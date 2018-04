Palm představil nové Treo 500v pro Vodafone

O chystaných novinkách Palmu jsme naposledy psali zhruba před týdnem. Tehdy bylo jisté, že Palm ve čtvrtek v Evropě představí nový smartphone, ale ten byl stále zahalen tajemstvím. Nakonec se stalo to, co jsme přednesli na samém konci minulého článku – novinka není GSM variantou chystaného Palm OS modelu Centro pro amerického operátora Sprint. S ním má sice novinka společné designové linie, jde však o smartphone s operačním systémem Windows Mobile 6 Standard. To mimo jiné znamená, že má 500v širší tělo než Centro, a displej orientovaný na šířku má pro daný operační systém tradiční rozlišení 320 x 240 bodů. Na GSM Centro se tedy můžeme těšit někdy v dalším průběhu podzimu.





Již použitý operační systém napovídá, že Treo 500v bude pro Palm v mnohém revolučním přístrojem. Jedná se totiž o první model výrobce bez dotykového displeje, tedy o opravdový smartphone. Předchozí modely jsou totiž spíše komunikátory. Ostatně Treo 750v díky tomu stále zůstává vrcholem evropské nabídky, 500v se vlastně řadí po bok Trea 680 na její úplný spodek.

Přesto však nejde o chudého příbuzného ostatních modelů Palmu. Naopak, v mnohém své stájové kolegy překonává. Nevíme sice, jakým procesorem bude Treo 500v disponovat, ale například množství paměti ROM udělá uživatelům radost – je jí 256 MB, z toho 150 MB je uživateli přístupno. Paměť lze dále rozšířit kartami microSD. Rovněž přítomnost Bluetooth 2.0 s podporou A2DP potěší a nový dvoumegapixelový fotoaparát jistě strčí do kapsy kterýkoli jiný model z vlastní stáje. Palm také udělal přítrž svému proprietárnímu konektoru a zvolil daleko lepší řešení – pro připojení k počítači bude stačit miniUSB kabel.





Treo 500v bude krom sítí GSM fungovat i v UMTS standardu, ovšem pouze na frekvenci 2100 MHz. To by mohlo některé uživatele do budoucna mrzet, stejně jako absence wi-fi.

Na rozdíl od vztahu k vlastnímu domu, není mezi konkurencí Treo 500v revoluční vůbec ničím. Na druhou stranu můžeme říci, že se po bok svých soků může zařadit poměrně směle. Stále je totiž jen pár zařízení, které mají zároveň UMTS i wi-fi a tak nové Treo nemá žádnou zásadní konkurenční nevýhodu. Naopak, třeba v oblasti rozměrů a hmotnosti mu může mnoho konkurentů závidět – rozměry 110 x 61,5 x 16,5 mm jsou vpravdě kompaktní a celkově Treo překonává snad jen nedávno recenzovaný Samsung i600. Ten však stále v našich končinách disponuje starší verzí operačního systému.





Závěrem dodejme, že nové Treo 500v se začne prodávat 1. října u operátora Vodafone v Německu, Itálii, Irsku, Nizozemí, Portugalsku, Španělsku, Velké Británii a v Jihoafrické republice. Cenu zatím neznáme, ale dovolujeme si odhadnout, že se bude pohybovat kdesi na hranici 11 000 korun – zhruba tolik stojí konkurenti a Palm si nemůže dovolit jít výše. Rovněž zatím nevíme, kdy a zda vůbec se Treo 500v objeví na našem trhu. Připomeňme, že Treo 750v do své nabídky místní Vodafone nikdy nezařadil.