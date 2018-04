Palm V - ve své době průkopník, dnes za hubičku (zkušenosti)

Tento článek jsem napsal tak trochu z nostalgie. Palm V byl mým prvním PDA a dodnes na něj s láskou vzpomínám. Myslím si ale rovněž, že se jedná o model, který, objektivně vzato, v mnohém zásadně ovlivnil následující vývoj kapesních počítačů. Tento text tedy prosím berte také jako krátké zamyšlení nad tím, které koncepce a myšlenky, představované právě Palmem V, se nakonec prosadily a které byly později opuštěny a zároveň nad tím, jak se mně osobně tato řešení osvědčila během dlouhodobého užívání.

Začátky

Když se v říjnu roku 1999 na trhu objevil nový model Palm V, vyráběný v té době ještě divizí společnosti 3Com, okamžitě vzbudil náležitou pozornost. Nebylo to proto, že by nabízel podstatné zvýšení výkonu či snad nějaké zásadně nové revoluční funkce oproti svému přímému předchůdci, modelu Palm III. Důvodem byl prostý fakt, že vše, co se u předcházejících modelů osvědčilo a co si uživatelé oblíbili, bylo teď vměstnáno do elegantní, matně se lesknoucí, ale hlavně méně než jeden centimetr tlusté krabičky, která se dala bez obtíží zastrčit do kapsy u košile. O tom, že tento koncept vzhledově atraktivního a přitom silně ergonomicky tvarovaného kapesního počítače nadlouho předznamenal další vývoj prakticky všech handheldů z provenience firmy Palm, Inc. a jejích následovníků, nás dnes znovu utvrzují současné modely E2 a TX.

Pod kapotou

Co se technických parametrů týče, je jisté, že svým výkonem Palm V dnešního uživatele, zvyklého na stroje s pamětí v řádech desítek a stovek megabytů a poháněných rychlými procesory, rozhodně neohromí. Rychlost vývoje je prostě v oblasti kapesních počítačů značná. Co by však už překvapit mohlo, je srovnání se stejně starými konkurenčními stroji, běžícími v té době nejčastěji na platformě Windows CE.

Myslím, že většina uživatelů se shodne na tom, že pro dobrý produkt nejsou ani tak důležité jeho papírové parametry, jako funkčnost. Na otázku, proč Palm, Inc. nevybavil tento handheld výkonnějším hardwarem, existuje jednoduchá odpověď: nebylo to třeba. Pěním chvály, na hardwarovou nenáročnost a výkonnost operačního systému Palm OS bylo popsáno už mnoho řádek - samozřejmě než s masivním nástupem multimedií ztratila smysl - a z tohoto důvodu nepovažuji za účelné ji zde hlouběji rozebírat. Je však důležité si uvědomit, že Palm V byl navržen jako manažerský model, primárně určený ke správě osobních informací, tedy k provozování na výkon nenáročných aplikací.

Technické údaje uvádím přehledně zde:

paměť RAM 2MB

flashovatelná paměť ROM 1024kb

procesor Motorola Dragonball EZ 16MHz

PalmOS ver. 3.1

vysoce kontrastní podsvícený černobílý LCD displej o rozlišení 160x160 bodů

infračervený port

akumulátor Li-ion

Jak si užít Palm V

Procesor

Je pravda, že kdykoli nyní vezmu do ruky svůj starý Palm V, zdá se mi doba reakce na tapnutí neuvěřitelně dlouhá. Ovšem když jsem ho pravidelně používal, rozhodně jsem neměl pocit, že musím na start aplikace čekat celou věčnost. Rychlost je tedy většinou otázkou zvyku. Tam, kde musíte čekat opravdu dlouhou dobu (u mě to bylo například v aplikaci Filez), doporučuji použít nějakou aplikaci na přetaktování procesoru.

Paměť

Jako nejvíce limitující se mi vždy zdála až nesmyslně malá paměť RAM, nicméně lze říci, že pro uživatele, který nebude využívat řadu na paměť náročných programů, by měla ve většině případů stačit. Jedinou z mého pohledu opravdu užitečnou aplikací, kterou budete muset s největší pravděpodobností oželet, je slovník.

Palm V nemá slot pro rozšíření pomocí paměťové karty, pomoci si lze však jinak. Existuje několik programů, které umějí využít relativně velký prostor v paměti ROM, která je operačním systémem zaplněna jen zčásti (viz dále), pro ukládání souborů. Výhodou tohoto postupu je i to, že data uložená v ROMce nejsou smazána během hardresetu.

