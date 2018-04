Palm V, perla mezi PDA

Po Palm IIIx přichází 3Com s dalším novým modelem. Nutno říci, a to raději hned na začátku, že tentokrát se při navrhování nového modelu, který nese označení Palm V "vyřádili" zejména designéři. Nerad bych se opakoval po jednom finském designérovi, ale Palm V stačí vidět, a peněženka se Vám začne v náprsní kapse sama otevírat.







Palm V mi opět do recenze poskytla forma AXON HW&SW. Děkuji. Když si Palm V koupíte, dostanete:

Palm V Organizer s koženým krytem displeje

kolébku s 9pin konektorem pro sériový port

redukci mezi kolébkou a 25pin sériovým portem

Kovovou a plastickou tužku

Applications Handbook - knížku popisující aplikace Palm V

CD-ROM s Palm Desktop pro pořizování a synchronizaci dat na PC

Booklet Getting Started - v osmi bodech popsán princip práce s Palm V

Registrační karta

Graffiti Stickers - nálepky s nápovědou pro psaní znaků Graffiti, dají se nalepit na vnitřní stranu krytu Palm IIIx

Karta s telefonními kontakty na mezinárodní podporu

Accessory Catalog - katalog příslušenství pro Palm V Pozor!

Chybí CD s bonus Packem. Příznivci Outlooku nezoufejte. Pocked Mirror je na CD společne s Palm Desktopem. Design tvar a vzhled

Hlavním rysem PalmV je jeho nový tvar. Předchozí modely měly boční hrany zaobleny, tento nový model má boční hrany mírně rozšířeny tak, že kopírují obrysy dlaně. Rozměrově je menší než Palm III, zejména tloušťka 11mm dává příležitost přirovnání PalmV například k solární kalkulačce. Barevným a materiálovým provedením, pravděpodobně z nějaké velmi lehké hliníkové slitiny šedozlaté barvy dává PalmV pocit větší pevnosti krytu a působí impozantním dojmem. V levém horním rohu se hrdě vypíná stříbrný nápis PalmV, v pravém pak logo 3Com.

Nad logem je zelený vypínač. Ten oproti Palm III změnil pozici. Tlačítko plní stejnou funkci jako jeho předchůdci. Má menší zdvih a tak pro jeho stlačení již nemusíte vyvinout téměř žádné úsilí. Stejně jako u předchozích modelů se dá zapnout také pomocí tužky.

Aby byl zachován impozantní dojem PalmV, změnil se i design a ikony tlačítek aplikací. Velmi jsem přivítal, že tlačítka již nejsou vypouklá, ale mají prohlubeň, takže je můžete klidně stlačit vytaženou tužkou. Na té části displeje, určené pro psaní graffiti však naleznete opět staré známé ikony, které měl Palm III, IIIX a to se standardním popisem.

Mikrospinačové tlačítko pro pohyb kurzoru (Up, Dn), které najdete na čelním panelu se oproti předchozí verzi mnohem lépe ovládá. Protože jako jediné vystupuje nad líc krytu Palm V, plní ještě další funkci. Jakmile máte zapnutý PalmV s aktivovaným manažerem aplikací a zavřete kožený kryt, dotknete se tohoto tlačítka a Palm V pípne (musí být aktivován systémový zvuk v aplikaci Prefs).

Ovládání kontrastu

V levé části horní hrany najdete tlačítko s výstupkem, kterým můžete aktivovat softwarové nastavení kontrastu. Na displeji se po stlačení tohoto tlačítka zobrazí okno s posuvníkem. Jeho přemístěním pak můžete měnit kontrast. Toto tlačítko je funkční pouze se současně zapnutým Palm V.

IrDA

I Palm V je vybaven infračerveným rozhraním. Ten je představován tmavým sklíčkem a najdete ho uprostřed horní hrany. Jeho funkčnost jem měl možnost vyzkoušet. S programem HandPhone SMS, HandPhone MGR a IrLink jsem naprosto bez problémů přes IrDA port editoval SIM kartu v telefonu Ericsson 768 s Irda DI27, posílal jsem SMSky. Když jsem se chtěl připojit k Internetu, musel jsem použít IrLink verze 1.2. Stejným způsobem jsem pak s HandSTamp Pro posílal maily a s HandWebem pak brouzdal po WEBu.

Tužka

Obě boční hrany Palm V mají drážku, do níž můžete zasunout tužku. Bylo tak vyhověno levákům, kteří mohou mít tužku na opačné straně. Tužka se svým tvarem, rozměrem i barvou liší od tužky k Palm III. Je sice stejně dlouhá, zato je tenčí a černé barvy, aby nerušila design a barevné ladění. Konstrukce tužky je ale stejná. Je trojdílná s možností odšroubování špičky i horní části s hrotem pro reset.

Do druhé drážky můžete zasunout variantně rezervní tužku, která je součásti balení, ale je už pouze plastiková nebo kožený kryt.

Pokud by někomu z Vás nevyhovovala standardní tužka, může si koupit duální z originálního příslušenství. Je designově pěkně propracovaná a dá se k Palm V uchytit tak, že ji zasunete klipem do drážky v hraně. Palm V je pak širší, ale i přesto tato kombinace nevypadá špatně.



Kožený kryt displeje

Součástí dodávky je i vyztužený kožený kryt, který můžete shora zasunout do drážky místo jedné z tužek. Kryt se pak odklápí vpravo nebo vlevo.

