Palm Pre míří do Evropy. Je o kus lepší než iPhone

Palm své Pre skrývá před zraky návštěvníků v útrobách vlastní expozice umístěné na nádvoří výstaviště. Přístup k němu mají pouze novináři nebo vybraní obchodní partneři. Do ruky vám ho nepůjčí, zato vám hezky po americku odprezentují všechny klíčové prvky modelu.

Novinka není ani tolik zajímavá po stránce hardwaru. Vzhled je designově vydařený, ale nijak nevybočuje ze zažitých trendů. Oceňujeme přítomnost hardwarové klávesnice, která se vysouvá zespod telefonu.

Přední část je tvořena dotykovým displejem, dotykovou plochou umístěnou pod ním a centrální klávesou. Nic víc k ovládání telefonu ani nepotřebujete.

Web OS, jak se nazývá nový operační systém Palmu poprvé použitý právě v modelu Pre, se ovládá pouze prsty. Například tažením prstu po dotykové ploše směrem nahoru a jeho uvolnění se vysune ze spodního okraje displeje hlavní nabídka, stejným způsobem se i skrývá. Pokud prst neuvolníte, objeví se pod ním grafická vlnka s ikonami nejpoužívanějších aplikací. Tahem prstu zprava do leva na dotykové ploše pod displejem se zas kdykoli dostanete o krok zpět v hierarchii menu.

Tahy prstem se používají v celém systému, model Pre se navíc může pochlubit displejem s podporou multitouch technologie (ovládání více prsty naráz). Práce s webem či fotografiemi je tedy velmi podobná jako u konkurenčního iPhonu - stačí položit dva prsty na displej a jejich roztáhnutím (stáhnutím) zvětšit (zmenšit) webovou stránku nebo třeba fotografii. Stejný úkol přístroj vykoná, pokud se na displej dvakrát poklepe.

Efektně je vyřešena správa otevřených aplikací. Po stisku centrálního tlačítka se objeví záložky s aktivními náhledy otevřených programů, v nichž lze horizontálními tahy listovat. Klepnutím na danou záložku aplikaci aktivujete, nechcete-li ji ale už používat, stačí ji prstem "zahodit" za horní okraj displeje. Snadné, rychlé a především velmi návykové a intuitivní. Právě v podpoře multitaskingu (práce několika otevřených aplikací na pozadí systému) se Pre odlišuje od iPhonu.

Palm si ale vyhrál i s dalšími drobnostmi. Model Pre umí například úzce spolupracovat s webovými službami pro správu kontaktů, jako je Google Contacts, nebo s komunitními službami typu Facebook. Kontaktní informace skrze všechny tyto služby ovšem neduplikuje, nýbrž v případě shody spojí do jednoho kontaktu. Opět jde o věc, kterou vývojáři z Apple podcenili.

Podobně si Pre poradí i s emaily. V případě několika rozdílných definovaných schránek lze využít jednoho společného inboxu, kde jsou dostupné maily ze všech schránek současně. Podle Palmu totiž lidi často vůbec nezajímá, do jaké schránky zpráva dorazila. Praktická je i funkce pro zobrazení email statusu, kdy hned vidíte, zda je daná osoba na svém mailu dostupná, či nikoli.

Do třetice je tato myšlenka uplatněna při komunikaci s jedním kontaktem. Pokud třeba komunikujete se svým šéfem přes ICQ a on se odhlásí, snadno zvolíte zaslání SMS zprávy. Celá tato komunikace se však bude stále zobrazovat v jediném okně, kde jsou jednotlivé zprávy odlišeny ikonkou dle typu využité služby (MSN, ICQ, SMS, email...). Není tak potřeba složitě volit jednotlivé editory či aplikace pro obsluhu té či oné služby.

Oproti jiným telefonům se Palm Pre navíc oprostil od nutnosti potvrzení příchozí SMS zprávy, mailu atp. V takovém případě se pouze ve spodní části displeje objeví textová hláška, na kterou stačí pro přečtení zprávy kliknout nebo ji odsunout tahem vpravo a ponechat v rohu pouze grafickou bublinu jako upozornění na později. Uživatel tedy není nucen si zprávu okamžitě přečíst. Spodní řádek je využíván například i hudebním přehrávačem, který v něm po dobu procházení ostatních nabídek telefonu zobrazuje své základní ovládací prvky.

Skvěle je využito i přítomnosti hardwarové klávesnice. Pokud na ni začnete psát v pohotovostním režimu, přístroj začne na základě zadaných znaků vyhledávat obsah v telefonu. Pokud nic nenajde, automaticky nabídne na výběr webové služby, ve kterých chcete daný řetězec vyhledat, což vám oproti standardnímu postupu menu - browser - zadání adresy - potvrzení ušetří čas.

Myslíte si, že bude Palm Pre úspěšný?

Hlasování skončilo Čtenáři hlasovali do 0:00 19. února 2009. Anketa je uzavřena. Ano 933 Ne 270

Model Pre je pro firmu velmi důležitý. Mohl by ji zachránit z finančního úpadku, se kterým se v posledních letech potýká. Pokud dokáže svou novinku náležitě prodat, měla by uspět - Palm Pre je opravdu zajímavý telefon s perfektně propracovaným ovládáním. I přes existenci evropské verze prozatím firma neohlásila partnera, předpokládá se ale, že se jím stane Vodafone. Jako první by se měli nového Palmu dočkat Britové.