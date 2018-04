Palm Zire 72 – multimediální PDA každým coulem (dlouhodobější zkušenosti)

Dnešním článkem navazujeme na předchozí sérii o dlouhodobých zkušenostech s handheldy. Po delší době (článků se naposledy sešlo hned několik) opět připomínáme, že svým textem můžete přispět i vy, stačí sepsat pár postřehů a odeslat je na adresu redakce zavináč palmare.cz - obratem se vám ozveme a pokud článek vyjde, bude honorován. Nyní ale již k popisu zkušeností s PDA Palm Zire 72.

Zire 72 byl v době, kdy jsem ho koupil, druhé nejvýkonnější PDA od společnosti palmOne, hned po Tungstenu T3. Příjemný kompaktní vzhled bez pohyblivých částí, kvalitní displej, modernizovaná softwarová výbava, dostatečný výkon pro „mobilní multimédia“ a koneckonců i zabudovaný foťáček, to vše byly vlastnosti, které mě přesvědčily k nákupu. Po více než půl roce používání si troufnu tvrdit, že mě Palm Zire 72 v podstatných věcech nezklamal.

Je modrá dobrá?

Nechť se přihlásí ten, kdo vlastní Zire 72 více než tři týdny, normálně jej používá a nemá na modrém povrchu ani jeden škrábanec. Ano, modrá barva je nejen designérským úspěchem zlepšujícím držení Zire 72, ale též vzhledovou prohrou pro všechny uživatele zařízení v tomto provedení. A proč? Zire 72, stejně jako většina PDA má kryty vyrobené z plastu. Na jejich povrch je podobně jako třeba u Tungstenu E nanesen odolný kovový povlak a až na něj je nastříkána měkká vrstva modré barvy. Ta se nehezky loupe nejprve z exponovaných hran a posléze z celého povrchu přístroje. Problém vyřešil výrobce uvedením Silver Edition, která se od původního modrostříbrného provedení liší právě absencí měkké modré vrstvy. Jenže, co nešťastní vlastníci původního modrého provedení? Moje řešení bylo prosté. Když už se na částečně oloupaného palmíka nedalo dívat, oškrábal jsem pomocí nehtů a měkké plastové škrabky vrchní část přístroje. Na zadním krytu mohla částečně modrá barva zůstat. Není tam moc vidět a Zire 72 díky ní alespoň neklouže v ruce. Z přiloženého snímku je jasně patrné, že po odstranění modré barvy a po vyleštění pomocí měkkého hadříku, byly kryty stejně hezké jako tam, kde barva nebyla původně nanesena.

Ovládací prvky

Na jiných místech se zub času Zire 72 příliš nedotknul. Neměl jsem moc důvěry v životnost krycího laku na tlačítkách a pětisměrném joysticku. Po půl roce poměrně intenzivního užívání nejeví jejich povrch žádné viditelné známky opotřebení. Stejně tak se mi zatím nepodařilo do tvrdého pokoveného povrchu přístroje zasadit ani jeden viditelný škrábanec. To je proti plastovému m105 nebo proti "bakelitově" vyhlížejícímu Zire 71 slušný výsledek.

Provedení vypínače je dle mého mínění hned po modré barvě druhým největším problémem. Vypínač je malý a měkce uložený, díky čemuž se vám Palm sám od sebe v kapse zaručeně nezapne. Úspěšné zapínání přístroje vždy na první pokus ale vyžaduje trochu cviku. Rozmístění tlačítek kolem joysticku mi na rozdíl od většiny recenzentů nepřipadalo jako nevýhoda.

Displej

Je sice čtvercového formátu, ale rozlišení 320x320 bodů s na PDA dobrou barevnou hloubkou umožňuje velice příjemné prohlížení fotografií. Kdykoli jsem dostal do ruky jiné konkurenční zařízení s rozlišením displeje 320x240 bodů, velice rád jsem ho vrátil zpět. To platí pro osvětlení v místnosti. Při přímém denním venkovním osvětlení na displeji mnoho neuvidíte.

