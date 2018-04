Palm rozdělen, prodáno 20 milionů palmů...

Rozdělení firmy Palm, Inc. na dvě části dokonáno jest, řekl by asi klasik. Rozvoj a správa fenomenálního operačního systému PalmOS se odděluje ze struktury firmy Palm, Inc. do samostatné společnosti Platform Solutions Group. O chystaném rozdělení jsme psali již loni.