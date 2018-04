Palm Web Browser

Na začátek je nutné dodat, že aplikace se dodává na CD k novému Palmu Tungsten T s operačním systémem PalmOS 5.0. Není - a to je výhodou - pouze pro operační systém PalmOS 5, ale dá se podle specifikací použít i na strojích s PalmOS 4,1 a vyšší. Bohužel neběží na Palm m1xx, m5xx a i7xx. Ale bez problémů ho pus

t

íte např. na Clié s PalmOS 4,1.

Chtěl bych se s vámi podělit o zkušenosti a dojmy z používání. Bohužel článek nedoplním screenshoty, kterými by se vše dokreslilo. Bohužel se potýkám s tím, že aplikace určené pro nový systém jsou jinak překódovány a jinak obsluhují obrazovku, čímž dochází k tomu, že obrazovka (displej), který uložím, vypadá jak při špatně nastaveném rozlišení na monitoru, který ho nezvládá…

Aplikace je obrovská

– pokud otevřete CD, tak aplikace se sestává pouze z jediné *.prc aplikace, která má 806 kB. Už to je docela dost, jenže při prvním spuštění se pochopitelně vytvoří dalších 18 (slovy osmnáct) databází s různými údaji nastavení, cache, bookmarks atd. atd. Vše je bez vlastní cache (kterou v nastavení máte možnost ovlivnit

), pak má komplet něco málo pod 1 MB!!!

Cache

– povězme si něco o cache, vyrovnávací paměti, která si pamatuje poslední načtené stránky. Musím nejenom říci, že “nefunguje”, ale také se doporučuje její velikost minimálně 500 kB a v default nastavení je dokonce 1 MB! Začíná mi to značně připomínat PocketPC a jsem z toho tak trochu v rozpacích… Ještě k vlastní (ne)funkčnosti cache; když jsem na určité stránce a dám šipku zpět, očekával bych ihned načtení obsahu právě z cache, ale ouvej - dostanu pouze kostru

html stránky a vše se načítá znovu…. Proč? Tím trpí pochopitelně datový přenos. Aplikace je laděna do bledě modra – všechny ikony jsou provedeny v bledě modré barvě a jiné barvy, které by zpřehlednily ikony umístěné vedle sebe, zde nejsou… Načítání vlastní

stránky

– trvá hrozně dlouhou dobu. Na začátku, než se začne vlastní stránka vykreslovat, si zřejmě Palm stahuje údaje o dané stránce, a tak nevíte, co se děje. Bílá obrazovka (globus v pravém horním rohu se točí) a nic se neděje.

Fonty

– nastavení různých fontů pro zobrazení od small, přes standard po big, které jsou snad pro slepce. Kolonky na vyplnění – se mi vykreslovaly naprosto neefektivně. Jejich velikost v poměru k vyplňovanému fontu písma byla skoro dvojnásobná, což mi nepřišlo moc user friendly. Nakonec to vypadalo jak vyplňování údajů na PocketPC, jen chyběl posuvník na pravém okraji kolonky... :) Rozvržení stránky – stránka se zobrazí obrovská a vy spatříte pouze výřez, pomocí kterého se pohybujete. Některé stránky s rámy (frames) byly nesmyslně rozházeny po celé obrazovce, což bylo velice zmatené. Buď by se měly zobrazovat jednotlivé rámy a uživatel by měl možnost se mezi nimi přepínat, nebo postupně za sebou načítat jednotlivé části stránky. Ale toto zobrazení, které mi přinesl Palm Web Brows

e

r, bylo naprosto šokující a stránky, které znám, jsem skoro nepoznal…

Posuvníky

– díky výřezu z celé stránky jsou posuvníky nejenom po pravé straně pro posun nahoru / dolu, ale také dole, a to pro posuv vlevo / vpravo. Využití D-Padu (čtyřsměrná kurzorová klávesa) je zde na místě. Podpora Java scriptů – tento Browser umí nejenom Java Script, ale také Cookies a podporuje zabezpečené stránky. Některé stránky prostě nenačtete – nevím proč, ale když jsem nechal načítat konkrétně velké stránky, napsalo to po úvodní odmlce, která trvala snad 10 vteřin, že stránky jsou moc velké a že nebudou načteny. I když jsem zvětšil cache, nic se na tomto verdiktu nezměnilo, a to ani když jsem zakázal obrázky, prostě smůla… Datová náročnost – některé stránky jsou, vinou úvodního osahávání, příliš datově náročné a nárůst stažených dat je až o 30 procent větší!!! Použití hires – je sporadická. U některých obrázků je vidět, že jsou kvalitnější, fonty jsou pochopitelně hires, ale celkové zpracování ikon, šipek, rolovacích tlačítek je v lowres!

Závěr:

Snad se dočkáme další verze, která by mohla být vylepšením některých stávajících nedostatků. Bohužel musím tvrdit, že tuto aplikaci si osobně na Palmu nenechám, a to nejenom kvůli velké datové náročnosti, ale také z důvodu komfortu zobrazení a pohybu na zobrazovaných stránkách. A to nemluvě o tom, že nemám možnost ovlivňovat načítání frames a některé stránky - nevím z jakého důvodu - se vůbec nenačtou…