Zvuk, video, foto

Zire 72 se velice dobře osvědčil v roli digitálního diktafonu. Jeho mikrofon je dostatečně citlivý a záznam sice nedosahuje kvalit Hi-Fi, ale pro nahrání hlasu dostačuje. Samozřejmě, že pro rozumnější práci se zvukem je nutná paměťová karta. Pro snímání videa je z pochopitelných důvodů dokonce vyžadována. Zabudovaný 1,3 MPx fotoaparát s malinkým objektivem fix focus není důstojným soupeřem ani pro nejlevnější kompaktní digitální fotoaparáty. V kategorii fotomobilů a podobných zařízení, ale dodnes výborně obstojí. Snímky pořizované v místnosti trpí především absencí blesku, fotografie pořízené při denním venkovním světle jsou docela obstojné. Zkoušel jsem několik povedených snímků nechat vytisknout v minilabu a s přimhouřením obou očí byly ve formátu 9x13 srovnatelné s fotkami pořízenými starým „bakelitovým“ kompaktem. Osobně využívám zabudovaný fotoaparát především jako obrazový zápisník a myslím, že přesně to je jeho určení.

V softwarové výbavě Zire 72 je přítomen přehrávač souborů ve formátech RealMedia a MP3 - RealOne Player. Po připojení kvalitních sluchátek Koss GT5 hodnotím zvuk jako překvapivě dobrý. Reprodukci kazí šum, který ruší především v tichých pasážích. Je to pravděpodobně daň za velké zesílení koncového zesilovače. Dle mého mínění se konstruktéři Zire 72 snažili o maximální zesílení při provozu na zabudovaný reproduktorek. Tím pádem se poslechová hlasitost při použití sluchátek s běžnou citlivostí kolem 95 – 105 dB dle mých zkušeností nachází v první třetině nastavení hlasitosti. A tam je šum docela zřetelný. Přirovnal ho k šumu při poslechu z kvalitního kazetového magnetofonu. Při připojení méně citlivých sluchátek šum při stejné hlasitosti zdaleka tak neruší.

Konektory a baterie

Napájecí zdířka je oddělena od miniUSB konektoru určeného pro synchronizaci s PC. To je výborné řešení, díky kterému můžete pro synchronizaci používat běžné kabely s koncovkou miniUSB např. k digitálním fotoaparátům. Navíc se pomocí synchronizačního kabelu pomalu nabíjí baterie palmu přímo z USB portu a tak je v mém případě nabíječka značně nevyužitým příslušenstvím. Po přechodu z modelu M105 jsem měl velké obavy ze zabudované baterie. Přece jenom AAA baterií můžete mít v kapse několik sad. Výhoda nabíjení přes USB toto docela dobře kompenzovala. Výdrž baterií není na dnešní dobu nic extrémního. Přístroj dokáže fungovat kolem 4-5 hodin na plný výkon (současná práce v Documents To Go a poslouchání hudby) nebo 3 – 4 dny běžného (občasného) provozu.

Software a čeština

Kromě PIM aplikací, které jsou považovány za samozřejmost, je nejcennější výbavou kancelářský balík Documents To Go verze 6.007(735). Umí bez zaváhání číst a zapisovat formáty DOC a XLS z MS Office 97 a vyšší a též na palmech standardní formát Aportis DOC (PalmDoc). Díky doinstalovaným českým fontům jsem nezaznamenal problémy se zobrazováním české diakritiky. Horší to bylo se zpětným importem v palmu editovaných dokumentů do Wordu 2003. S nimi si kupodivu lépe poradila OpenOffice.org. Pro přímý přenos souborů na kartu bez konverze se mi osvědčila dvojice freewarových aplikací filepc2pda v palmu a PFB na windowsovém desktopu. Totéž funguje pomocí FTP klienta EzFTP v palmu vůči linuxovému FTP serveru. Jedním z mých základních požadavků na PDA je bezproblémová synchronizace střídavě pod Windows a pod Linuxem včetně české diakritiky ve všech záznamech. Na straně Windows to není nic překvapujícího a pod Linuxem díky aplikacím Jpilot (náhrada Palm Desktopu) a pilot link (náhrada HotSyncu) je synchronizace prakticky bezproblémová.

Zhodnocení

Zire 72 se už nevyrábí, přesto jej ještě nelze zařadit mezi „historické“ stroje. Jde o šikovného všeuměla, který zdaleka není bez chyb. Má dle mého mínění i v současné době docela výhodný poměr cena/výkon. Jeho stříbrná verze proto stále může oslovit zájemce, kteří chtějí mít ve svém PDA zabudovaný foťáček, nechtějí investovat do Palm Treo 650 nebo čekat na Zire 73.

