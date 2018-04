PALM V a Vx má svého zachránce

Uživatelé těchto kapesních počítačů, kterých po světě neběhá zas tak málo, mají šanci, jak svůj PALM nabít, a to bez nutnosti jeho připojení k běžné elektrické síti. Jak je to možné? Jak jinak, než jednoduše - jak ukazuje hongkongský výrobce eGateExport a jeho výrobek nazvaný Palm V Emergency Charger neboli pohotovostní nabíječka. Za pomoci tohoto zařízení lze totiž baterii Palmu dobít bez toho, aby se musel umístit do kolébky. Obavu z přebití baterií mít nemusíte, protože zařízení je upraveno tak, že nabíjí maximálně na 85 % maximální hodnoty baterií, takže nemůže dojít k nechtěnému přebití, jež vždy zkracuje životnost nabíjecích baterií.

Pojďme se nyní podívat na základní specifikaci tohoto zařízení:

K nabíjení je používána 9V baterie (viz. obr. výše)

Přístroje, jež je možné dobíjet - Palm V / Vx / IBM WorkPad c3

Velikost zařízení - 50 x 33 x 17 mm

Hmotnost 10 g

Barva černá

Doba nabití se pohybuje přibližně okolo 45 minut (nabito 85 % interní baterie)

V případě použití Alkalické baterie je ta interní nabita na 45 % v průběhu několika málo minut

V případě použití Alkalické baterie je ta interní nabita na 45 % v průběhu několika málo minut Cena ja velmi zajímavá: 19,-USD

Nabíječku lze pořídit buď přímo v Hong Kongu, nebo si ji objednat - jak jinak - on-line. Pro tuto objednávku je však nutno mít připravenou tu správnou kreditní kartu



Věřím, že se brzy najde i český importér nebo výrobce, který by podobným výrobkem potěšil i tuzemské uživatele, kterých jistě není málo, vzhledem ke skutečnosti, že se PALM V stal jakýmsi symbolem úspěchu a moci. Pravdou je, že nejeden ředitel, advokát či "prostý" podnikatel vyndavá PALM na stůl při jednáních jen pro parádu, protože když pak takový PALM dostanete do rukou, zjistíte, že se v něm většinou nenachází nic kromě několika telefonních čísel v adresáři.