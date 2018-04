Palm prvně, zlehka + Space Trader

Když vzpomenu, kdy jsem prvně zahlédl Palm na živo, nejen matně skrz skla zaprášených trafikových skel na obálkách technických časopisů, bylo to asi před třemi lety v autobuse. Držel jej v rukou mladý muž, věkem čerstvý absolvent některé z fakult či alespoň ten dojem budící. Vášnivě přejížděl perem po displeji a v pauzách po očku sledoval obecenstvo přísedících cestujících. V kravatě, kvádru a dlouhém plášti se mi samovolně spojil s výrazem manager, což by mi nevadilo, až na cosi slizkého, co jsem z jeho chování vnímal. Palm v tom byl nevinně, však možná ze zdánlivé nedostupnosti se mi s tím pocitem managorismu spojila i ta malá magická krabička. Až za spousty měsíců jsem si k této větvi techniky začal pomalu hledat cestu se zájmem. Nedávno mi bylo dopřáno stát se uživatelem Palmu IIIe. Vedle svých nadupaných kolegů jednoho z nejobyčejnějších modelů na trhu, avšak jako praktická pomůcka i prostředek k relaxaci mým nárokům vyhovující.

Technicky zaměřených článků je na Palmare soudím dostatečně a to ve výborné kvalitě, ten svůj bych chtěl směrovat spíše do volného lehkého vyprávění prvních tahů štětcem po nepopsatelné paletě digitálního společníka.

Rád si občas zaznamenám slova nebo věty, které slyším či čtu, nebo mi jinak přijdou. Ač mi zprvu přišlo, že každou myšlenku, která je mi zajímavá, už nikdy nezapomenu, nezapomněl jsem jen zřídka. Pomocí Graffiti, plošky na odezírání písmen a možná i na virtuální klávesnici, co komu vyhovuje víc, lze dosáhnout rychlosti zápisu, která se vyrovná psaní na papír, možná malinko vyšší při pravidelném procvičování, těžko ale nahradí rychlost klávesnice. Ta, dokonce skládací, externě k Palmu existuje, jak většina čtenářů asi ví a ostatní tuší. K mnou používanému Palmu by její pořízení vyšlo na víc peněz než Palm sám.



Budík a kalendář

Hned vpravo vedle tlačítka Power je tlačítko kalendáře. Budík a kalendář v elektronické podobě, jedny z prvotních důvodů vzniku PDA, mne nezaujaly hned. Zkušenosti s klasickým kalendářem u mne skončily tím, že jsem sice zprvu poctivě zaznamenal událost, nicméně si ji v potřebný čas nepřečet. Ač to rád svádím na vše krom své pohodlnosti, tuším, že za to papírový zápisník nemohl. Přesto se upínám na PDA v naději, že zvukový alarm, který je součástí kalendáře, mě upozorní včas a sám. Zatím mě tato spolupráce baví a tuším ji jako perspektivní. Kdo by chtěl využít budík bez textové poznámky, stalo se mi, že jsem nepřipsal žádný text, jen nastavil alarm. Takový budík se však neuloží a neuskuteční, nebo jsem nepřišel na to jak, přitom stačí napsat aspoň mezeru či jakýkoliv znak či text, aby Palm bral nastavení budíku vážně.



Jde nastavit i časový interval, v jehož průběhu se oznamovací melodie ozývá, děje se tak po pěti minutách. Což já vítám, jsem nucen vstávat ráno mezi pátou až čtvrt na šest a v tuto dobu se mi těžko vstává hned. Hlasitost budíčku lze nastavit též a zvuk je i po ránu spíš příjemný. Kalendář lze zobrazit ve třech základních režimech. Přehled hodin jednotlivého dne, přehled hodin dnů týdne a přehled dnů měsíce, přičemž nastavené budíčky a záznamy jsou vidět v každém zobrazení (ve zmenšeném formátu jako puntíky v určitém dni) a kdykoliv je lze pohodlně editovat.



Cestováním v autobuse a metru strávím denně přinejmenším tři hodiny. Pokud nespím či jinak neodpočívám, Palm je mi vhodným nástrojem relaxace. Dříve, kdy jsem největší herní čas věnoval digitálním hrám (samozřejmě ještě mimo autobus či metro) ve věku svého patnáctého až dvacátého roku, byly nejvýkonnějšími stroji dostupnými mezi lidmi osmibity. Kdo jste hrál nějakou povedenou hru na ZX Spectru, C64 nebo Atari, asi budete mít obdobnou zkušenost u některých současných vymakaných her, u kterých perfektní zpracování grafiky a ozvučení nezaplácne absenci ‚mízy‘. Jistě že perfektně zpracovanou hru s živou ideou plně nevynahradí zjednodušená verze na PDA. Avšak může ji zastat dostatečně. Když hra nemá šťávu, uznejte, nahradí ji revoluční efekty? Překvapilo mě, s jakou chutí jsem si na Palmu rozehrál freewarovou strategii Space Trader. (Dále jen ST.) ST je klasická vesmírná strategie, podobající se spektrácké ELITE bez plynulé letecké akční části.



