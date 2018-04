Palm prodal za první víkend 50 tisíc kusů modelu Pre

Více než 50 000 prodaných kusů Palmu Pre za první víkend, to je odhad analytiků a novinářů z několika společností. Překročení hranice 50 000 kusů odhadují Wall Street Journal a JPMorgan, podstatně optimističtější je agentura Bloomberg, která odhaduje prodeje na 150 000 kusů.

Palm i Sprint jsou tajemní

Sama firma Palm čísla prodejů zatím neprozradila. Jen na svém blogu uvedla, že si uživatelé za první den stáhli z online obchodu s aplikacemi přes 150 000 programů. V době startu prodeje v obchodě bylo k dispozici jen asi dvanáct aplikací. To tedy může znamenat prodeje v řádu několika desítek tisíc kusů v prvním dni.

Podobně tajemně se zachoval operátor Sprint, který včera oznámil, že Palm Pre překonal za první den i víkend všechny předchozí prodejní rekordy nových zařízení. Konkrétní číslo ale operátor nezveřejnil.

Palm tak velmi pravděpodobně zaostal za prodejními čísly první generace Apple iPhonu. Toho se za první víkend prodalo přes 146 000 kusů. I tak je ale výsledek Palmu velmi dobrý, obzvláště když se prodeje mají teprve rozběhnout.

Fronty byly i přes vyčkávání zákazníků

Zájemci o Palm Pre na telefon sice stáli fronty, ale takové šílenství jako v případě startu prodeje iPhonu se nekonalo. Mohlo za to několik faktorů. Velká část potenciálních zákazníků například chtěla s rozhodnutím o koupi počkat do té doby, dokud Apple nepředstaví svůj iPhone nové generace. Stalo se tak v pondělí a mnozí prozatím nerozhodnutí tak možná brzy zamíří do obchodu operátora Sprint pro Pre.

Vlnu zájmu o Palm Pre také trochu zbrzdily dohady o tom, že bude nových Palmů při startu prodeje nedostatek. A tato skutečnost se nakonec potvrdila, mnohé obchody operátora hlásily, že mají zásoby vyprodané, a dále již přijímaly jen objednávky. Podle vyjádření operátora je stále mnohde vyprodáno. V některých obchodech bylo k dispozici třeba jen několik kusů Pre, i v těch nejlépe zásobených to pak byly řádově desítky, maximálně stovka. Ještě hůře na tom byly obchody v případě zásob indukční nabíječky Touchstone, o kterou má zájem velká část kupujících.

Řada zájemců tak zůstala doma, protože si uvědomila, že by ve frontách mohla stát zbytečně. Američané také možná budou v době ekonomické krize přeci jenom při nákupu nového mobilního telefonu více přemýšlet o tom, zda se jim dlouhodobý úvazek u operátora a tučné měsíční platby vůbec vyplatí. Některé zákazníky také může odradit poměrně vysoká možnost toho, že nové zařízení bude obsahovat chyby. Ostatně, všemožné problémy s Pre začali uživatelé hlásit již po pár hodinách od koupě. Zatím ale nelze říci, zda je Pre problematičtější kousek než někteří jeho konkurenti. Časem se jistě bude spolehlivost Pre zvyšovat a to nejen ze softwarového hlediska, ale i z hlediska hardwarového.

Souboj o zákazníky mezi Applem a Palmem tak bude jistě velmi zajímavé sledovat. Je téměř jasné, že Pre nemůže v objemech prodejů soupeřit s již velmi zavedeným iPhonem a to ani na domácí půdě. Relevantní bude v tomto případě srovnání s iPhonem první generace. Jak jsme již napsali výše, první kolo pravděpodobně iPhone vyhrál. Ale ta pravá bitva teprve začíná.