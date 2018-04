Palm pro motorkáře? Možná byste se divili…

Pokusil jsem se udělat malý souhrn článků a odkazů na ně se softwarem, který by se mohl hodit nejednomu motorkáři. Palm je totiž ideální svojí velikostí, nejenom do kapsy u kožené bundy, ale také přilepením, nebo montáží držáku na přístrojovou desku. Mohli jsme to např. vidět ve filmu “Smrtonosná zbraň 2”, kde záškodník instaluje Palm IIIx na motorku a tam vidí mapu podzemí, kterým musí projet.