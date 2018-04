Palm s kamerou - Sony Clié NR70V

Pro úplnost je nutné dodat, že dnešní článek nebude v žádném případě kompletní recenze tohoto zařízení, tím se již zabývala série článků před měsícem. Níže naleznete odkazy na tyto články, kde se dočtete všechny informace o tomto velice zajímavém zařízení. Je dobré podotknout, že NR70V se od klasického NR70 liší v drobnostech, jako je umístění tlačítka spouště fotoaparátu na levém rohu kloubu nebo bílý leme kolem boční hrany displeje místo tmavěmodré u NR70. A pochopitelně místo záslepky na kloubu se honosí otočný digitální fotoaparát s rozlišením 100 000 obrazových pixelů. Uvnitř v paměti nalezneme jednu aplikaci navíc; tou je aplikace na pořizování digitálních fotografií s příznačným názvem CLIE Camera. Také si nevzpomínám, zda již NR70 uměla psát na místě Graffiti napsané znaky, ale je to dobrá kontrola pro ty, kdo chtějí vědět, jak znaky píšou a jak zlepšit rozpoznávání znaků.

Odkazy na recenzi:

Královna z Japonska - SONY Clié NR70 (1) - http://www.palmare.cz/PalmOS/PalmOS_Hardware/sonynr70020513.htm l

Královna z Japonska - SONY Clié NR70 (2) - http://mobil.idnes.cz/kralovna-z-japonska-sony-clie-nr70-2-d5o-/telefony.aspx?c=A020510_5068588_pda

Královna z Japonska - SONY Clié NR70 (3) -

http://mobil.idnes.cz/kralovna-z-japonska-sony-clie-nr70-3-d54-/telefony.aspx?c=A020513_5068691_pda





Vlastní fotoaparát

Kamera má malé rozlišení, které nelze naprosto srovnávat s plnohodnotnými digitálními fotoaparáty, ale lze ji využít pro pořizování fotografií nejenom v exteriéru, ale také v interiéru. V interiéru je však omezená světelnost, a jelikož Palm nemá blesk, je dobré osvětlení podmínkou k získání dobrých fotografií.

Fotoaparát je vhodný pro snímání momentek nebo příležitostných fotografií z dovolené. Nebo jdete po ulici, vidíte něco zajímavého, a jelikož PDA nosíte stále u sebe, “pouze ho vyndáte a cvaknete”. Dále je dobrý na pořizování fotografií do vnitřního adresáře. Zde si totiž můžete k ednotlivým kontaktům přiřadit fotografií, a tak ti, co nemají paměť na jména, si mohou vybavit, komu že vlastně patří ono tajemné jméno :)

Po zmáčknutí tlačítka spouště (Capture) se automaticky spustí aplikace Clie Camera a můžete fotit. Aplikace je již od výrobce nahrána v paměti přístroje, a tak se nemusíte starat o její dodatečnou instalaci s CD-ROM.

Vlastním CCD čipem lze otáčet na chromovaném vroubkovaném kloubu o cca 270 stupňů kolem osy kloubu. Po otočení směrem dovnitř zařízení a zaaretování je kamera chráněna proti okolnímu světlu, prachu a nečistotám. Čočka (i čip) je velice miniaturních rozměrů a je umístěna v černé plastické hmotě tvaru kuželu, který zároveň slouží jako sluneční clona (brání bočnímu světlu a slunečním paprskům v tvoření odlesků na čočce).

Bohužel jsem zatím neobjevil, zda kamera umí kromě fotografií také pořizovat video záběry, ale obávám se, že nikoliv :( I tak je to ale pěkná hračka a prvních pár dní používání nebudete dělat nic jiného, než pořád někoho nebo něco fotografovat... :)

Aplikace pro pořizování fotek – CLIE Camera

Je jednoduchá, účelná a obsahuje nastavení pro vlastní pořizování fotek. Lze volit mezi rozlišením 320 x 240 pixelů, 160 x 120 pixelů a 88 x 88 pixelů do již zmiňovaného interního adresáře. Možnost uložení ve dvou formátech PGP a DCF, s volbou, zda do interní paměti RAM, nebo na MemoryStick, je samozřejmostí. Dále si lze k danému snímku přiřadit datumovku - v profi hantýrce datovou stěnu, která u každého snímku v pravém dolním rohu umístí datum. Nastavení různých zvuků a hlasitosti při pořízení fotky je již jednoduše vlastní firmě Sony :) Nastavení korekcí a efektů je však nadprůměrná vlastnost, kterou nemají ani některé plnohodnotné digitální fotoaparáty. Jedná se konkrétně o nastavení následujících efektů: černobílá fotografie, sépie, negativní umění (otočení barevného spektra) a solarize (digitalizace s potlačením některých barev). Nastavení vyvážení bílé od automatické korekce, po dva režimy vnitřní korekce A a B (žárovkové a zářivkové osvětlení) a venkovní korekce. Posledním nastavovacím prvkem je světelnost v mezích od – 2 do + 2 stupně.

Zajímavostí je možnost otočení obrazu o 90 stupňů, takže poté držíte PDA oběma rukama za rohy a displej používáte jako hledáček a pravou rukou, resp. ukazováčkem mačkáte spoušť.

Nastavení samospouště po deseti vteřinách je také využitelné při fotografování sebe samého nebo skupinky lidí.

Za zapůjčení na testování děkujeme firmě PDA Planet, Praha.

Závěr:

Sony Clié NR70V je jedinečné zařízení obsahující takovou spoustu inovativních prvků a nových technologií, jako žádné zařízení ani v konkurenčních platformách: displej 320 x 480 pixelů s 65 536 barvami, MP3 přehrávač, polyfonní zvuk, JogDial, vestavěná klávesnice, digitální fotoaparát, nejrychlejší procesor v Palmech – DragonBall Super VZ na 66 Mhz a mnoho dalších vylepšení. Záleží na každém, zda všechny tyto vlastnosti využije a zda mu padne Clié NR70V do oka, protože se opravdu jedná o skvost mezi Palmy.