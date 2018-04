Palm tak trochu jinak

Vždy jsem se snažil přinášet zajímavé a netradiční náměty mezi ostatním závalem zpráv, hardwarových recenzí a pohledů na aplikace a software. Občas mne totiž osloví nějaká inspirace a já najdu další možné využití např. již nefunkčního PDA.Existuje několik možností, jak využít nefunkční PDA. Každé netradiční řešení o to víc ve výsledku potěší. Využil jsem starý skelet z modelu Palm V. Dovnitř palmu na místo displeje se umístí fotografie vaší milované osoby, např. manželky, přítelkyně, milenky, manžela, přítele, milence, dětí, rodiny, psa atp. Jistě si každý najde to své.. Aby se fotografie uvnitř nehýbala, je potřeba jí vypodložit buď kartonem z krabice, nebo tenkým proužkem molitanu. Popř. je možné fotografii do rámečku vlepit na stálo. Na zadní stranu se umístí z tvrdého papíru vystřihnutý trojúhelníček, který slouží jako opora.Nyní se ze starého Palm V stal stojánek na fotografie, který si můžete postavit na pracovní stůl. Oproti klasickým dodávaným klipům na fotografie, získáte designový kousek, který vám bude závidět a obdivovat každý, kdo navštíví vaši kancelář.