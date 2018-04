Palm pod vodou, aneb o potápění s Palmem ...

Adresa serveru je příznačná - www.potapeni.cz/palm. Najdete zde ke stažení dokumenty do vašeho Palmu s nejrůznějšími údaji ve formě textů, grafických i databázových souborů, popis originální redukce pro připojení Palmu k PC a hodinkám Citizen a je zde i detailní popis potápěčského software, včetně příslušných odkazů. Nechybí ani popis nárazuvzdorných, vodotěsných i voděodolných obalů.

Je zde přímý odkaz na freewarový projekt Potápění & Palm, což je suita velmi dobře udělaných programů (nejeden výrobce ToolBoxového "shareware" by měl jít k jejich tvůrci - Davidovi Matáskovi - na lekce, či se minimálně poohlédnout, jak dobře mohou vypadat produkty z ToolBoxu). Pro ilustraci přikládám pár screenshotů :





Inu tak nějak vypadají parádní fanouškovské stránky, až by jednoho mrzelo, že se nepotápí...

A tak jsme tvůrce stránek - Honzu Jiráska a Honzu Martáska - pozvali na malý rozhovor:

Jaký Palm používáte a proč?

Používám již třetím rokem Palm IIIx a jsem s ním maximálně spokojen.

Používám IBM WorkPad c3 - systémový balíček jako podpora synchronizace.

Máte nějaký zvláštní "potápěčský hardware" (obaly apod.)?

Jako potápěčský hardware mám interface pro připojení počítače Uwatec Aladin k Palmu a při cestách za potápěním si ukládám svého palmíka do vodotěsného pouzdra Otter Box.

Já používám upravený konektor pro napojení potápěčského počítače.

Už jste nějaký Palm utopil? A kde byl Palm potopený nejhlouběji?

Zatím jsem nenašel odvahu vzít s sebou Palma pod vodu (přece jenom ho mám moc rád :-) Kde přesně byl Palm potopený nejhlouběji, nevím, ale pod vodou si ho testoval Gunter Sparchholz a napsal o tom článeček v časopise Palmtop Pro.

Ještě jsem neměl tu čest utopit Palm. Jednou jsem jej zapomenul v kapse oblečení, se kterým jsem vlezl do suchého obleku, celou dobu ponoru jsem se divil, co mi to pípá... Tehdy jsme se potápěli na Orlíku. Suchý oblek vám umožní komfort při potápění, kdy se vám na tělo nedostane voda :-) Takže hloubka to tehdy byla 40 metrů - v kapse podobleku suchého obleku.

Není někde nějaká foto-sbírka utopených Palmů?

Foto-sbírku utopených Palmů jsem zatím žádnou nenašel, ale jestli ten svůj někdy utopím, určitě vám fotku pošlu.

Váš osobní TO5 PalmOS software - nejpoužívanější, nejoblíbenější programy

Minicalc, FireViewer, SmartDOC, Projects a samozřejmě Potápění&Palm.

ThinkDB2, FunSMS, PalmPrint, AvantGo, EudoraMail.

Jak jste se dostali k psaní programů pro PalmOS? A jaká vůbec je PalmOS potápěčská komunita?

Někdy o prázdninách v roce 2000 jsem hledal aplikaci, ve které bych si mohl evidovat výstroj a lokality. Databázové programy se mi zdály moc velké a samostatná aplikace neexistovala. Přemýšlel jsem, jak takovou aplikaci udělat. Naučit se "céčko" zabere hodně času, takže jsem hledal něco jednoduššího. V té době se objevila alfa verze prostředí PDA Factory, dnes známé jako PDA Toolbox. A tím to vlastně všechno začalo.

Programy nepíšu, využívám hotové.

Potřebuji určitý druh výpočtů pro ověření plánu ponoru a používaných směsí. Zajímavé je i vedení informací o ponoru. Podle mých zkušeností je využíván školami pro evidenci kurzů a "účetních" položek.

Prozradíte nám něco o sobě?

Je mi XX let, jsem ženatý a potápím se teprve třetím rokem.

29 let, autor komunitních projektů Dobrodruh.cz a Potapeni.cz, instruktor potápění.