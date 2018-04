Palm Pre u O2 před Vánoci, nový EOS na podzim v USA

Podle deníku Guardian se britskému O2 povedlo překonat konkurenty a tento operátor tak jako první exkluzivně nabídne GSM verzi Palm Pre v Anglii. Orange a Vodafone mají smůlu. Podle všeho se ale GSM Pre začne za kanálem prodávat až v době největší předvánoční nákupní horečky. Pre bude tou dobou velmi pravděpodobně soupeřit přímo s novým iPhonem, který by se rovněž měl v předvánoční době objevit v nabídce britského O2.

Podobně jako v případě Apple iPhonu však to, že v Británii bude Pre prodávat O2, vůbec nevypovídá o tom, kteří operátoři jej budou prodávat jinde.

Podle posledních informací výrazný zájem o Palm Pre nejeví T-Mobile, který se pravděpodobně chce soustředit na své Android telefony. U nás by se tak mohlo rozhodovat právě mezi O2 a Vodafonem. Zatím ale není vůbec jisté, zda se Pre vůbec bude v Česku prodávat u operátorů, nebo si budeme muset počkat na volnou distribuci.

Každopádně předvánoční termín uvedení Pre v Británii nedává příliš dobré naděje k tomu, že se u nás začne telefon prodávat ještě před koncem roku.

Tou dobou by podle dalších informací měl být v USA v prodeji již druhý model Palmu s novým operačním systémem webOS. Palm Eos, o kterém jsme vás informovali nedávno, se má podle uniklého listu prezentace začít prodávat v druhé polovině roku. Eos by se měl objevit v nabídce operátora AT&T a je tak jasné, že půjde o GSM/UMTS telefon.

Oproti Pre bude Eos základní model, který by měl nahradit současný Palm Centro. Ve výbavě tak najdeme jen 4 GB vestavěné paměti, dvoumegapixelový fix-focus fotoaparát a chybět bude wi-fi. Eos by měl potěšit malými rozměry (111 x 55 x 10,6 mm) a nízkou hmotností (100 g). Cena bez dotace by měla být 349 dolarů, tedy asi 7 000 korun. Pravdivost těchto informací ale ukáže jen čas.