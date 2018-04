Palm Portable klávesnice - postřehy uživatele (1)

Tento text vznikl z podnětu v konferenci o Palmech. Někdo se ptal jak to je s těmi klávesnicemi a někdo jiný navrhl, že by se o tom mohlo něco napsat. Berte prosím na vědomí, že toto je můj první spisovatelský počin. Taktéž doprovodné fotky jsou výsledkem mé jednodenní zkušenosti s tikitálem. Za vaši toleranci k možným prohřeškům děkuji.



Nejprve však suché konstatování: S touto klávesnicí jsem spokojen a splňuje mi moje požadavky. Nezpůsobuje mi resety Palmíka, či snad jeho - pro mě nepředstavitelné - poškození a ani nějaký "side effect". Také design je působivý, takže se mi i líbí. Určitě nic není dokonalé, a tak i zde můžeme hledat a najít mouchy. O tom níže...





Jak jsem k ní přišel:

Mám už druhý rok Palmíka. Model V, čili 2MB operační paměti. Tahám ho s sebou skoro všude. Aplikací jsem stihnul otestovat spoustu, všech typů. Gamesky tam taky mám :). Nejvíce používám plánovač a úkoly, pak telefonní seznam a večer občas čtu e-knihy. Jo a nesmím zapomenout na Memo pad - to je software k nezaplaceni! Pravidelně čtu Inet a proto jsem brzy narazil na dvě věci, které jsem ihned chtěl. Upgrade operační paměti a klávesnici. Paměť na více knih, více gamesek atd., klávesnici pro možnost napsat si delší text v pohodlíčku skoro-jako na PC. Uznejte, že ťukat to perem je zběsilost sama o sobě...



A tak se to tak nějak sešlo, že začátkem roku byl můj Palm oživen s 8MB paměti a také klávesnička našla svého uživatele.

V krabici naleznete klávesnici, černé pouzdro pro ní - se zipem a CD se sotwarem.





Hardware:

Přesný název té věci je "Palm Portable Keyboard". Je to model pro Palm řady V/Vx - podle konektoru. Stojí dost peněz - viz www stránky třeba z odkazů. Podle papírů to prodává Palm Inc., na štítku zezadu je "Assembled in China" a na jednom www serveru jsem tu samou klávesnici našel pod označením " Stowaway". Tak netuším, jak to mají obchodníci mezi seboui udělané. Asi to je stejně jedno... Co vím, tak na trhu jsou k dnešku asi tak čtyři možná řešení. Jedno je toto popisované "Palm Portable Keyboard", klávesnice "GoType" a klávesnice "EasyType". To čtvrté se jmenuje "Pocket Keyboard".



"PalmPortable Keyboard" - skládací klávesnice, velikostí (při psaní) jako normální AT klávesnice pro PC. Tu používám já se svým PalmV. Viz též www stránky v odkazech v závěru celé recenze.

"GoType" - pevná klávesnice, velikostí jako normální AT k PC. Viz www stránky například v odkazech v závěru recenze. Anebo na Palmare.cz Klávesnice GoType - uživatelské postřehy od p. J.Leiperta.

"EasyType" - české řešení ve slovenské produkci - standardní AT klávesnice připojená přes speciální krabičku k Palmíkovi. Viz recenze na Palmare.cz.

"Pocket Keyboard" - pevná klávesnice, velikostně spíše "malá". Viz www stránky z odkazů na konci recenze.



Nyní k věci:

Zatím každý, komu jsem klávesnici předvedl, je překvapen a okouzlen. Řešení této klávesnice je založeno na výborném nápadu a technologické provedení je také dobré. Lze říci, že to nevypadá jako laciná plastová věcička. Hodně tomu napomáhá stříbrný vzhled. A se stříbrným Palmem vedle na stole je kouzlo hned hotovo :). Ve složeném stavu vypadá klávesnice jako taková stříbrná krabička, a téměř nic nenasvědčuje tomu, že to je klávesnice. Až na logo. Tahle krabička je jen o pár milimetrů širší a vyšší než můj Palm. S tloušťkou je na tom hůř, okem to vypadá jako dva Palmíci na sobě. Hmotnost je jistě vyšší, ale určitě ne jako dva Palmové dohromady.

Logo je tvořené textem "Portable" - pod tím "Palm" - pod tím "Keyboard", a je umístěno na jedné z stříbrných ploch, které tvoří vnější obal. Po prozkoumání ostatních stran můžete mít dojem, že jde o krabičku rozevírající se v půli, je vidět dělení polovin a dělení na hřbete. Toto je provedeno v černém plastu. Na protilehlé straně od hřbetu je jediný manipulační prvek a je to takový černý plastový posuvník s výstupkem. Tímto se klávesnice rozkládá.

