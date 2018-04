Palm prodal 300 tisíc kusů Pre, GSM verze již příští týden

Více než 300 tisíc prodaných kusů je pro Palm dobrým úspěchem, nicméně čísla prý mohla být větší. Díky počáteční nejistotě bylo totiž při startu prodeje na skladech operátora Sprint asi jen 120 tisíc kusů Pre. Tyto zásoby byly vyprodány během několika dní.

V současnosti již Palm podle odhadů analytiků vyrábí 15 tisíc kusů Pre denně. Ani to by ale nemuselo stačit na plné uspokojení poptávky. V této sérii totiž pravděpodobně jsou už také GSM modely, které by se brzy měly objevit v prodeji.

Podle deníku The Guardian příští týden Palm oznámí exkluzivní dohodu s britskou pobočkou operátora O2. Ta by měla GSM verzi nabídnout jako první. Velký banner lákající na brzký příchod Pre se navíc objevil prakticky na všech evropských mutacích stránek společnosti Palm.

Chybí mezi nimi jen východoevropská pobočka, kterou spravuje na Palmu nezávislá soukromá společnost. Příchod Pre do našich končin se tak může opozdit.

To, že je GSM verze Pre prakticky na spadnutí, dokazují i její fotografie, které se začínají šířit internetem. První uniklé fotografie se objevily na fóru vietnamského serveru Tinhte.