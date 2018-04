Palm uvádí: Zire, král low-endu

Palm Zire patří do rodiny méně náročných PalmOS handheldů Zire, kterou nedávno Palm, Inc. přivedl na svět spolu s high-endovou řadou Tungsten. Tato řada má jít "po ceně", ale taky po jednoduchosti a přímočarosti, což jsou kořeny úspěchu PalmOS modelů vůbec. Cílovým zákazníkem je student (žák), popřípadě úplný začátečník s handheldem. Tento model za $99 má být pro většinu uživatelů vstupním modelem na překonání bariéry ostychu a bázně, firma předpokládá, že když se Palm svému uživateli zalíbí a zvykne si něj, časem se porozhlédne po dražším modelu.

Ceně je podřízeno takřka vše. V low-endové kategorii jde o ekonomiku z rozsahu - musí se prodat co nejvíc handheldů a minimální marže každého z nich přispěje svým dílem k úspěchu prodejů, pokud se jich prodá dost. Palm, Inc slíbil model pod $100 a svůj slib dodržel - ovšem za cenu poměrně značných kompromisů:

Jen 2MB RAM

Asi nejdiskutovanějším parametrem je 2MB RAM paměť. Nám - pokročilejším uživatelům se 2MB samozřejmě zdá nesmírně málo, nám však tento model určen není.

Starší procesor EZ16

Standardem u PalmOS handheldů je již delší dobu Dragonball VZ33 a v době, kdy výrobci přecházejí na ARM procesory přichází Palm, Inc s modelem se starším procesorem EZ16. I procesor tak přispěl k nižší ceně modelu. Na druhou stranu je tento procesor úspornější na baterie, což prodlužuje životnost modelu v terénu.

Méně tlačítek

Oproti všem ostatním Palmům má Zire jen dvě hardwarová tlačítka. Levé je DateBook, pravé AddressBook, mezi nimi jsou dva kurzory. To je špatná zpráva pro náruživé PalmOS hráče, ale těm model není cílově určen. Když už jsme u těch tlačítek - výrobce nahradil i tradiční softwarové tlačítko Calculator - nyní je označeno jako Favorite Key - zde se spouští HotSync, nebo si zde můžete nastavit cokoliv jiného. Tlačítko Power je rovněž umístěno na čelním panelu, a to vlevo od hardwarových tlačítek.

Jen HotSync kabel

Dalším komponentem, který Palm ušetřil, je kolébka. V ceně modelu je jen HotSync kabel, to je ale normální i u konkurence - třeba Sony.

Baterie jsou Li-Ion

Na druhou stranu Palm překvapil tím, že dal do modelu nabíjecí baterie Li-Ion. To zajišťuje levnější provoz a malé rozměry modelu. Je to daň jednoduchosti používání, která je vedle ceny druhým hlavním kriteriem (model s AAA bateriemi by mohl být určitě ještě levnější) .

Jen základní software

V ceně modelu jsou jen základní PalmOS aplikace, několik starších her a PalmDesktop s PocketMirrorem od Chapury. Chybí zde Doc ToGo (podobně jako u Palmu m105).

Displej - jen monochromní a bez podsvětlení

Displej je v klasickém rozlišení 160x160 pixelů a je jen monochromní. Nemá podsvětlení, což je další daň ceně a nižší spotřebě.

Najde si svůj trh?

Palm, Inc má strategii svého modelu Zire opřenu o průzkumy trhu, které ukázaly, že existuje silná poptávka po jednoduchém a levném modelu, na kterém budou uživatelé používat zejména PIM funkce. Nejbližší týdny a měsíce ukáží, zda tato strategie bude slavit úspěch, či nikoliv.

Palm Zire - parametry