SPACE TRADER

V prvním kroku hry si rozvrhnete šestnáct bonusových bodů vašeho virtuálního pilota mezi základní čtyři charakterové herní vlastnosti. Kolik dáte na um pilota, o to snáze unikne pirátům, kolik dáte na um bojovníka, o to snáze sestřelíte kohokoliv, přičemž um pilota ovlivní, zda vám protivník ve fázi vaší převahy zmizí či nikoliv, um obchodníka může ovlivnit rozdíl mezi nákupem a prodejem, a do čtveřice nastavením umu inženýra nepřímo určíte cenu oprav lodi, pokud přistanete poškozeni.



můžete o dost více ovlivnit druh lodi, její vybavení, pojištění, možnost půjčky v bance (která je však pouze na nákup zboží, nikoli na nákup lodi a její výbavy), a dokonce si můžete za podmínek poskytnutí pravidelného platu dovolit až tříčlennou posádku, máte-li pro ni dostatečně kapacitní loď. Posádka v podobě jednotlivých členů, které najímáte na určitých planetách, může výrazně zlepšit charakterové vlastnosti pilota lodi.

V menu hry, které celkově vyvoláte dotekem na rozbalovací ikonku plošky vlevo dole, je v nabídce množství obrazovek, které je výhodné se naučit přepínat napsáním písmenka perem na dotekovou plošku. V ST cestujete z planety na planetu, a pokud cestou nikoho nepotkáte, po přistání se Vám jako první objeví informační obrazovka konkrétní planetky. Mimo čtyř základních obrazovek, jejichž přepnutí lze provést i vpravo nahoře na písmenných záložkách, můžete najít dynamické odkazy na další aktuální obrazovky v oválnobdelníkových rámečcích. V té základní informační stránce planety to může být odkaz 'Mercenary for hire', který Vám ukáže výpis případných pilotů ochotných nechat se najmout na Vaši loď, má li planeta nějaké, nebo Special, kde dostanete speciální úkoly porůznu náročné. Ne vždy je úkol výhodný. I když většinou ano. Ty náročnější a dlouhodobější mise jsou výhodné všechny, dokončíte-li je.



a příšery vskutku vesmírné. Pokud vyloženě nebudete chtít být lupič, můžete si rovnou v nastavení (zkratkové písmenko /O) zvolit ignoraci obchodních lodí a policie. Policie Vás však může zastavit a otravovat tak dlouho, dokud nemáte buď rychlejší stroj, nebo silnější kanon. (Souboje probíhají tahově a to jen volbou Střílet či Odlétnout, přičemž po každém kroku vidíte stav poškození vaší i protivníkovy lodi. V případě výhry se vám může nabídnout i milá volba Plundrování.) Utíkat před policií se vyplatí, jen pokud máte na palubě zakázané zboží v podobě zbraní či narkotik. V nastavení si můžete též přednastavit spoustu dalších užitečností, jako třeba automatické dotankování po přistání nebo rezervaci části nákladového prostoru, což se hodí v době, kdy máte dobře vybavenou loď a vybrakujete přemožené piráty.

V obrazovce obchodu (zkratkové písmenko /W) můžete pomocí odkazových políček přepínat na přehled části galaxie, kam vám jen fuel stačí. Dále vidíte ceny zboží na dostupných planetách, a to po přepnutí i v pohodlném praktickém režimu rozdílu cen vůči cenám na planetě, kde se momentálně nacházíte (jedné z vícero cenných výhod oproti Void či Elite). Nemáte však přístup k cenám všech planet, proto kdo by chtěl zbohatnout rychle, měl by sledovat i skutečné ceny, nejen rozdílové v rámci doletu. Zboží z jedné části galaxie můžete nejvýhodněji prodat třeba až po cestě s mezipřistáními. V galaxii jsou také asi čtyři 'černé díry', do kterých se dostanete jen z nejbližší planety a slouží k dálkovějšímu, bohužel neřízenému cestování. Nutno otestovat - kam vás která dovede.



Svoji loď můžete pojistit, v obrazovce banky (zkratkové písmenko /K) Doporučuji, ale to si asi každý hráč ozkouší spíše sám. Ani pojišťovny v ST nepojistí vše jen tak pro nic za nic, tak krom pravidelného pojistného, jehož výše závisí na cenně majetku, musíte mít pořízen i záchranný modul za dva tisíce kreditů. Ten se vám hodí v případě zničení vaší lodě. Zachrání alespoň tělesnou schránku pilota.

Hra mi přijde dost dobře hratelná i dohratelná. A jak jsem se zmínil výše, může být vhodnou relaxací, třeba vás též potěší nejen při prvních zkušenostech s Palmem.