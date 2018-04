Palm připravuje nové Treo - s podporou 3G

Švédský server Mobil.se přinesl informace o novém komunikátoru od společnosti Palm, který navazuje na model Treo 700w. Nový model je, stejně jako předchůdce, vybaven operačním systémem Microsoft Windows Mobile 5.0 a podporuje sítě třetí generace UMTS. Nový Palm tak bude existovat i verzi pro sítě GSM, když předchozí model se vyrábí pouze ve verzi pro sítě CDMA.

Nový komunikátor by měl mít anténu integrovanou do těla telefonu a měl by být menší než Treo 650 (na obrázku je nový Palm vlevo společně s Treem 650). Premiéru si nové Treo pravděpodobně odbude na veletrhu Cebit a do prodeje by se měl dostat v průběhu léta. Cena se podle švédského serveru bude pohybovat okolo 630 Euro - (cca. 18 000 Kč).

Novinka s kódovým označením Holywood by se měla jmenovat Treo 800w. Existovat bude i verze s operačním systémem Palm s označením Treo 800p. Verze s operačním systémem Palm by měla být podle švédského serveru levnější (263 Euro - okolo 7 500 Kč) a méně vybavená a měla by existovat ve verzi s Wi-Fi a bez.