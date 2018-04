Palm Treo Pro: důstojný nástupce Trea 750v již v září

Představení nového trea probíhalo trochu zvláštně - první fotografie a ústřižky specifikací se dostaly na veřejnost omylem trochu předčasně. Výrobce totiž před několika dny na pár chvil spustil na webu flash prezentaci nového komunikátoru, která samozřejmě nezůstala bez povšimnutí médií. Prezentace se sice na webu dlouho neohřála, přesto se Palm postaral o příjemné překvapení.

Připomeňme si nejprve v krátkosti, jak to s komunikátory Palm Treo vlastně bylo. Přístroje této značky již nějakou dobu nejsou výsadou jen operačního systému PalmOS, naopak v nich stále častěji potkáváme mobilní windows. Poprvé se tak stalo v případě modelu s označením 700w, který běžel na Windows Mobile 5.0 for PPC Phone edition a byl určen výhradně pro CDMA sítě. Jeho nástupce s označením 750v se však prodával i u nás a navzdory nijak hvězdné výbavě si získal slušnou popularitu. Majitelé si pochvalují především jeho vynikající klávesnici a celkovou vyladěnost a stabilitu operačního systému.

Novinka s označením Treo Pro však jistě bude zajímat i tyto dnes stále spokojené uživatele modelu 750v. Jeho výbava totiž bude patřit k tomu nejlepšímu vůbec. Pro zajímavost ještě dodejme, že první informace o novince výrobce uveřejnil nechtěně prostřednictvím flash animace, kterou však ze svého webu zakrátko odstranil. Nyní se už ale pojďme podívat, co vše o očekávaném komunikátoru víme.





Treo 850w bude poměrně kompaktní PDA telefon tloušťky rovných 14 milimetrů, což bude v porovnání s jednadvaceti milimetry Trea 750v jistě znát. Citelně jiný směr nabral i design přístroje, jehož linie jsou nyní symetricky zaoblené a celý kryt je laděn do tmavých elegantních barev.





Dotykový displej přístroje nabídne pří úhlopříčce 2,5“ čtvercové rozlišení 320 x 320 bodů a najednou zobrazí více než 65 tisíc barev. Pohodlnou domluvu s operačním systémem Windows Mobile 6.1 Professional zajistí dostatečný počet ovládacích prvků v obvyklém složení. Rychlé psaní textů zase QWERTY klávesnice, jejíž ergonomií jsou přístroje této značky proslulé. Jak na tom v tomto ohledu bude nový model, však můžeme jen hádat.

S jistotou ale víme, že přístroj spoléhá na čipovou sadu Qualcomm MSM7201, která mimo jiné čítá 400MHz procesor a 128 MB operační paměti. To je právě dvakrát tolik, než co nabídl minulý model. Po zaplnění volné části 256 MB velké FlashROM se bude hodit paměťový slot pro microSD (SDHC) karty s podporou až 32 GB karet.

Použitý telefonní modul podporuje všechna GSM i UMTS pásma, a z datových přenosů je tedy podporováno jak pomalé GPRS/EDGE, tak i mnohonásobně rychlejší HSDPA. To nás však nemusí vzrušovat – rychlosti této zkratky si stejně neužijeme.

Zpočátku se mluvilo i o infraportu, ten však v oficiálních specifikacích chybí. Zastoupeno je ale Bluetooth verze 2.0, které nabídne rychlé datové přenosy, bezdrátové připojení k internetu pak umožní wi-fi standardu 802.11 b/g, které předchozímu 750v citelně chybělo.

Novinka zastoupí i funkci satelitní navigace protokolu NMEA 0183. Půjde přitom o AGPS, která umožní i rychlé zjištění pozice za pomoci datového připojení. Vestavěný fotoaparát pořídí snímky velikosti nejvýše 1 600 x 1 200 obrazových bodů, což bude v době uvedení spíše podprůměrné. Velmi potěšující je naopak přítomnost 3,5mm jacku, který dovolí k poslechu muziky využít libovolných sluchátek s tímto konektorem. Vylepšena byla i dodávaná baterie kapacity slušných 1 500 mAh, která zajistí nadprůměrnou výdrž přístroje na jedno nabití. Technická specifikace: Název Palm Treo 850w Rozměry [mm] 60 x 113 x 14 Hmotnost [g] 133 g Operační systém Windows Mobile 6.1 Professional Procesor Qualcomm MSM7201, 400 MHz RAM 128 MB FlashROM 256 MB Paměťový slot microSD (SDHC) Sítě Quadband GSM, Triband UMTS Data GPRS, EDGE, HSDPA Displej - rozlišení 320 x 320 pix Displej - úhlopříčka 2,5" (64 mm) Displej - barvy 65 536 Satelitní navigace NMEA0183 (AGPS) Wi-fi 802.11 b/g Bluetooth verze 2.0, EDR Infraport ne Digitální fotoaparát 2,0 MPix Autofocus ne Videotelefonie ne FM rádio ne Baterie 1 500 mAh Softwarová výbava Adobe Reader LE; Get WorldMate; Internet Explorer® Mobile; Messaging; Microsoft® Office Mobile Mobile; My Treo; Sprite Backup; Streaming Media a další

Jak vidíte, vylepšení bude oproti stávajícímu modelu více než dost, a tak by neměla být o zájemce nouze. S tím zřejmě počítá i sám výrobce, který vyjednal smlouvu s asijským OEM výrobcem Compal na produkci pěti milionů telefonů Palm pro rok 2009.

S novým treem bychom se měli v Evropě setkat již v září tohoto roku, a to v nabídce Vodafonu. Na podzim se dočkají i v USA, kde by mělo být treo v prodeji za cenu okolo 550 USD (asi 9 500 Kč). Pokud by byla cena u nás podobná, pak půjde o velmi zajímavou alternativu k Samsungu i780, který se oficiální distribuce v ČR nedočkal.

