Palm Zire - první recenze

Cena, cena, cena...

Hlavním kritériem při návrhu Zire byla zřejmě cena. Na rozdíl od očekávané řady Tungsten, která má nabídnout nejvyšší výkon, je Zire kompromisem mezi výbavou a požadavkem na co nejnižší cenu. Po týdnu práce s touto novinkou si myslím, že má šanci zaujmout cílovou spotřebitelskou skupinu.

Obal jasně naznačuje, jak se má Zire prodávat. Není zabalen v krabici. Plastová obálka, ve které je spolu s příslušenstvím zabalen, je určena k zavěšení na stojan. Takto jsou baleny například všechny MMC karty se značkou Palm. Zire je v obalu dobře vidět, dokonce se mi podařilo jej přes obal zapnout.

Po otevření naleznete kromě samotného PDA také nabíjecí adaptér, manuály, kryt displeje, USB kabel a CD s Palm Desktopem a dalšími aplikacemi. Vše je laděné do oranžové barvy. Typická Palmovská modř se vyskytuje jenom na krytu displeje.

Design firma neodbyla

Design Zire je podle mého subjektivního názoru o hodně lepší než u řady m1xx. Přinejmenším už nevypadá jako pudřenka ;-) Přestože je na pohled hranatý, padne díky zaobleným hranám velmi dobře do ruky. Novinkou je průsvitný kryt, který se odklápí nahoru podobně jako kryty displeje konkurenčních CLIE. Kryt je vyroben z průsvitné pružné hmoty a je možné jej odpojit. Velmi se mi líbilo, že infraport schovaný v horní hraně Ziru funguje i přes tento kryt. Umístění stylusu je čistá klasika. Hledejte ho vzadu na levé straně, stejně jako u všech trojkových modelů.

Porovnání Palmu m505 a Zire - na prvním obrázku je Zire vpravo, na druhém dole

Vzhledem k celoplastovému provedení krytů je hmotnost Ziru poměrně nízká. Když jsem ho bral do ruky, čekal jsem podle velikosti těžší přístroj. Zire vám kapsu určitě neutrhne.

Jen dvě tlačítka

Malou revolucí v oboru Palm OS PDA je vypuštění dvou tlačítek pro spouštění aplikací. Zůstala jenom tlačítka pro adresář, kalendář a pro pohyb v seznamech. To bude možná vadit příznivcům her, protože obě vypuštěná tlačítka většinou sloužila pro pohyb hráče vpravo. Na Zire to půjde jenom doleva. V Graffiti ploše byla ikonka kalkulačky nahrazena hvězdičkou, která má označovat třetí "oblíbenou" aplikaci, kterou je možné rychle spustit.

EZ Dragonball

Pod plastovou kapotou Ziru se skrývá procesor DragonBall EZ, 2 MB paměti a akumulátor. Pro komunikaci je nejlevnější Palm vybaven IrDA portem a USB konektorem. Rychlost procesoru jsem nezjišťoval, ale podle rychlosti odezvy to bude nejspíš buď 16, nebo 20 MHz. (je to 16 MHz - pozn. šéfredaktora)

Displej nemá podsvícení

Displej samozřejmě zachovává tradiční rozlišení Palmu - 160 x 160 obrazových bodů velikostí odpovídá displejům řady m1xx. Velkým překvapením byla absence podsvícení displeje. To jsem opravdu nečekal. Zire je prvním Palmem bez podsvícení za více jak 3 roky. Při používání v místnosti nebo venku za světla to díky kvalitnímu a kontrastnímu displeji nebude problém, ale za šera nebo v noci na ulici to moc příjemné nebude.

Nejsem si jistý, jestli už uplynuly ony 3 roky, po které se Palm zavázal používat u svých modelů univerzální konektor, ale na Ziru nic takového nenaleznete. Místo známého konektoru je zde normální USB, stejné jako u Sony CLIE SL10. Zire prostě není učen k dalšímu rozšiřování. USB kabel ovšem na druhou stranu přináší jednu výhodu. Slouží totiž zároveň k nabíjení Zire. Vzhledem k tomu, že USB rozhraní není pro takou věc primárně určeno a nabíjení by trvalo příliš dlouho, je vedle USB také konektor pro připojení napájecího zdroje. Ten je vybaven celkem čtyřmi různými redukcemi, takže jej můžete používat snad na celém světě. V současné době je tedy Zire nejlépe vybaveným Palmem, co se týká možnosti nabíjení na cestách.

Dlouhá výdrž

Na stránkách serverů, které o Zire přinášely informace, se často objevovala zpráva, že je dodáván se dvěma dobíjecími články. Nic takového jsem v balení nenašel. A bylo by to opravdu divné, protože Zire je vybaven LiIon akumulátorem. Jeho výdrž jsem bohužel nemohl vyzkoušet, protože po týdnu intenzivní práce, která spočívala hlavně v synchronizaci, nekleslo napětí baterie pod 80 %. Určitě se na tom podílelo nabíjení přes USB, ale typoval bych výdrž při běžné práci na měsíc a více na jedno nabití. Ostatně není se čemu divit. Pomalý procesor, 2 MB paměti, chybějící podsvícení spolu s dobrým akumulátorem se musí nějak projevit.

A závěr?

Když to shrnu, tak za málo peněz dostanete PDA s velmi slušnou užitnou hodnotou. Zire zachovává všechny výhody Palmů, jako je jednoduché ovládání, snadná synchronizace a dlouhá doba provozu na baterie. Jediné, co bych mu vytknul, je neexistence podsvícení. To považuji za šetření na nepravém místě.

Porovnáme-li novinku Palmu s konkurencí, bude asi na prvním místě nejslabší z řady CLIE: SL10. Ten toho nabízí o hodně více, než Zire, ale v USA stojí o polovinu více. Navíc je displej Palmu o hodně lepší. Zajímavé je sledovat strategii Sony a Palmu při rozhodování, co vypustit. CLIE nemá akumulátor, Palm zase paměťovou kartu a rozšiřující konektor. U nás může mít Palm ještě větší cenovou výhodu, protože na rozdíl od CLIE se sem dováží přímo od Palmu, zatímco u CLIE to jsou stále spíše šedé dovozy.

Nepředpokládám, že by současní majitelé Palmů, Clie a dalších PDA své stroje chtěli za Zire vyměnit. Jde totiž o PDA pro nové zákazníky, kteří nejsou PDA nadšenci a chtějí Palmem nahradit dnes už poněkud zastaralé kapesní diáře. Těm ho můžu jenom doporučit. Jsem opravdu zvědavý, jaké bude mít Zire jako nejlevnější Palm úspěchy.

Palm Zire si můžete prohlédnout na Invexu ve stánku firmy Agora Plus v pavilonu B.