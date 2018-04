Palm Tungsten W - co můžeme čekat?

Palm Tungsten W lze směle nazvat třetí generací bezdrátových Palmů firmy Palm Inc. Po prvním Palmu VII a Palmu i705, určených výhradné pro bezdrátové íitě fungující na americkém kontinentě, se ujímá žezla nový Palm Tungsten W. Písmeno W na konci je zkratkou Wireless (bezdrátový- ve smyslu připojení k vnějším sítím).

Palm Tungsten

W je v několika aspektech první. Jde např. o připojení bezdrátově k firemní síti, možnost stažení emailu, brouzdání na internetu, ale máte s ním i možnost uskutečňovat telefonní hovory. Chápejme toto PDA jako první komunikátor od firmy Palm Inc. Dalším milníkem u firmy

P

alm Inc. je použití klávesnice! Komunikátor je také prvním, který se dá využít po celém světě - tjGSM část, kterou obsahuje, je triální (triband).





Palm Tungsten W se nachází na pomyslné spojnici mezi PDA a mobilním telefonem. Někteří výrobci se snaží, aby jejich produkt byl více určen pro datové přenosy a někteří jej prezentují spíše jako telefon s PalmOS. Palm Tungsten W inklinuje spíše k využití datových přenosů a minoritně také k telefonování, a to pouze za pomoci handsfree sady typu bondovka, která se připojí do konektoru

JACK. To je mimo jiné velice užitečné, neboť během telefonování můžete Palm normálné používat, např. zapisovat si údaje, které dostáváte do sluchátka.

Palm Tungsten W značně připomíná svého stájového kolegu Palm Tungsten T. Ten je však o poznání lépe vybaven a patří mezi highendová zařízení (pracuje také pod nejnovějším systémem PalmOS 5 na jiné procesorové platformě). Od svého staršího sourozence si Palm Tungsten W vzal barevný displej s rozlišením 320 x 320 pixelů a transreflektivní vrstvou (obecně lze říci, že to je jeden z nejlepších displejů vůbec), čtyři aplikační tlačítka a zmenšený D-pad. Navíc přibyla anténka na vrchní části a

k

lávesnice na místo vysouvací Graffiti plochy. Palm Tungsten W je větší než jeho složený bratříček.





Na levé hraně přístroje je umístěna lyžina pro umístění krytu displeje. Na zadní straně jsou oproti Tungstenu T ještě navíc dvířka, pod kterými se ukrývají kontakty pro SIM kartu.

Další zvláštností je umístění indikační LED diody v těle antény. Velikost celého zařízení je následovující: 78,5 x 122 x 16,5 mm a hmotnost 181 gramů. Ve srovnání hmotností s legendárním Palm VII (ten měl 196 gramů) a

n

ovým MDA od T-Mobile (201 gramů) lze hodnotit jenom kladně.





Základní deska uvnitř PDA je osazena procesorem DragonBall na frekvenci 33 MHz (žádná sláva, stejný procesor jako v Palm m5xx), ale zase o to více vydrží baterie. Paměť je klasických 16 MB RAM a 8 MB ROM. Rozšiřující paměťový slot je využitelný nejenom pro paměti SD / MMC, ale také jako SDIO s možností např. WiFi karty atp.

Klávesnice je novým prvkem u Palmu vůbec, je to klasická QWERTY klávesnice s funkčními klávesami navíc.

Doba výdrže baterie uvnitř přístroje je výrobcem udávána jako 10 hodin hovoru a 200 hodin v standby režimu, tj. na příjmu. Rádiová GSM část je vybavena také GPRS modulem Class 10 s 4 + 2 timesloty. To je více, než nabízí konkurence, a také více než většina mobilních telefonů.





