Palm PC - co od nich můžeme čekat?

V PDA se začínají uplatňovat progresivní technologie jako například rozpoznávání hlasu (Philips Nino) a softwarové modemy (Samsung Infogear). Nekteré organizéry zase přejímají funkce známé z mobilních telefonů (Everex FreeStyle - vibrační vyzvánění). Konektivita na Internet se stává samozřejmostí a propojitelnost s PC rovněž. Poslední dvě veci zajišťuje již samotný OS.

Oproti handehld PC, kde se výrobci slepě drželi specifikace a na trhu byla množina víceméně stejných neslaných nemastných palmtopů (vyjímek jako Philps Velo bylo poskrovnu) se zdá, že u Palm PC teprve výrobci popustili uzdu vlastní fantazii a do vývoje vložili invenci a zkušenosti z výroby spotřební elektroniky.

Vypadá to, že se máme na co těšit. Zanedlouho začne další frontální útok nanaše peněženky.