Zadní část krytu

Na zadní části Palm V se nachází kontakty sériového rozhraní. Nejsou ničím kryty, ale každý pin kontaktu je oddělen přepážkou, stejně jako např. konektory RJ45 nebo telefonní konektory. Po obou stranách Palm V jsou ještě výstupky, které při položení Palm V na stůl zajišťují, aby se kontakty ničeho nedotýkaly a slouží pro přesné zavedení Palm V do kolébky. Kontakty mají z boku ještě otvory pro připojení kabelu z Travel Kitu. Uprostřed Palm V je malý obdélníkový otvor, který slouží k zapadnutí výstupku z Palm V modemu. Standardně je na zadní straně zapuštěné tlačítko Reset.

Kolébka

Tvrdit, že kolébka má podobný tvar je velmi ošemetné. Podstava je stejná, ale horní část je přizpůsobena novému tvaru a kontaktům sériového rozhraní. Bohužel je tímto nekompatibilní s nižšími modely Palm III. Co mne zaujalo nejvíc je fakt, že celá podstava kolébky je vyplněna hliníkovým blokem. Kolébka je o něco těžší, ale zato stabilnější proti posuvu po stole. Na kolébce je stejně jako u předchozích modelů HotSync tlačítko pro synchronizaci dat.

Co je na kolébce nového je válcová dutina na pravé straně, po stěnách lemovaná svítící diodou. Ta svítí, když Palm V dobíjíte. Marně jsem přemýšlel, proč je tam zrovna válcový otvor. Vždyť stačí malá LED dioda. Otvor slouží pro pro zasunutí tužky. Poutko s otvorem pro zasunutí tužky měl už Newton a tak jde možná o velmi praktickou inspiraci.

Po stranách opěrné plochy kolébky jsou dvě drážky, které slouží pro vedení výstupků na zadní čáti Palm V a tím i jeho přené zavedení do kolébky.

Nabíjení a dobíjení

Jak jsem se mohl sám přesvědčit, tento fakt přivítal každý, komu jsem Palm V ukázal. Už je konec diskusím o tom, které baterie jsou lepší a které mají menší či větší paměťový efekt. Jak jsem již naznačil, kolébka slouží jako prostředník pro dobíjení Li-Ion článku v Palm V. Přiložený externí zdroj od Motoroly se pomocí speciálního konektoru zasune do upraveného sériového 9pin konektoru kolébky a přes ní pak dobíjí Palm V posazený ve stojánku. Dobíjet lze samozřejmě i tehdy, když sériový konektor není zasunut do počítače. Proces nabíjení je indikován svítící led diodou.

Asi Vás napadne, jak budete dobíjet Palm V na cestách, když nebudete mít u sebe kolébku. Můžete si dokoupit příslušenství Travel Kit, který obsahuje HotSync kabel a nabíječku. Na rozdíl od Palm III,IIIx, kde stačí koupit nové baterie a vyměnit je však u Palm V bez kolébky nebo bez Travel Kitu baterii v Palm V nedobijete.

Co je uvnitř

Palm V je vybaven 2MB paměti RAM. Do Palm V stejně jako do Palm III můžete zadat variantně až 6 tisíc adres, 5 let dopředu schůzku, 1500 úkolů, 1500 poznámek nebo 200 emailových zpráv. Stejně jako u Palm IIIx je inovován i operační systém PalmOS na 3.1. Ten by měl ještě tak o 10-15% zvýšit výdrž baterií. Palm IIIx má inovovaný procesor Motorola DragonBall EZ 16MHz. PalmOS 3.1 je uspůsoben přímo pro něj a tak současní uživatelé Palm III nebudou moci provést na tento PalmOS update.

Taky jste si všimli, že údaj o velikosti paměti je 4x větší než jsem v předchozím odstavci uvedl? Není to fotomontáž. Již dnes existuje způsob, jak lze rozšířit paměť až na 8MB. Ptáte se jak? To Vám přineseme v dalším článku.

Displej

U Palm V je po designu nejsilnějším trumfem displej. Ostrý, jasný a velmi dobře čitelný i za šera. Displej u Palm V je opět celý inverzně podsvícen. Ostatně stejného efektu můžete dosáhnout např. u Palm III s hackem Gagdet hack.

První spuštění

Protože Palm V má stejný operační systém jako Palm III, je úvodní spuštění stejné jako u Palm IIIx. Spustí se autosetup, pomocí kterého si můžete ve 4 krocích nastavit základní parametry Palm V.

Launcher, HotSync, změny v aplikaci Adresář a Desktop 3.01 jsou naprosto stejné jako u Palm IIIx. Jednu změnu však operační systém v Palm V zaznamenal. Protože je baterie v kolébce neustále dobíjena, můžete mít v podstatě Palm V neustále zapnutý. Aby se Palm V v kolébce nevypínal, musíte v aplikaci Prefs v kategorii General zatrhnout zatrhávací pole Stay on in Crandle.

Palm V modem

K Palm V můžete připojit externí Palm V modem. Ten se prodává jako příslušenství. V propagačním materiálu o příslušenství je uvedeno, že tento modem má umožnit s GSM kitem připojení mimo JTS (Telecom) také k síti mobilních telefonů.

Stejně jako u paměti však existuje metoda, jak stávající Pilotmodem přizpůsobit tak, že se dá použít s Palm V.

Aplikace

Nový Palm V jsem testoval s Češtinou 0.5, aplikacemi Quicksheet 3.1, HandStamp Pro, HandWeb, HandPhone SMS, HandPhone MGR, AportisDOC 2.0, TealPaint, IrLink 1.2 a MahJongg. Zkoušel jsem komunikaci přes IrDA port, posílání mailů, práci s velkými tabulkami a naprosto bez problémů.

Palm V je opravdu perla mezi PDA. Vyniká tvarem, designem a elegancí. Já osobně bych jej zařadil do stejné Hi-End skupiny bezklávesnicových PDA, jako Nokii 8810 mezi Hi-End mobilními telefony.