovšem zapomenout na masu uživatelů, kteří i dnes používají v Palmu jen základní aplikace - Palm je pro ně jakýmsi lepším digitálním diářem, novinkami ze světa software se z různých důvodů nezabývají. A ti, kteří vykročí z dětských krůčků směrem k důkladnějšímu využívání handheldů, si mohou později zakoupit dražší, vybavenější model.

Levný Palm může být příležitostí a impulsem k hromadným nákupům této techniky různými vzdělávacími ústavy, školami apod. Může zaujmout mnoho firem, které mohou chtít vybavit své zaměstnance handheldem s možností třeba přístupu k emailu či sdílení firemních dat. Atd. atd...

Bude to o ceně...

Všechno tedy bude nakonec o ceně. Cena Zire ještě zveřejněna nebyla. Když si jej ale srovnáme se současně nabízeným low-endovým modelem Sony Clié SL10, je jasné, že moc vysoko si Palm troufat nemůže. SL10 nabízí rozlišení 320 x 320 pixelů (Zire jen 160 x 160). SL10 má MS slot, Zire nemá slot žádný. SL10 má jog-dial, Zire ne, a navíc má o dvě tlačítka méně. V SL10 je 8MB RAM, v Zire 2MB. To vše za $149,99. Cena Zire tedy $100 moc přesahovat nemůže, protože by se pak opravdu vyplatilo přidat pár dolarů a koupit SL10.

Nejbližší dny ukáží správnost nové strategie Palm, Inc. Firma si ale výrazný neúspěch již finančně nemůže dovolit.