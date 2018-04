Palm sází na VoIP

VoIP (Voice over IP) je velmi příjemnou možností využití PDA s hlasovým vstupem a výstupem a Wi-Fi připojením.

Palm uzavřel alianci se společností VLI - ta připravila produkt Gphone, který umožňuje VoIP komunikaci jejich novému modelu Tungsten C. Gphone je VoIP aplikace, která umožní svému majiteli využít Tungsten C jako mobilní telefon k hovorům s jiným majitelem Tungstenu C, PocketPC handheldu s VoIP apod. To z něj dělá ideální komunikační prostředek pro firemní využití, protože firma za tyto bezdrátové hovory mezi svými uživateli vlastně nic neplatí.

Vše, co potřebujete, je Tungsten C, Gphone a Palm Hands Free Headset, který lze zakoupit přímo u Palmu. Program umí pracovat na kterékoliv Wi-Fi síti, včetně hotspotů. Aplikace by měla být v prodeji od června.

WiFinder

K vyhledání Wi-Fi sítě můžete využít aplikaci WiFinder a její veřejnou betaverzi si můžete stáhnout zde.

SD Wi-Fi pro PalmOS hned tak nebude...

Ofenzíva Palmu přichází v čase, kdy firma SanDisk stáhla svoje oznámení o brzkém představení SD Wi-Fi karty - nebude asi v prodeji nyní dříve než na podzim... Kromě SD Wi-Fi se čeká i na Wi-Fi MemoryStick, CF karty s Wi-Fi již na trhu jsou. Wi-Fi SD by se měla prodávat asi za 99,95 USD, v kombinaci s 256 MB paměti bude k mání za 149,95 USD. Naproti tomu SD W-Fi karta pro PocketPC handheldy by mohla být v červenci.