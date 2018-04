Palm Portable klávesnice - postřehy uživatele (3)

Klávesnice v akci:

V této části bych rád popsal to nejdůležitější a to mé reálné zkušenosti.



První z činností je rozložení klávesnice. Myslím, že vcelku nečiní problémy, efektní je, že po stisknutí/posunutí tlačítka pro odaretování, od sebe oba díly odskočí. Aretace obou krajních částí klávesnice je též bez problémů, ale když už jsem psal o těch mouchách, tak:

Je-li klávesnice "čerstvě" rozložená na stole, tak mezi prostřední a každou z krajních částí vidíte takový černý pásek. Je asi z nějaké tvrdé textilie. Je ohebný - jinak by se to asi těžko dalo zavřít :)) a pod ním je pásek s plošnými vodiči. V podstatě je to skoro stejné, jako když kouknete do jehličkové tiskárny, tam je též takový pásek s vodiči mezi vlastní tiskárnou - vede někam dovnitř - a tiskovou hlavou. Co jsem na to koukal, tak po rozložení je ještě mírně ohnutý směrem vzhůru. No a tak mi červíček zavrtal tím směrem, že jednak by se jednou tyhle vodiče mohly ohýbáním přelomit a jednak, když ten pásek bývá malinko zvednutý, tak jestli bych ho nemohl náhodou někdy při aretaci trochu skřípnout. Ale dávám téhle mušce rozměr mili-mili-mili, protože to vidím jako velmi nepravděpodobné. To bychom taky mohli dumat o tom, kolik rozložení a složení to přežije.....

Připojení Palmu je bez problémů, je-li Palm vypnut, poslušně procitne - je ready :). Malá muška se mi tu také vyskytla - připojil jsem Palm a na displeji mi to říká, že "connecting to direct serial..." a pak error hláška, že "Unable connect to serial...". Rada zní: odpojit a reset. Stalo se mi to tak 2x, co si pamatuji. Důvod neznám, ale raději připomínám, že si občas hraji s připojením modemu přes hotsync kabel apod. Takže čert ví...

Používání klávesnice a kolíbky mi nikdy nezablblo.



Odpojení Palmu je specifické. Nelze k tomu přistupovat tak, že to chytnu a jdu. Konektor dost sedí, a kdybych to tak udělal, tak sice taky jdu, ale i s celou klávesnicí. Mám na to svůj hmat. Když na Palm udělám paroháče, tak si dá říct :) Prostě pravičkou dělám paroháče tak, že prsty přidržím klávesnici na stranách vedle konektoru a levičkou Palma vytáhnu z konektoru.

Práce s klávesnicí na Palmíkovi má svoje specifika. Je jich celkem dost a vyplývají z technologie Palm OS. V podstatě ihned, jak připojíte Palm, tak na to narazíte. Jde o to, jak spustit ten či onen program. Perem to je jednoduché - vidím ikonu programu, zacílím a probodnu ji perem... Ale jak to udělat s klávesnicí? Nijak. Tab - známý z prostředí Win (... že to občas jde i bez myši...) - tady takto nefunguje - jako přesun kurzoru z objektu na objekt - z jedné ikony na druhou. První cesta řešení je perem. Příliš to nezdržuje, Palm má v držáku dobrý sklon a je to mnohdy jednodušší, než se trápit vzpomínáním, jak na to jinak. Druhou možností je použít speciální funkční klávesy, a to buď ty pevné (Date/Phone/Memo... - případně s Fn), anebo ty programovatelné přes Cmd - viz popis software.

Další specialitky na vás čekají skoro v každém software. Dejme tomu, že jsme v Memo padu. Na displeji vidíte seznam již napsaných poznámek a je tam taky to tlačítko NEW. Může zase použít pero, anebo se rozhlédnout po klávesnici a najdete vlevo od mezerníku klávesu NEW (modrý popisek, takže s Fn). To je v pohodě, ale jen díky tomu, že v tomto programu to NEW je. Kdyby to nebylo standardní NEW tlačítko, ale třeba CREATE NEW MEMO, tak jsme v háji. Jedině perem. A tak dál. Menu se třeba nedá vůbec ovládat - jedině tak vyvolat, ale rolovat po něm nikoliv. Co se týká "Shortcuts", tak se používají s klávesou Cmd. Ty je dobré se naučit v tom programu, který používáte nejčastěji.

