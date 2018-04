Palm Zire 71 – hravá střední třída

Palm Zire 71 je pokračovatelem úspěšného a nejlevějšího Palmu - modelu Zire. U názvu ale veškerá podobnost končí. Zire 71 je odlišný od svého předchůdce svým vzhledem, svými “vnitřnostmi”, filozofií i cílovou skupinou, pro kterou je určen.

Zire 71 přináší do střední třídy některé prvky, které byly donedávna výsadou jen třídy nejvyšší - např. displej s hires 320 x 320 pixelů, ARM procesor OMAP od Texas Instruments taktovaný na 150MHz.





Balení

Balení bylo trochu futuristické již u Zireho, Palm Tungstenu T, a nyní i u Zire 71. Balení je v tuhé plastikové hmotě připomínající svým tvarem malý nočník. Tímto typem balení je předurčen k širšímu prodeji např. na stojanech supermarketů mezi spotřební elektronikou. Uvnitř nalezneme kartónovou kostru, ve které je usazen vlastní Palm, pouzdro s poutkem, kolébka USB, napájecí adaptér pro dobíjení vestavěných akumulátorů, spoustu brožur a letáčků a pochopitelně patřičná instalační CD.







Vnější vzhled a

ergonomie

Klasická konstrukce PDA do ruky v kombinaci s velice dobrou ergonomií se nám na první dojem velice líbila. Při podrobnějším zkoumaní jsme však nacházeli malé mouchy. Zadní tělo má chromovou barvu a je vyrobeno z plastikové hmoty. Dobře se drží, ale běda pokud byste měli zpocené ruce, obal je leštěný, a tak by mohlo hrozit nejenom jeho vyklouznutí z dlaně, ale jsou na něm vidět všechny otisky prstů - ti, kdož to nemají rádi, se asi uleští k smrti. Horní hra

n

a, kde přechází stříbrná zadní část v černou a poté bledě modrou, má nepříjemně ostrou hranu, hlavně je to znát u díry pro stylus, o kterou se lehce zatrhne svetr.

Na přední straně nalezneme klasický dotykový displej s Graffiti plochou. Teď jenom nechápu, proč se Palm k tomuto kroku uchýlil, když Graffiti 2, které tento operační systém obsahuje, umožňuje psát znaky kdekoliv na displeji, ale to je jiná k a pitola. Pod displejem nalezneme čtyřsměrné kurzorové tlačítko ve tvaru joysticku s potvrzováním a čtyři aplikační tlačítka. Když zatlačíte na vroubkování, které je pod ním, vysune se spodní část směrem k tělu a na přední straně odkryje rafinované tlač í tko spouště fotoaparátu, na zadní části pak odhalí černé kolečko obsahující CCD čip kamery.

Stylus je vyroben z plastu, což mu zaručuje pružnost a malou váhu. Zde je to však nežádoucí a tak se mnozí raději poohlédnou po nějakém náhradním stylusu, který bude lépe cítit v ruce a zároveň bude obsahovat resetovací trn.

Za zadní straně nalezneme úchyt pro příslušenství a na spodní hraně pak Palm kompatibilní 16pinový konektor, který je nyní standardem.

Poslední vadou na kráse, v které pok

račuje po Palmu m125 a m130, je záslepka paměťového slotu. Slot je umístěn na horní hraně úplně vlevo při pohledu od displeje. Při vložené záslepce vyčuhuje ven její ostrá hrana nad zaoblení, což není úplně ideální.





Displej

Je jednou z velice podstatných součástí PDA a je základním rozhraním mezi PDA a uživatelem. Jeho parametry jsou tedy určující pro výběr PDA. Displej je vynikající, ale abych pravdu řekl, neučaroval mi příliš z jednoho jediného důvodu. A tím je použitá technologie. Displej je totiž pasivní, tj. bez reflektivn

í

vrstvy! To má za následek nutnost mít displej stále podsvícen, tím se zvyšuje proudová zatížitelnost a menší výdrž na baterie. Nemluvě o tom, že na přímém slunci je nutné mít podsvícení nastaveno na maximum, abychom něco viděli. Displej má jinak vynika

j

ící parametry, díky této technologii má syté krásné barvy a v tmavé místnosti při nastaveném jasu na maximum je to hotová svítilna. Barevným podáním a rozlišením 320 x 320 bodů je na tom stejně jako Palm Tungsten T, ten má však vypínatelné podsvícení a tran

s

reflektivní displej s možností regulace jasu do nuly.







Tlačítka

Tlačítek je na Zire 71 několik typů. Základní čtyři aplikační jsou víceméně jasná až na změnu významu u třetího. Dříve to bylo tlačítko pro Úkoly, nyní s piktogramem zasněžených hor se dostanete do aplikace Photos pro správu fotek a nastavení kamery. Tlačítka se dobře mačkají prsty, ale nemají prohlubeň pro stylus, což je škoda. Dalším typem je tlačítko ukryté v těle zařízení, a to je spoušť fotoaparátu. Posledním klasickým tlačítkem je to, kter é je určeno pro zapínání zařízení na horní hraně. Řekl bych, že toto tlačítko není úplně dobře umístěno, protože jsem o něj několikrát omylem zavadil a hlavně je dosti jemné např. oproti tlačítku na Palm m5xx, které bylo také umístěno na hraně, ale jeho zm á čknutí chtělo chvíli cviku. Chybí mi zde také kontrolka pro tichý alarm. Posledním a velice netradičním tlačítkem je kurzorové. To bylo zcela přepracováno a nahrazeno joystickem a la Ericsson T68. Tlačítkem je možné pohybovat do čtyř směrů a jeho zmáč k nutím uprostřed potvrdit akci, nebo delším podržením provést Back a vrátit se do Launcheru. Joy má v sobě malou prohlubeň, do které se umístí špička stylusu. Všechny tyto operace můžete provádět stylusem, což je šikovné a i docela pohodlné.

