Palm Portable klávesnice - postřehy uživatele (2)

Software:

Klávesnička k sobě samozřejmě potřebuje také nějaký ten software, aby se bavila s Palmíkem a on s ní. Jsou dva.



Ten první co používám je originální (dodávaný od výrobce s klávesnicí) a se jmenuje (jak jinak než) "Keyboard". Dostal jsem verzi 1.1 a podle svého zvyku jsem si nejprve zkontroloval, je-li to ta nejčerstvější. Nebyla, takže jsem si ihned pořídil verzi 1.2 z Palm webu. Rozdíly mezi nimi neznám, podle mě to je nepodstatné.

"Keyboard" si vezme cca 27kB z operační paměti Palmu. Když ho spustíte (správněji řečeno zaktivujete) vidíte hned nejdůležitější ovládací prvky. Ten nej... nej... je úplně dole. Je to check box s názvem "Enable Keyboard" a je moc dobré ho mít zafajfkovaný :) O trochu nad nim je další check box - Enable Key Click - a když je tam fajfka, tak Palmík poslušně štěkne po každém stisku klávesy. Dobré pro ty co to rádi.

Zvuk je standardní "System Sound", takže hlasitost a vůbec to , jestli se něco má ozvat je řízeno z "Preferences" Palm OS. Takže u mě osobně je tento check box zafajfkovaný, ale jelikož v Preferences mám že "Systém Sound" = "Off", tak na mě při psaní nic neštěká.



Dále jsou zde ještě dva nastavovací a jeden testovací prvek. Slouží k přizpůsobení si chování klávesnice při tzv. držení klávesy. Jsou tu k tomu dva posuvníky, a jmenují se "Key Repeat Rate" a "Delay Until Repeat". Prvním z nich se nastavuje rychlost opakování při stisku klávesy. Druhým se nastavuje čekání mezi tím, když stisknete klávesu - natiskne se znak - a držíte-li ji, tak se za určitý čas natiskne další a další........ dokud klávesu nepustíte. Je to dobré si to udělat podle sebe pro lepší pohodu při psaní. Odzkoušet si nastavení můžete ihned - je zde text pole "Test Repeat Settings".

Vpravo nahoře, tam kde u Palm sw bývá pop-up menu pro výběr kategorie, je menu s třemi položkami. "General", "CmdKeys" a "Shortcuts". "General" jsem popsal v předchozím odstavci.

Zvolením "CmdKeys" se dostanete do nastavení přiřazení stisku určité kombinace kláves - tlačítko Cmd (Command) a klávesy 1 až 9. Vedle každé kombinace (Cmd+1-Cmd+9) je pop-up menu se seznamem všech aplikací, které v Palmíkovi právě máte. Nastavení provedete tak, že ze seznamu zvolíte tu právě jednu aplikaci, kterou chcete po stisku kouzelné kombinace vyvolat. Anebo taky můžete zvolit "Unassigned" (úplně nahoře) a tím vlastně nezvolíte nic. Moc dobrá vymoženost a do jisté míry tím "oblbnete" Palma. Ono takhle můžete ihned skočit z tabulky v QuickSheetu do kalkulačky, z kalkulačky třeba do programu na SMSky, anebo zase zpět do tabulky. Nemusíte už jakoby zpět do launcheru (symbol domeček na ploše vedle psaní perem), který používáte a pak teprve zvolit kalkulačku. K těmto "CmdKeys" lze vlastně i připočítat natvrdo definovaná tlačítka klávesnice - Memo, Todo , Calc.....

Poslední volba "Shortcuts" je vlastně jenom help. Je tu vypsáno spoustu funkcí, je dobré až téměř důležité si to přečíst, protože si pak usnadníte práci při psaní. Vyplatí se některé co vás zaujmou vypsat si bokem a na něčem to odzkoušet. Mě to třeba pomohlo při problému jak rychle skočit na začátek řádky a zpět apod. No a ty exotické kombinace jako třeba jak napsat znak "beta", ignoruji - a teď i koukám co všechno to umí :) ....

Pro úplnost popisu dodávám, že program má i systémové menu (vyvolá se tím symbolem pod domečkem) a jedinou volbou je zde "About keyboard". Je to užitečné pro zjištění čísla verze tohoto software.



Druhým software je "KeybMap". V paměti blokuje cca 17kB. Dostal jsem ho již při nákupu, i když jsem se musel ozvat (v nabídce byl "v ceně", se zbožím však nedorazil - teprve až po mé urgenci). Jinak se tuším dá koupit i samostatně. Je nutný pro ty co chtějí psát česky. V manuálu k sw "Keyboard" je sice popsáno jak psát "International characters", nicméně jelikož jsem to zkoumal - neměl jsem totiž ještě ani páru o tom, že bych něco jako "KeybMap" měl používat :( - tak si troufám tvrdit, že je to nepoužitelné. Při mé konfiguraci - používám češtinu "GNU czech", kódování 1250 - sem se prostě nechytal. "š" bylo někde na symbolu dvojtečka, některá písmenka jsem vůbec nenašel.

"KeybMap" má na první obrazovce jen jeden ovládací prvek a to check box "Activate now". Tím se zapíná a vypíná působení tohoto sw - možnost psaní hezky česky. Ale v systémovém menu (symbol pod domečkem) skrývá hlavní volby "Keyboard" a "Help".

Zvolíte-li help, máte k výběru funkce "Registration" a "About". V "About" se dozvíte detailnější informace o verzi a distributorovi, v "Registration" se provádí registrace tohoto sw. On totiž "KeybMap" lze stáhnout z Internetu jako shareware. Jakmile splníte podmínky pro legální užívání tohoto sw (hlavně zaplatit :)) tak do okna "Registration" zadáte získaný registrační kód. O postupu registrace se dozvíte více z www stránek distributora, anebo přímo v okně "Registration". Já tam teď mám jen "......Thank you......." :), tak vám bohužel nemohu podat detailnější informace.

Když v menu zvolíte "KeybMap", máte ke zvolení funkce "Keyboard" a "Activation".

"Activation" ukáže již popsané úvodní okno. Ale "Keyboard" ukrývá moc důležité volby pro nastavení. První volba se jmenuje "Enable Keyboard Mapping" a zafajfkováním povolujete přemapování klávesnice. Je to třeba, protože přeci chcete mít "š" tam kde má být jako na PC, že? O pomyslný řádek níže je text pole nazvané "Activation Key". Slouží k definici kombinace kláves, kterými chcete přepínat klávesnici z a do "českého" módu, tzn. kdy je "š" na klávese "3".

Postup definice je prostý, perem ukažte - přemístěte kurzor - právě na to pole, kurzor bude tam bude blikat jako třeba při psaní textu poznámky, a nyní stiskněte kombinaci kláves - třeba ALT+X. Mám ALT+X, protože ALT+SHIFT není dovoleno, a tak ALT+X proto, že jsou blízko u sebe. Potíže s matením těchto chvatů mezi PC a Palm klávesnicí jsem měl jen krátce - tak 2x jsem se zpočátku spletl. Člověk si zvykne snad na všechno....:) O další řádek níž je volba "Keyboard type" a podle popisu od dodavatele tam mám ze seznamu zvolit "GoType Pro". Mám a funguje. Níže je volba "Keyboard mapping", já mám zvoleno "Czech (QWERTZ)". A poslední volbou je "Active codepage". Zvolil jsem "CP 1250". Ostatně jiná tam ani není :).

A to je vše k software spjatým více či méně s hardware - klávesnicí.