Nevídaná novinka. Legendární Palm přijde se smartphonem, který nikdo nemá

Render připravovaného modelu Palm s kódovým označením „Pepito“ společně se specifikacemi zveřejnil server Android Police. Jde zcela proti proudu současných trendů a namísto zvětšování rozměrů obrazovky i celého zařízení přijde s něčím, co svou kompaktností předčí i ty nejmenší smartphony současnosti, jako například iPhone SE.

Malý displej s úhlopříčkou 3,3 palce pravděpodobně nebude vyžadovat příliš energie, čemuž napovídá i velmi nízká kapacita baterie, pouhých 800 mAh. Obrazovka bude ovšem díky HD rozlišení (1 280 x 720 obrazových bodů, 445 pixelů na palec) poměrně slušně jemná.

Uniklý render modelu Pepito, který zveřejnil server Android Police

Telefon bude pohánět procesor Snapdragon 435 a 3 GB operační paměti. Zatím není jasné, zda vnitřní úložiště s 32 GB půjde doplnit paměťovou kartou. Telefonu bude údajně chybět sluchátkový jack. Ohledně specifikací fotoaparátu zdroj mlčí, z obrázků je patrné, že mobil má na zádech jeden snímač. Namísto vlastního systému webOS bude Pepito fungovat na klasickém Androidu 8.1.



Zatím se ví pouze o smlouvě s americkým operátorem Verizon, který by měl tento model začít prodávat do konce letošního roku. Pepito by měl mít dvě barevná provedení, stříbrnou a zlatou. O ceně a dostupnosti na jiných trzích zatím nejsou známy žádné informace.



Značka Palm patří TCL od roku 2015, kdy ji čínská firma koupila v rámci rozprodeje zbytků někdejšího Palmu od HP. TCL získalo značku, operační systém webOS koupilo LG a dnes jej používá ve svých televizorech.



Čínská firma původně slibovala, že značku obnoví tak, že založí novou pobočku v Silicon Valley. Zatím není jasné, jak nový smartphone vznikal, ale spolupráce s Verizonem i prodleva, která nastala mezi koupí značky a jejím možným návratem, napovídá tomu, že u TCL možná budovali nový Palm od základů.