Vlastní psaní textu je vcelku bez problému. "Á" je "Á", kurzorové šipky fungují, blok se označuje Shift-kurzor apod. Dobré je si prostudovat speciální povely pro kurzor, jako je skok na začátek řádku a další příjemnosti - viz popis software.



Psaní hezky česky je rovněž bez problémů - ale až po přepnutí do českého módu. Malé odlišnosti jsou i zde, třeba když je na PC česká klávesnice, tak znak mínus "-" je hned vedle klávesy SHIFT. Tady ne, je tam pořád "/", musí se proto 2x zmáčknout původní klávesa s mínusem. On je to totiž jinak čárka a háček pro naše písmenka. Stačí si to odzkoušet... a nebo přepínat mezi US a CZ módem.



Důležitou zkušenost jsem udělal s polepkami. Normálně tam samozřejmě nejsou (Američani nás pořád ignorují :(( ), tak jsem vzal polepky pro AT klávesnici - červené - a nalepil tam jen ty "ěščř... a Z". Ačkoliv po nalepení mám červená písmenka na černém podkladě, tak jsou vcelku dobře vidět. Mé obavy se naštěstí nepotvrdily. České znaky tam musí být. Zkuste si schválně někdy něco česky napsat na klávesnici bez českých popisků. Já jsem si myslel, že to už za tu dobu musím znát nazpamět, ale opak je pravdou. Nějak podvědomě, možná periferním viděním, se podle nich stále orientuji.



Jednou z vlastností Palm-klávesnice je lehká pomalost. Asi proto, že to jede přes sériový port Palma, takže když začnete bušit o sto šest - myslím záměrně, tak dokážete Palma o trochu předhonit. Normálně je to normální :).



Mazání znaků má taky specifikum, když "usnu" na klávese BackSpace, tak se znaky poslušně mažou, ale po chvíli se kurzor zastaví. Tohle mi nevadí, já mažu spíše jednotlivá slova a když delší části, tak přes blok. Stejná vlastnost se mi projevuje i při pohybu kurzoru. Asi Palm nemá rád, když někdo u toho psaní "usne" :). Já bych si tipnul, že to má na svědomí komunikace přes nějaký buffer pro sériový port.



Psát můžete kdekoliv cokoliv, kde to normálně software umožňuje, jste však omezeni vlastnostmi tohoto software. V MemoPadu se si formátováním textu neškrtnete, maximálně si nastavíte větší font. Taky nezapomeňte na omezení Memo Padu na maximální velikost zapsaného textu - tuším, že 4kB. Chcete-li text formátovat, a máte na to software - já zkoušel WordSmith a DocumentToGo, tak třeba tučné písmo se dělá obvyklým stiskem kláves CTRL a B, kurzíva CTRL+C, podtržení CTRL+U. V těchto programech to je vlastně použití "shortcuts", a naštěstí pro nás je autoři udělali stejně jako na PC. Takže když se naučíte svůj software pro psaní, můžete s ním přes klávesnici dělat, co chcete.

Příkladem mimo je třeba psaní SMSek. Díky Palmíkovi, klávesnici a mobilu je dokážu psát hodně svižně. Nastavím si svého S35 tak, aby viděl na infraport, pár "shorcutů" a už to sviští. Zoufalci ti, co to datlují na klávesnici mobilu :).



K pohodlnému psaní je třeba také vytvořit příjemné prostředí. Co mi trochu u klávesnice vadí, je to, že nemá takový ten mírný sklon nahoru jako klávesnice k PC. Je prostě placatá. Pohodlí ovlivňuje i okolní světlo. Mám na displeji ochranou fólii a ta je tak trochu matná. Když mám špatně postavenou lampičku, nebo je tak neurčitě, jako šero, tak se píše blbě. Dobré je to ve tmě. Zapnu podsvětlení a je to nádhera. Tato výtka se spíš týká mého Palma a jeho dvoubarevného displeje.



No a nakonec je třeba myslet i na svoje oči. Takže když píšete, tak si třeba jenom na zkoušku změňte font. Uvidíte, co je pro vás nejlepší...





No nekupte to!

Cílem tohoto textu je poskytnout alespoň nějakou užitečnou informaci těm, co například váhají s tím, zda si něco takového koupit nebo už třeba vědí, že klávesnici ANO, ale už si nejsou jistí, jaký model. Já se taky dlouho rozmýšlel. Téměř až do doby, kdy jsem ji rozchodil k obrazu svému, jsem byl na pochybách o své správné volbě. Ale tak to je tak už skoro se vším. Na trhu je více modelů a dokud je všechny dokonale neprozkoumáte, tak si pořád můžete myslet, že ten druhý je lepší.