Operační systém

Operační systém, který je standardně nainstalován v paměti Palmu V je verze 3.1.0. Společnost Palm, Inc. však poměrně brzy nabídla bezplatný upgrade na verzi 3.3, která už obsahuje standardní knihovny pro infračervenou komunikaci. Pokud tedy zamýšlíte využívat infračervený port, například pro přenos dat mezi palmem a telefonem, je nutné nainstalovat tento upgrade. Další verze s číslem 3.5, nabízená bohužel už za úplatu, přinesla novinek podstatně více. Předně to bylo zavedení 4 bitové barevné hloubky (tj 16 odstínů šedi oproti stávajícím 4), dále Agenda View v Date Booku, Command Bar, vylepšená menu, rychlejší Hot Sync a mnohé další. Jako nejdůležitější se mi však z praktického hlediska jeví fakt, že verze 3.5 je požadovaná pro spuštění nezanedbatelného množství užitečných programů. Konečně nejnovější operační systém, který lze do Palmu V “naflashovat”, je verze 4.1. Její výhodou je především drobné zrychlení práce se zařízením. To, jestli je pro vás nejnovější verze vždy nejlepší, je dáno odpovědí na otázku, jak intenzivně chcete využívat paměť ROM pro ukládání běžných dat. Čím novější systém, tím více z cenné paměti si ukousne.

Na tomto místě se sluší doplnit upozornění. Přetaktování procesoru, ale zvláště pak měnění obsahu ROM jsou obecně považovány za ne zcela bezpečné operace. Přesto je mohu z vlastní zkušenosti jen doporučit, jelikož jsem se osobně nesetkal s žádnými komplikacemi a přínosy pro mne převažují.

Displej

Displej Palmu V je monochromatický o rozlišení 160x160 pixelů, ve srovnání s pozdějšími modely má nepatrně větší úhlopříčku – 6cm. V závislosti na operačním systému umí zobrazit 4 až 16 stupňů šedi. Oproti displeji použitém v Palmu III je kontrastnější, jeho čitelnost je na přímém světle opravdu vynikající, tady na hlavu poráží i nejmodernější palmy s barevným displejem. V šeru či tmě je možné zapnout elektroluminescenční podsvícení, které je inverzní a šetří tak uživatelův zrak. Problémem zůstává pološero, kde posvícení nepomáhá a displej je čitelný jen s obtížemi.

Provedení a ergonomie

O povedeném designu byla zmínka již v úvodu. Tělo přístroje je tvořeno dvěma aluminiovými díly, které jsou pevně spojeny lepením, což je pro kutily trochu smutná zpráva, protože to znamená jisté obtíže při jeho rozebírání. Povrch v úpravě gunmetal steel je matný, otisky prstů na něm nejsou příliš vidět. Tvar je navržen tak, aby se pohodlně držel v ruce a zároveň kopíroval kontury sevřené dlaně, takže je bráněno jeho nechtěnému vyklouznutí.

Kromě tlačítek pro zapnutí a vypnutí přístroje a pro regulaci kontrastu na horní hraně jsou v dolní části pod displejem umístěna čtyři tlačítka pro start základních aplikací a dvojtlačítko pro posun nahoru-dolů. Výhodou těchto tlačítek je možnost tisknout je stylusem, ovšem za cenu poničení laku. Pochvalu si ovšem nezaslouží černý plast, ze kterého jsou tlačítla vyrobena, může se vám snadno stát, že se tlačítko z ničeho nic odlomí a uvolní. I po odlomení sice zůstává většinou funkční, ovšem o tom, že tlačítka jsou asi nejméně výdržnou částí přístroje, lze jen stěží pochybovat.

Stylus, uložený v polootevřené šachtě na boku přístroje, je kovový, má správnou váhu a jeho používání je skutečně příjemné. Po rozšroubování dostanete resetovací hrot.

Černý kožený kryt poskytuje dostatečnou ochranu nejcitlivější části palmu. Ani on ovšem nevydrží věčně, nejčastěji dojde k roztržení gumy, která vlastní kryt spojuje prostřednictvím kovové osičky se samotným přístrojem.

V příslušenství je i kolébka, která slouží jednak k nabíjení, jež je indikováno zelenou LED diodou, jednak k synchronizaci se stolním počítačem prostřednictvím seriového portu. Praktická je možnost odložit si stylus do “kalamářové” polohy.



Zhodnocení

Přesto, že dnes je už Palm V beznadějně zastaralý, domnívám se, že v určitých oblastech může ještě prokázat cenné služby. Hodit by se mohl jako chytrý diář, nástrojům správy osobních informací se dá jen máloco vytknout. Po nahrání příslušného softwaru se nabízí rovněž použití jako chytrá grafická kalkulačka nebo čtečka e-dokumentů. Využití nalezne rovněž tam, kde je vyžadována dlouhá výdrž na jedno nabití akumulátoru, jelikož i vzhledem ke stárnutím snížené kapacitě vestavěného akumulátoru je odběr při provozu jen minimální a palm stále vydrží na jedno nabití řadu dní. Palm V by konečně mohl zaujmout začínající palmisty, kteří chtějí se svým přístrojem experimentovat bez toho, aby se museli obávat zničení velmi drahého zařízení. Cena Palmu V bude v současné době totiž nanejvýš symbolická.