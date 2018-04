Palm představil 1,3MPix foťák a IrDa klávesnici

1,3MPixel SD fotoaparát

Především je to již avizovaný SD foťák s maximálním rozlišením 1280x1024 pixelů. S 1,3MPix foťákem se toho dá pořídit již samozřejmě víc než s dosud obvyklým 300KPix a tato periferie byla řadou lidí očekávána s velkou netrpělivostí. Pořizuje snímky o hloubce 24bit ve formátu JPEG.

Foťák bude kompatibilní s Tungsteny s PhotoBase (C/T/T2), bude mít ostření, digitální zoom a umí snímat videklipy. Na trhu by se měl objevit někdy v prosinci s cenou 99,95 USD. Jestli bude podporovat i jiné palmy s SD slotem, Palm zatím nezveřejnil.

Klávesnice bez drátů a konektoru

Klávesnice s přenosem přes infra by se mohla stát oblíbeným příslušenstvím, obzvlášť dodrží-li Palm avizovanou cenu 69,95 USD. Na trhu se prý objeví už v říjnu a vypadá podobně jako Palm Ultra Thin Keyboard.

Klávesnice by to měla být univerzální a velmi kvalitní. O přenos infrasignálu se postará nastavitelný pákový snímač, takže by klávesnice mohla fungovat i s jinými typy handheldů.

Klávesy mají plnohodnotnou velikost a klávesnice je ideální na psaní delších textů.

Nové tužky a obaly

Palm představil i nové stylusy.

Executive Multifunction Stylus je víceúčelový stylus s perem, laserovým ukazovátkem, svítilničkou a samozřejmě stylusem. Stojí 19,95 USD a můžou se třeba hodit majitelům ZIRE bez podsvětlení, či k PDA bez podsvícené Graffiti plošky.

Majitelům Zire je určen Zire Lighten Pen Pack za 14,95 USD. Tungsten Stylus Multi-Pack je zase levným (stojí 9,95 USD) doplňkem pro Tungsteny.

Palm představil rovněž i několik nových obalů.