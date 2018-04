Palm ožívá – v lednu představí nový operační systém

, aktualizováno

Podle všeho to vypadá, že společnost Palm představí zkraje ledna svůj nový operační systém. Stát by se tak mělo na veletrhu CES v americkém Las Vegas. Palm si od svého operačního systému slibuje opravdu hodně a konečně by se této společnosti mělo začít dařit.