Palm Tungsten: 175MHz a 320x320 - ActiveSync 3.6 - a další aktuality

Palm Zire a Tungsten - další šeptanda

Na PalmInfocenter se včera objevily nové pověsti a dohady kolem dvou připravovaných modelů firmy Palm, Inc.

High-endový Palm Tungsten má mít prý 16 MB RAM a kolébku, doporučená cena bude $499,99. Bude to první Palm s PalmOS 5 - poběží s procesory Texas Instruments OMAP1510 na frekvenci 175 MHz. Rozlišení bude 320x320, slot SD a vestavěný Bluetooth. Design bude podobný námi představenému prototypu Palm Oslo. Tungsten má podporovat multimédia: je zde mikrofon, výstup na sluchátka a reproduktor. Má být představen v druhé polovině října.

Palm Zire bude naopak model low-endové kategorie, větší podrobnosti o něm nejsou známy, snad jen že má stát $99,99, jen 2MB RAM a dvě hardwarová tlačítka namísto obvyklých čtyř. Poběží s PalmOS 4.1.

Rayman a Baseball Addict - dvě nové hry pro PocketPC

Následující aktualita patří spíše do páteční herní přílohy, ale do pátku by značně vystydla (a koneckonců můžeme v pátek přinést podrobnější informace). Dnes jen heslovitě pro nedočkavce:

Rayman - originální zpracování populární hry z PlayStationu - vyjde 26.9.

Baseball Addict - další herní pecka od Hexacta, tentokrát americký národní sport...





Desktop pro Plucker - konečně!

Od používání jinak vynikajícího off-line prohlížeče Plucker dosud mnohé odrazovala poněkud složitá prvotní konfigurace. S Plucker Desktop je to už ovšem práce jiná - konfigurace kanálů a stahování dat.

Kromě jednoduché práce přináší Desktop Plucker i automatické updatování kanálů, má integrovaný HTML editor, kontextovou nápovědu atd. Desktop Plucker je rovněž freeware.

Active Sync 3.6

Microsoft vydal novou verzi synchronizačního programu ActiveSync 3.6, která přináší pokrok do dálkové synchronizace, USB podporu, synchronizaci Outlooku a vylepšení nastavení synchronizace.

Stahovat můžete zde.

Nové Memory Sticky

Včera jsme vás informovali o novém Picture Sticku, dnes doplňuje obrázky dalších MS karet, které bez dalších podrobností zveřejnil server Pen Computer Solutions.

Shora vidíme na fotografii:

- GPS Stick (GPS modul)

- Digital Zoom MIC Stick (mikrofon pro snímání vzdálených zvuků, může se jednat o celý hlasový záznamník)

- Picture Index Stick (zobrazí na displeji obrázky na kartě)

- Memory Check Stick (se zobrazením volné kapacity i vně handheldu)

Není to ostatně jediná prezentace prototypů MS karet (viz spodní obrázek)