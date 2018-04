Palm umí i spreadsheety

Spreadsheety patří neodmyslitelně k základnímu vybavení jakékoliv výpočetní techniky, která tento typ programu je schopna zvládnout (první tabulkový procesor jsem viděl kdysi ještě na ZX Spectru - tuším, že se jmenoval OmniCalc). Takový tabulkový procesor dokáže totiž nahradit nejrůznější řadu jiných aplikací (finanční kalkulačky, statistické programy, různé jednorázové výpočtové programy apod.).

Je zřejmé, že nejproblematičtějším místem spreadsheetů na Pilota bude velikost displeje a jeho rozlišovací schopnost (WinCE jsou na tom se svými 320x240 přece jenom o dost lépe). Ještě víc než u jiných aplikací zde záleží na schopnostech tvůrců programu využít každý pixel základní obrazovky, umístit na ni maximum funkcí, schopných ovládat program minimem dotyků displeje. Pochopitelně velmi záleží též na velikosti programu a na rychlosti zpracování dat (přepočtů) a v neposlední řadě i na spolupráci s mateřskou PC aplikací.

Spreadsheety na Palm/Piloty patřila dlouho mezi zvláštní kategorie produktů, ve které relativně nebylo příliš živo. Kdysi nadějný Abacus se už léta nevyvíjí (a rok je časově v palmím životě něco jako třetihory v pravěku) a trh ovládly tabulkové procesory QuickSheet (dále jen QS) a PilotMiniCalc (dále jen PMC), které tu a tam upgradují na nové verze. Hladinu zčeřil v létě TinySheet (dále jen TS), který byl dosud tabulkáčem druhé kategorie, svojí novou verzí po dvou letech (!) a úplně poslední novinkou z 1.11.1999 je jeho nová verze 2.5 a akvizice firmou Iambic (tvůrci Action Names, SalesWarrior, AllTime, či AllMoney) v září. Zdá se, že tah Iambicu by mohl vyprovokovat tvůrce QS a PMC, neboť TS ve verzi 2.2 již nabízí opravdu dost ...

ABACUS v.0.9b

se mi velmi líbí, je příjemný na ovládání (z jeho snadno dostupných a intuitivních formátovacích ikonek na volbu ohraničení a zarovnání by si QS i MC mohly vzít příklad), uspokojivě rychlý a má solidní rejstřík funkcí (včetně důležitých H- a V-LOOKUP, které chybí u PMC i TS a nutí uživatele prodlužovat tabulky zdlouhavými vzorci). Bohužel - neschopnost betaverze editovat (kopírování, přesun) buňky, vkládat, či odstraňovat řádky, či sloupce, jej činí pro serióznější práci prakticky nepoužitelným, což je velká škoda. Tam, kde by takovéto funkce mohly fungovat (mají již dokonce svoje tlačítka i funkce v menu), na vás čeká okénko s deprimujícím sdělením, že v této betaverzi je tato funkce nedostupná - viz obrázek.

TINYSHEET v.2.2

byl vždy jednodušší produkt, který však bude zřejmě dále vyvíjen - nová verze se objevila znenadání v červenci 1999 a na konci září verzí 2.2 příjemně překvapil Iambic. Postrádá i nadále přímý vstup funkcí (ty se vyvolávají přes menu, tak jako bohužel většina funkcí, popřípadě je můžete zapsat ručně - toto řešení však může někomu vyhovovat a zvětšuje prostor pro vlastní tabulku).

Možnost formátování je průměrná - buňky lze zarovnávat (vpravo, vlevo, na střed), lze určit počet desetinných míst a přepínat typy písma normal/bold. Lišty připomínají ty ve Windowsech. Na druhou stranu zůstává TinySheet celkem levný (relativně - 20$). Má taky něco, co chybí QS i PMC - vkládání řad. Objevily se i knihovny, které umožní komunikaci s Excelem.

V nové verzi umožňuje vkládat číselné hodnoty pomocí přídavného kalkulátoru (poučil se z obdobně šikovného řešení u PMC - učit se z dobrých nápadů by se nemusel nikdo bát).