V konferenci se občas diskutuje o výhodách/nevýhodách skládacího a pevného provedení. Myslím si, že si každý sám musí ujasnit, k čemu ji vlastně chce a jakým způsobem s ní bude pracovat. Každý máme jiné požadavky a jejich priority a taky jiný způsob života a návyky. Podle svojí potřeby bychom si měli vybírat. Ne podle toho co je nej... Vůbec první otázka u tohoto zařízení by měla být: jak moc toho napíšu? 20 slov denně, týdně? 100? 1000? "Veliké oči" taky nejsou tím správným rádcem...



Je pravda, že s tímto skládacím řešením lze těžko psát v pohodě někde na klíně. Já však takovou potřebu neměl a nemám, a proto mám tento model. V jedné kapse mám Palm, v druhé klávesnici a jsem ready. Ostatně, pokud si ji podložím - třeba tlustějším časopisem - tak to taky jde. Ale pohodlné to určitě není... Myslím tím také i to psát někde ve stísněných podmínkách.

Myslím si, že dobrý způsob používání Palmu a klávesnice je obyčejné psaní. Snažit se na něm dělat úpravu vzhledu nemá moc cenu. To se odvíjí více od velikosti displeje Palmu než od toho, jaká to je klávesnice. Možná tak ještě změnit font a jeho vlastnosti - tučně/podtrhnuto/kurzíva, teda když máte čas... Stejně si pak většina z nás udělá synchronizaci Palmu s PC a z toho PC to teprve pošle, vytiskne apod. Myslím si, že podstatné je nabušit ta písmenka zrovna tehdy, kdy se rodí, a obrázky, barvičky, loga a styl dělat na zařízení k tomu více vhodném.

Já klávesnici používám doma a tahám ji na školení a semináře. Tluču do ní věci do práce a podobně. Do jisté míry ovlivnila můj život v tom, že si nyní v klidu doma píšu důležitější věci nejprve na Palmovi a pak to upravuji na PC. Je to lepší než to dělat v práci mezi deseti telefonáty... :(. Naopak v práci nikdy nepíšu na klávesnici do Palmu. Na to mám na stole PC.







Odkazy:

(....nahodile vybrané bez ladu a skladu....)



http://www.palmpc.cz/start/clanek.asp?id=81

Zde je letmý popis této klávesnice. Doporučuji si jej také přečíst.



http://www.pdaplanet.cz - sekce obchod/palmv

No a to je ta stejná, zmiňuji tento link pro úplnost. Je zde i krátký popis vlastností. Je zde i model "GoType" s popisem a úplně stejnou cenou jako za Palm Portable Keyboard.



http://www.abserv.sk/moduly.htm

Stowaway přenosná klávesnice - úplně stejná jako tato popisovaná. Zdá se, že se jen jinak jmenuje...



http://www.pilot.sk/hw/prislusenstvo/hwprislusenstvo.asp

Článek o EasyType. Také Pocket Keyboard - mini klávesnička. Další z možných modelů klávesnic.

http://mobil.idnes.cz/easytype-palm-pc-klavesnice-a-funguje-to-fdo-/telefony.aspx?c=A010307_0027769_pda

http://mobil.idnes.cz/easytype-jak-to-vlastne-bylo-di1-/telefony.aspx?c=A010308_0027820_pda

http://mobil.idnes.cz/klavesnice-gotype-uzivatelske-postrehy-ffk-/telefony.aspx?c=A010409_0029307_pda

Články o klávesnicích na Palmare.cz.



...a zbytek Internetu......



Dodatek k článku:

Byl jsem upozorněn na skutečnost, že popisovaná verze sw KEYBMAP není ta aktuální (1.05). Je to pravda, omlouvám se, nevěděl jsem o tom. V nové verzi máte k dispozici více možností, jak si přizpůsobit klávesnici k obrazu svému. Lze nastavit více modelů klávesnic (GoType, GoType Pro, Palm keyboard), jiné kódové stránky (CP1250, ISO88592, MAC) a i způsob mapování kláves (QWERTY, QWERTZ, User defined). Právě "User defined" vám umožňuje nastavit si vlastní přiřazení písmen a kláves. Takto si svoji klávesnici můžete udělat úplně shodnou s PC. Chce to jen chvilku času.