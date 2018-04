Palm - padesátimilionová injekce!

Peníze by měly být investovány zejména na podporu vývoje bezdrátových modelů a zvýšení prodeje do průmyslových trhů. Palm, Inc. již dříve deklaroval, že vývoj bezdrátových schopností a expanze do průmyslových trhů patří k největším dlouhodobým cílům firmy. Když již to Palm oznámil takto oficiálně, je na místě otázka - jak to vlastně s těmito prioritami reálně vypadá?

Bezdrátový Palm - opožděný nástupce řady Palm VII/VIIx

Informace o vývoji nástupce bezdrátového Palmu řady VII/VIIx již několikrát prosákly na veřejnost. Naposledy takřka souběžně s představením Visoru Treo. Ale zatímco Handspring již dokázal model Visor Treo dovést do stádia hotového výrobku, který se začne brzy prodávat, po podobném modelu firmy Palm, Inc. zatím nebylo vidu ani slechu.

i705 bude dobrým pomocníkem pro přenos dat, nezvládá ale (na rozdíl od konkurenčního Trea) přenos hlasu. Kromě i705 chystá Palm údajně i model i725, který by se měl objevit později v roce 2002 - ten už bude umět přenos hlasu i dat. Palm má zde opravdové důvody ke spěchu - Handspring začne prodávat Treo již brzy a barevný model by měl být k dispozici již ve druhém čtvrtletí 2002.

Palm a průmyslové trhy

Palmy zatím dominují trhu PDA pro osobní použití. Rozhodující souboj platforem se však zřejmě odehraje na průmyslovém trhu. Palm, Inc. v poslední době podniká nemálo kroků k posílení svých pozic právě v tomto zákaznickém segmentu. Objevilo se rovněž několik slibných softwarových řešení, která umožní zakomponovat PalmOS do firemních databází a sítí.

Relativně levné, univerzální a mobilní Palmy s velkým množstvím nejrůznějších periferií mají poměrně slušnou šanci se na tomto trhu chytit, vyžaduje to ovšem velké investice a náklady.

PalmOS 5.0 - co nového?

Palm pořádá vývojářskou konferenci, kde naznačí první pohledy na příští generaci PalmOS - operační systém pro ARM procesory. Palm prý po akvizici firmy BeOS pokročil ve vývoji 32-bitového operačního systému, který poběží na ARM procesorech. PalmOS 5.0 by měl být opravdu přelomový a mnoho věcí bude založeno právě na zkušenostech s technologií BeOS. Od BeOS se právě očekávalo, že obohatí PalmOS zejména o multimediální schopnosti, multi-tasking a multi-threading.

Podle neoficiálních zdrojů bude součástí konference i předvedení hardwarových prototypů. Pro odbornou veřejnost by měly být informace uvolněny v únoru na PalmSource. Příchod PalmOS 5.0 se očekává v druhé polovině roku 2002.

Zdá se, že rok 2002 bude v PDA podnikání neméně rušný než ten letošní - ten přinesl u PalmOS řadu nových modelů, nový PalmOS 4.0 - změny byly ale spíše evoluční. Několik převratných novinek přinesla spíše konkurence firmy Palm, Inc. (QVGA a virtuální graffiti od HandEry, Hi-res a MP3 od Sony, telefon-handheld od Handspringu). Palm, Inc. čeká při obhajování dosavadní dominance opravdu hodně práce.