Funkce : Program má velmi slušné vybavení v oblasti matematických funkcí a pro jednodušší úlohy může určité skupině uživatelů dostačovat

PILOT MINICALC v.3.1

je dalším z produktů, který je stále vyvíjen (poslední verze je 3.1). Má velmi příjemně vyřešené vkládání čísel a základních funkcí (přes jakýsi pop-up kalkulátor) a dobrý rejstřík funkcí. Na rozdíl od QuickSheetu však neumožňuje vytváření sešitů a má o maličko horší uživatelské rozhranní (ale opravdu jen o "chloupek"), které zabírá značnou část obrazovky (PMC to místo ale umí "ušetřit" jinak - viz dále).

Má vynikající formátovací možnosti - dovolí v jedné tabulce použít všechny typy písma, včetně skrytí záhlaví i úpravy výšky řádku - to umožňuje vytváření opravdu profi tabulek jako náhrad některých tradičních samostatných programů. Nepříjemné je, že neumožňuje formátovat prázdná políčka a nemá k dispozici styly jako QS. Je však o 25$ levnější než QS (je za 25$) a má třetinovou velikost. A to už je hodně k zamyšlení. Běžnému uživateli by měl MiniCalc stačit. Je dobrým řešením pro ty, kteří chtějí vyvíjený (a podporovaný) seriozní tabulkáč a nechtějí za něj vyhodit dva tisíce a zabrat si významnou část paměti.

Funkce : Velmi dobrý rejstřík matematických, logických, finančních i statistických funkcí, citelně však chybí databázové LOOKUP. Oproti QS nemá přednastavenou nápovědu ve vzorcích, což ve spojení s hackem pro výběr slova po dvojkliku (MagicText, EVEdit, či SelectHack) je velmi příjemnou vymožeností právě QuickSheetu. Délka vkládaných funkcí není tak omezena jako ve QuickSheet, což je velmi výhodné.

QUICKSHEET v.4.0

Přichází nekorunovaný král pilotích tabulkových procesorů a umí toho opravdu dost. Je velmi příjemný a stabilní, reaguje spolehlivě na všechny povely (u PMC někdy trvá dost dlouho správně uchopit mezeru mezi sloupci u změny šířky sloupce), má propracované rozhranní s většinou povelů jednoduše dosažitelných několika kliky a s menu při kliknutí na záhlaví sloupců i řádků. Podporuje systém sešitů a má přímou synchronizaci s Excelem. Umožní pohodlné formátování pomocí definovatelných stylů a má některé další funkce (Search a Replace).

Chybí některé formátovací vymoženosti MiniCalcu - nelze použít větší písmo, nelze měnit výšku řádku, či skrýt záhlaví (a oproti Abacusu neumí orámovat buňku). Obzvlášť neschopnost skrýt záhlaví řádků činí při 160*160 pixelech tento program poněkud marnotratným. Jeho konkurenceschopnost dále snižuje zejména vysoká cena a nadměrná velikost programu.

Doporučit lze tento produkt nejnáročnějším uživatelům, kterým nevadí vyšší pořizovací náklady a velikost programu (pro které je tento program takřka denním chlebem - tzn. sbírají do něj data a pravidelně synchronizují).

Funkce : Překvapivě chybí některé základní TVM funkce - zejména výpočet úrokové sazby a počtu období. Chybí i základní logické funkce OR, NOT, AND. Největším problémem je ovšem velmi omezená délka vkládaných vzorců, která velmi znepříjemňuje život při složitějších výpočtech. Naopak příjemnou vlastností je předvyplnění vkládaného vzorce názvy jednotlivých polí.

QuickSheet TinySheet MiniCalc Abacus v. 4.0 2.5 3.1 0.9b Cena v USD 50 20 25 beta free velikost v kB 183 90 41 107 Výrobce Cutting Edge sw Iambic Solutions in Hand předvyplněné vzorce ano - - - Rozbalovací menu funkcí A - A A funkce seřazeny abecedně tématicky abecedně tématicky Navi tlačítka A lišty A lišty Styly čísel A A A A volba ohraničení buňky - - - A zarovnávání A A A A písmo bold A A A A Editační funkce A A A - vkladání/výmaz řádku/sloupce A A A - vkládání řad - A - - možnost manuálních přepočtů A A A - freeze funkce A A A - skrývání záhlaví s./ř. - - A - kalkulátor a vkládání dat - A A - search a replace A - - - JINÉ : Spolupráce s Excelem synchro export/import export/import - Poslední verze je z 6/1999 11/1999 6/1999 1997 Podpora na Webu (tabulky atd.) A A - -