Umístění RESETu na zadní hraně pod krytem, kdy musíte Palm rozevřít a pak pomocí kancelářské spony aplikovat (stylus takovou špičku neobsahuje), je dosti nešťastné řešení.

Kamera

Kmera je velmi povedená. Nenechejte se však unést mylnou představou, že po nákupu PDA s kamerou si pak digitální fotoaparát nebudete muset pořídit - naopak, zvyknete si na takovýto formát a starý foťák na negativy už vám přijde jako přežitek… Kamera má rozlišení 640 x 480 bodů a v nastavení je možné volitelně přepnout i do nižšího rozlišen

í

(320 x 240 a 160x 120 bodů). Nastavení také obsahuje volby pro automatickou korekci vyvážení bílé a nastavení jasu uživatelem. Kamera má dobrou světelnost 2,8 a ohniskovou vzdálenost 3,6 mm. Je schopna zaostřovat již z malé vzdálenosti cca 20 centimetrů do nekonečna. Překvapilo mne, jak univerzální tato kamera je. Na displeji Palma se tak od slunného počasí po fotografie v interiéru za svitu jediné žárovky skoro nelišily a barevnost byla na dobré úrovni - snímač je dosti citlivý. S je

d

nou vadou jsem se však setkal, a to byla přeexpozice při slunném počasí, kdy ve skutečnosti syté barvy postrádaly barevnost a barvou se blížily bílé. To však lze manuálně korigovat nastavením vyvážení bílé. Fotografie jsou ukládány buď do interní paměti, která má volných 13,8 MB, nebo na paměťovou kartu SD / MMC (Secure Digital / Multi Media Card).





Graffiti 2

Tomuto novému systému zadávání znaků předcházel systém Graffiti. Pro ty, kdož s ním budou začínat, se bude zdát zadávání některých znaků logické a nebude jim činit potíže. Ovšem nám, co jsme byli odkojeni klasickým Graffiti, se některé znaky budou zdát na úkor rychlosti vkládání až příliš protivné. Třeba znaky x, t, i je nutno psát dvěma tahy! Jiné speciální znaky naproti tomu jsou zase usnadněním. Pro ty,

k

dož by si nepamatovali psaní, je dodávána plachta samolepek s psaním znaků. Nejprve jsem se zaleknul, že by bylo tolik znaků, až poté jsem si všimnul, že samolepek je několik na celém archu a pro každý stát jiným jazykem. Graffiti 2 umožňuje psát znaky kdekoliv na displeji s tím, že zde existuje pomyslná čára rozdělující levou část pro psaní znaků a pravou pro psaní číslic. Pokud píšete na čáře, budou znaky psány velkým písmem, tj. jako kdyby bylo zmáčknuto SHIFT. Výhodu vidím v tom, že na displeji s

e

pak vykresluje modrá čára přesně tak, jak jste vedli tah, a můžete podle toho usoudit, zda píšete znaky správně při špatném rozeznávání. Problémem ovšem zůstává cvik jednak v psaní a také v tom, jak se dostat z jedné kolonky do druhé např. v diáři či jak označit t

e

xt. Opět to chce cvik: pokud píšete tečku, stačí tapnout, pokud chcete označit text, nestačí přes něj přejet stylusem, jelikož by to znamenalo BackSpace, nebo-li smazání posledního znaku, nebo Space pro mezeru (záleží, kterým směrem byste vedli tah). Musíte

n

ejprve stylus déle podržet na místě, odkud chcete označovat text, a pak teprve táhnout daným směrem. Vložení tečky to cvik. Pomocníkem může být také malá šedivá

i

konka umístěná v aplikacích, kde se něco zadává v pravém spodní rohu displeje. Pokud je čtvereček celý šedý, lze psát Graffiti 2 po celém displeji, pokud je bílý, tj. nevyplněný, lze psát pouze na Graffiti plošce.





Zvuky a MP3 Zire 71 je vybaven vylepšeným

reproduktorem, který je osazen na zadní straně a patřičně hlasitě o sobě dává vědět. Určitě již nepřeslechnete nastavený alarm, nebo si můžete vychutnat přehrávání MP3 souborů. Pro přehrávání MP3 je na přiloženém CD aplikace RealPlayer, který je jednoduchý

n

a ovládání. Muziku si můžete pro zkoušku pustit do reproduktoru, ale jistě oceníte sluchátkový výstup JACK 3,5 na horní hraně - nejenom pro soukromí, ale i pro stereo poslech hudby.

Palm OS 5.2.1

Zire 71 má nový operační systém PalmOS 5.2.1, který nese jistá vylepšení. Jednak má v sobě opraveny bugy, nebo-li chyby systému, které se u Palmu Tungsten T musí řešit přes opravné soubory, nazývané také patche. Dále obsahuje nový systém zadávání a rozpoznávání znaků Graffiti 2, viz výše. Poslední lahůdkou pro mladé je, že v Preferencích (nastavení) je volba barevných témat. Uživatel si tak může prostředí upravit podle své momentální nálady, nebo jenom aby se odlišoval.

Za zapůjčení na testování děkujeme firmě

Závěr

Zire 71 je určen hlavně mladým lidem, studentům a teenagerům. Ve své kategorii nabízí spoustu nových možností, ať je to MP3 přehrávač, digitální kamera pro pořízení momentek, dobré ovládání, PalmOS 5.2.1, ARM procesor a vynikající displej (ač pasivní).