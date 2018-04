Palm Reader na PPC - Nový hit OverTheAir a další aktuality

Microsoft + Handango = jak podpořit prodej software?

Podle průzkumů si ukousla v roce 2001 plných 97% všech retailových prodejů PDA software PalmOS platforma. Není divu, že Microsoft se snaží najít nové cesty ke zlepšení prodejů aplikací na WinCE.

Jednou z nich by mohla být i aliance se známou firmou Handango při prodeji software "Over-The-Air"! Tato služba umožní uživateli nakoupit, zaplatit i nainstalovat software bez desktop počítače - jen s mobilním telefonem. V současné době se služba týká řádově stovek programů pro PocketPC.

PocketGear od NEC s Javou!

Handheld PocketGear od firmy NEC, který by se měl v nejbližších dnech začít prodávat v Japonsku, bude obsahovat software Insignia Jeode Set od Insignia Solutions.

Palm Reader Pro pro PocketPC !?

Ne, není to překlep, Palm Inc. začal prodávat PocketPC verzi svého skvělého eBook readeru Palm Reader Pro. Uživatelé PPC si moho koupit verzi s dvěma dalšími fonty za $19,95 či základní verzi za $9,95 - podobně jako na PalmOS.

I zde je k dispizici slovník - v ceně Pro verze je Webster's New World(tm) Vest Pocket Dictionary. Uživatelé se nyní přou, jestli je Palm Reader Pro lepší než ten od Microsoftu...

Na slovíčko s Davidem Potterem

Ztráta Psionu, restrukturalizace firmy a výhledy do budoucna - to jsou náměty rozhovoru Cantosu s Davidem Potterem, předsedou správní rady firmy Psion. Pro vstup do rozhovoru se ale musíte zaregistrovat (a někteří čtenáři si na PDAGeek stěžovali na následný spamming).

Dvě zprávy od Vidigo

Ta dobrá je, že je nová verze "cestovatelského" programu Vindigo - můžete si nyní sami hodnotit restaurace, jsou zde barevné mapky a další novinky. Stále jsou zde ale jen města v USA (23) a Londýn.

Ta špatná zpráva je, že program již nadále není free - za roční používání programu nyní musíte zaplatit $25.