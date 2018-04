Palm + Scoreboar - co ten Palm vlastně všechno dokáže?

, aktualizováno

My - uživatelé a fandové počítačů s PalmOS jsme už uvyklí na ledacos. Ale že by náš miláček třeba dokázal řídit ukazatel skóre při finálovém zápase NHL či NBA - to už se zdá hodně science-fiction. A přece je to pravda!