Palm Zire - první fotografie

Low-endový Palm Zire by se měl na trhu objevit někdy kolem 7.října. Fotografie potvrzuje dříve neoficiální zprávy o tom, že model bude mít pouze dvě tlačítka namísto obvyklých čtyř.

Nízká cena bude ovšem vykoupena dost drasticky - absencí SD/MMC slotu a pouze 2 MB RAM, což je již dnes opravdu dost málo. Bude asi chybět i kolébka - namísto ní uživatel získá minu-USB kabel. PalmOS bude 4.1.

Palm Zire se pokusí prosadit se na trhu cenou pod $100, která z něj udělá dostupný model pro studenty, děti a začátečníky (třeba prorazí i jako druhý Palm do domácnosti k našim drahým polovičkám).

Palm Zire zřejmě nebude přesný název nového modelu a bude označovat spíš novou řadu low-endových modelů Palm, Inc.. Je možné, že firma nabídne dražší varianty s 8MB RAM, či s SD/MMC slotem, to je ale jen spekulace. Proslýchá se rovněž, že takto úsporný model by snesl i další snižování ceny pod $100, což by otevíralo nové možnosti i trhy.

Vyspělejším a náročnějším zákazníkům firma nabídne další typy - mluví se zejména o řadě Tungsten s PalmOS 5, 175 MHz procesorem a 320x320 rozlišením, Bluetooth, multimédii a 16MB RAM. Koncem října ale Palm, Inc. chystá ještě další model - chytrý telefon s PalmOS. Oba high-endové modely by měly přijít na trh 28.října.

Odkaz na velký obrázek.