Rozkládání je napoprvé napínavé. Prstem posunete posuvník, něco povolí a krabička se vám obrazně řečeno rozpadne v ruce. Oba dva stříbrné kryty sami odskočí, a pohledem dovnitř zjistíte, že se tam schovávají samé klávesnicové hmatníky. Jsou černé s bílými a sem tam i modrými písmenky a symboly. Čím víc rozevíráte, tím víc zjišťujete, že to jsou vlastně čtyři části. Jsou volně přichyceny k sobě, takže se dají natáčet (samozřejmě v rámci možností). Takto to plácnete na stůl a z malé krabičky je rázem velké klávesnice. Je ještě taková jakoby porouchaná; ono je totiž mezi dvěmi středovou částí a dvěma krajními mezera a skrz ní je vidět až na stůl. No a teď my znalí věci okamžitě sáhneme po hmatnících umístěných na pravém a levém okraji a mezeru zlikvidujeme posunutím krajních částí směrem do středu. Tím klávesnici zkompletujete tak, že tvoří to, co nazýváme klávesnicí. Ostatní na to jistě také snadno přijdou, jsou vidět aretační zarážky, tak lze předpokládat, že jim to samo dojde.... Jinak viz manuál.

Bonbónkem při předvádění je vlastní připojení Palma. Když se nyní podíváte na rozloženou klávesnici, vidíte sice nějaký konektor, ale Palm tam najisto nepůjde připojit. Je nutné nad tímto konektorem, jako by z útrob klávesnice, vytáhnout držák pro Palm. Je také černý a vysouvá se tahem od konektoru dozadu. Vysouvá se po takových slabých chromovaných tyčkách. To ještě není všechno, i když už nyní je možné Palm připojit. Kdo chce může, kdo ne, tak si držák rozloží tak, že je-li úplně vysunut, tak jej lze tahem sklopit na úhel nějakých 45% od desky - směrem k době. Nepadá zpět, je aretován. Nevydržel by však váhu Palmu, a tak lze ještě víc rozložit, a to tak, že se jeho prostředek - zadní strana - dá odklopit směrem od sebe. No a je to. Palm stačí připojí pohybem jako u kolíbky.

Složení klávesnice do přenosného stavu je také jednoduché. V podstatě použijte opačný postup. Složte držák, zasuňte jej do klávesnice, rozdělte vlastní plochu s klávesami na tři - odtažením krajních částí pomocí hmatníků, aby byla zase vidět mezera, a po "zlomení" středu klávesnice směrem k sobě budete mít v ruce opět čtyři části. Vlastní zavření doporučuji provést od hřbetu (na opačné straně než je posuvník pro rozkládání) tak, že zacvaknou dvě kovová očka do plastových zarážek, a potom přimáčknutím obou vnějších dílů tak, že to opět zacvakne, klávesnici definitivně složíte.

Jako u všeho - není nad vlastní zkušenost. Já se nejvíce bál při skládání.....



Rozložená je klávesnice veliká jako normální AT klávesnice k PC, ale bez numerické části a Fx tlačítek. Z obrysu vyčnívá držák pro Palm. Ten není úplně ve středu - to by klávesnice nešla zavřít - ale hned vedle vlevo. V levém a pravém horním rohu jsou dva otvory. Ty slouží k odložení pera Palmu a jelikož jsou dva, tak si jej můžete dát kam chcete - potěší to leváky. Anebo si tam dáte pera dvě a pak to celé vypadá jako klávesnice s vysílačkou.... :)



Velikost hmatníků je obvyklá, myslím že dostatečná. jen mezerník je kratší.... Stisk hmatníků má krok, který mi vyhovuje. Rozložení kláves je téměř identické s AT klávesnicí. Odlišnosti tvoří neexistence klávesy ESC, kláves F1-F12, Home/End/PgUp/PgDn/Insert. Navíc jsou tu klávesy Fn, Cmd, Space, Done v spodní řadě kláves a úplně vpravo je svislá řada s klávesami Date/Apps,Phone/Menu,ToDo/Calc,Memo/Find. To ostatně koresponduje s možnostmi Palma a jeho hw tlačítky.



Klávesa Fn (modrá) je jako u notebooků používaná k přepínání druhého významu jedné a tytéž klávesy. Jsou popsány modře. Takže když klávesa označená bíle jako Memo po stisku vyvolá Memo pad, tak při stisku s klávesou Fn vyvolá dialog Find. Pro mě nejhezčí je klávesa, která normálně funguje jako + a = a je umístěná vedle BackSpace. Modře je na ní symbol sluníčko. Při stisku s Fn totiž zapíná a vypíná podsvícení displeje Palmu.

Klávesa Cmd se používá podobně, je to však softwareově konfigurovatelné - viz popis software.



Příjemností je při používání Palma, že když "usne" po nastaveném čase nečinnosti, tak stisk nějaké klávesy jej probudí. Klávesnice je napájena z baterií Palmu. Nemusíte ji tedy krmit žádnými bateriemi anebo používat externí zdroj. Jak dlouho to Palm vydrží nevím, takový test jsem ještě nedělal. Odkázal bych vás na technické informace od výrobce. Doposud jsem s tím problém neměl, takže mě ani nenapadlo si to hlídat.