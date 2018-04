Palm umí tetovat - Ozvučte si Palm - a další aktuality

ExpanSys bere předobjednávky na Tungsten W

Objednat si nový PalmOS telefon Tungsten W můžete už nyní v shopu ExpanSys.

Tungsten W je nový PalmOS handheld s PalmOS 4.1, klávesničkou a GSM telefonem. Na trh má přijít počátkem příštího roku.

Máte rádi filmy na PocketPC?

Jestli patříte mezi fanoušky filmových klipů na PocketPC, neměli byste si nechat ujít stránku Domain of The Infinite - najdete na ní několik zajímavých animovaných filmů pro váš handheld. Klipy jsou ve formátu Windows Media.

Luxell a Huyndai LCD - OLED displeje pro handhledy

Firmy Luxell Technologies, Inc. a Hyundai LCD Inc. oznámily společný program na implementaci technologie OLED firmy Hyundai pro displeje PDA a mobilních telefonů. První displeje se očekávají na trhu na jaře 2003.

Palm, co umí tetovat

Prvního PalmOS tetovacího robota sestrojil prý Niki Passath v Rakousku. Ačkoliv zpráva vypadá jako vystřižená z nějaké silvestrovské rubriky, zařízení se již předvádělo na výstavě ve Vídni. Na dva snímky se můžete podívat, je na něm jeden důvěrně známý handheld...

Digital Voice Recorder - ozvučte svůj starší Palm

Máte rádi svůj palm a závidíte vyspělejším modelům jejich zvukové schopnosti? Pak už jen zbývá nemít hluboko do kapsy a můžete se podívat na zařízení Audacity Digital Voice Recorder for Palm, možná je to přesně ono, co hledáte. Zařízení je dostupné pro modely Palm i705/m5xx/m130/m125 a stojí nemalý peníz (449 USD). Přinese vám ale 64MB flash paměti na vaši hudbu i hlasové záznamy. Má svoji vlastní baterii, součástí je patřičný software. Zařízení se připojuje k zadní části handheldu.