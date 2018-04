Palm@S25 - poznej svého Siemense

Adresář (telefonní seznam)

V současnosti poslední funkční částí programu je právě adresář. Z mobilního telefonu je možné stáhnout kompletní telefonní seznam, a to jak z klasické a speciální (fixed) oblasti SIM karty, tak z paměti telefonu. Označení umístění je zachováno i v Palmu (písmenka S, F a M), stejně jako číslo pozice. Zobrazený seznam je možné setřídit podle třech klíčů - umístění, pozice a jména. Tapnutím na jednotlivé položky lze otevřít detail záznamů. Tlačítkem "New" založíme na první volné pozici nový kontakt.

V adresáři je zatím nejvíce vidět rozpracovanost programu. Není možné data editovat a zpětně nahrát do telefonu. Rovněž je nelze přenést do standardního adressbooku na Palmu, což ani není autorem do budoucnosti avizováno.