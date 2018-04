Palm Reader 1.0 - ebook reader pro Windows a Mac OS

Jakkoliv se mohou zdát elektronické knihy nepraktické a jejich čtení mnohem méně pohodlné než v případě klasických papírových knížek, rozhodně je nečeká nijak špatná budoucnost. Společnost Palm Inc. si je toho určitě dobře vědoma a proto už dávno nabízí specializovaný program na "čtení" elektronických knih s názvem Palm Reader. Jeho několik public domain verzí či variant pro Palm OS a Pocket PC je k dispozici zdarma, o něco dokonalejší verze Palm Reader Pro stojí 10 USD. Když si odmyslíme nedostatek "kompletních" knih v češtině a podíváme se například na velmi známý český server Palm Knihy, rychle zjistíme, že povídek v elektronické podobě je víc než dost a nějaký ten román či naučná literatura se taky občas najdou. Nemáte-li ale zrovna po ruce Palm či Pocket PC, jak si takovou knížku třeba na notebooku přečíst? Pro Mac OS a Windows sice existuje poměrně kvalitní Mobipocket Reader, někdo ale stále dává přednost klasickému formát PDB alias DOC, pro který pro Windows až donedávna existoval mimo několik mimořádně úchylných prohlížečů v Javě pouze starší a v řadě ohledů nevyhovující DOC Reader. Po několika letech naprosté ignorace Mac OS a Windows ale naštěstí Palm Inc. uvolnila první oficiální verzi Palm Readeru pro Windows a Macintosh, takže se na jeho možnosti v krátkosti podíváme. Palm Reader pro Macintosh si budete muset otestovat sami, zato Palm Reader pro Windows si můžete prohlédnout na několika screenshotech tady kolem.







Palm Reader pro Windows je oficiálně určen pro Windows 98/ME/NT4 a Windows 2000/XP, funkčnost pod Windows 95 tedy není zaručena. Po prvním spuštění programu a otevření některého z ebooků v češtině se možná na chvilenku zarazíte chybějícími nabodeníčky, což ale lze velmi rychle natrvalo napravit v preferencích výběrem vhodného českého písma a jeho velikosti. Lam Reader pro Windows kupodivu nepodporuje tučné ani žádné jiné řezy písma, zvolit lze tedy pouze "plain" řez, ze kterého si pak program v závislosti na dané knize sám vytváří tučné řezy, italiku apod. V preferencích si také můžete vybrat jedno z dostupných pozadí virtuální elektronické knihy včetně čistě bílé plochy a zapnout si automatické zarovnávání k oběma okrajům, v dalších preferencích pak lze ještě nastavit některé detaily kolem ovládání programu respektive "obracení" stránek.















Při čtení máte k dispozici nástroj pro rychlé nadefinování bookmarku, což není nic jiného než klasická záložka na některé stránce a také nástroj pro psaní poznámek k libovolné kapitole či opět k některé stránce. Napsané poznámky si můžete samozřejmě prohlížet i všechny najednou v příslušném requesteru a není-li elektronická knížka chráněná proti kopírování, můžete si označit a zkopírovat i vybrané odstavce či kapitoly. Samotné hlavní okno Palm Readeru si můžete zvětšit či zmenšit podle potřeby, přes klávesu F11 je k dispozici je i fullscreen mód. Celkové možnosti Palm Readeru jsou tedy relativně chudé a ve srovnání s Mobipocket Readerem má Palm Reader ještě co dohánět, už teď ale program obsahuje většinu z toho, co vůbec kdy většina z nás bude pro čtení elektronických knih potřebovat.Chcete-li elektronickou knížku nejen číst, ale i vyrobit, opět máte na výběr hned několik programů, z nichž ty lepší a kvalitnější jsou obvykle komerční. Palm Inc. nabízí svůj vlastní produkt Palm eBook Studio se zaváděcí cenou 30 USD (oficiální cena je 40 USD), s jehož pomocí si můžete poměrně rychle vyrobit takřka libovolnou elektronickou knihu včetně obrázků (které ale obvykle nebývají některými "readery" podporovány). Palm eBook Studio umí pracovat s RTF/DOC soubory MS Wordu a PML (Palm Markup Language) soubory Palmu a nabízí WYSIWYG editační prostředí, ve kterém se lze celkem dobře a rychle orientovat. O budoucnost elektronických knih je tedy alespoň částečně postaráno, záleží pouze na tom, jak rychle se na trhu objeví vhodné hardwarové čtečky a v našich podmínkách samozřejmě také na tom, kolik ebooků bude za pár měsíců či let k dispozici v češtině.