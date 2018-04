Palm OS6 Cobalt – dočkáme se ho vůbec někdy? (zamyšlení)

Od uvedení Tungstenu T|1 jsou všechna PDA platformy Palm s nepodstatnými výjimkami vybavována operačním systémem PalmOS 5. Existuje v různých verzích a například v posledním PDA vybaveném pevným diskem (LifeDrive) má verzi 5.4 s kódovým označením Garnet. Palm OS 5 je však již pět let starým operačním systémem. To neznamená, že by byl špatný, nebo obsahoval nějaké zásadní nedostatky. Nicméně již dlouhou dobu se společnost palmOne připravuje na uvedení jeho nástupce – systému OS6. Přestože Palm OS6, respektive 6.1 s označením Cobalt existuje již déle než rok, v žádném PDA, které by bylo možné si běžně koupit, jej zatím nenajdeme. Na internetu se před nedávnem objevilo několik fotek chytrého telefonu, jenž by jím měl snad být konečně vybaven, nicméně nejde o žádnou oficiální informaci. Na stránkách Palmsource, což je de facto část společnosti Palm zabývající se vývojem systému informace o OS6 jsou a dokonce se dá sehnat i jeho simulátor. K čemu je ale systém, který, ač existuje a je vyvíjen, zatím nemá reálné použití? Kde je Cobalt a proč jej, alespoň prozatím nenajdeme v běžné praxi? A kdy jej můžeme čekat?

Nutné dítě

Palm OS5 představoval oproti předcházejícím verzím tohoto operačního systému poměrně značný pokrok. To se týkalo jak podpory hardwaru (starší verze běžely bezvýhradně na procesorech Motorola Dragonball), tak i grafických rozlišení (totéž, 160x160), barevného zobrazení (ve starších verzích bylo také, ale problematické) multimédií, práce s rozšířeními - vylepšení zkrátka v mnoha směrech. Tím nejdůležitějším ale bylo přenesení platformy Palm do výkonnostní třídy, v níž se v té době již úspěšně pohybovaly počítače se systémem od Microsoftu. Hlavním konkurenčním argumentem platformy Windows CE/Pocket PC oproti Palm OS totiž byla multimédia a vůbec výpočetně náročnější úlohy. Palm na ně nejen že neměl, ale se systémem OS 3/4 ani nemohl mít.

A právě to bylo hlavním argumentem pro vývoj OS5. Některé věci, jako například multitasking nebo zabezpečení či práci se soubory se v něm nepodařilo dotáhnout do konce, oproti starším verzím se nezměnila ani nepříliš bohatá výbava základních, přeinstalovaných aplikací. Některé z těchto nedostatků se podařilo vyřešit postupnými aktualizacemi systému až do současné podoby. To se týká zejména lišty pro řízení funkcí z displeje, souhrnné obrazovky „today“ a pár dalších. Jiné nedostatky lze řešit pomocí dodatečných aplikací, s dalšími se lze smířit, nebo je dokonce brát za výhodu platformy (problém s multitaskingem).

Celkově však relativně nedlouho po vydání prvních zařízení s OS5 bylo jasné, že tento systém je pouze dočasným řešením. A jako takový byl původně i plánován.

Druhá generace

Multitasking, multithreading, vysoká škálovatelnost, široká podpora různého hardwaru a možnost konfigurace pro zařízení od jednoduchého či jednoúčelového terminálu po vysoce výkonná PDA. To mají být hlavní rysy nástupce Palm OS5 – systému Cobalt. Když k tomu přidáme zdokonalené komunikační možnosti, komplexní systém zabezpečení a vylepšené PIM, mohl by se Cobalt stát takřka dokonalým operačním prostředím pro PDA, ale také chytré telefony a komunikátory. Přičemž by, hlavně díky své škálovatelnosti mohl konkurovat nejen produktům Microsoftu, ale za určitých okolností dokonce i Symbianu, který je v oblasti telefonů s operačním systémem nejen že neporaženým, ale dokonce ani neohroženým vítězem.

Skvělé teoretické vlastnosti Palm OS6 – Cobalt narážejí na skutečnost, že zatím nebyl uveden ani v jednom komerčně nabízeném zařízení. Je tomu v polovině 2005 více než rok a půl poté, co je tento systém teoreticky hotov. Společnost Palm Cobalt již několikrát prezentovala a v září loňského roku se nevydaný software dokonce dočkal upgrade na verzi 6.1. Jeho nasazení se očekávalo původně již jako systém Tungstenu T|3 dokonce s hypotetickou možností, že by jej bylo možné jako aktualizaci instalovat na Tungsten T|2 (T|1 nepřipadá v úvahu jednak pro zastaralý hardware, jednak kvůli nepřepisovatelé paměti ROM). Zatímco nižší verze zařízení od palmOne, tedy počítače Zire a Tungsteny E se mohly obejít se stávajícím systémem, v případě Tungstenu T|5 se již Cobalt očekával docela najisto. Použití relativně staršího systému je pak jedním z hlavních proti při hodnocení zatím posledního výrobku Palmu – multimediálního PDA s pevným diskem Palm LifeDrive.

Z uvedeného seznamu vyplývá, že zatímco vyrábět nové přístroje se Palmu daří, tolik očekávaný a takových nových vlastností přinášející Cobalt je v nedohlednu. Jak je to možné?

Bude?

Nasazení nového operačního systému, zejména v případě, že představuje celou novou generaci – a právě takovým systémem OS6 Cobalt je, přináší vždy řadu problémů, OS5 by o tom konec konců mohl vyprávět svoje. Velikým rizikem je například otázka kompatibility stávajících aplikací, ale i hardware. Podpora současného běhu více aplikací, respektive běh jedné z nich na pozadí je v PalmOS již nyní. Plný multitasking by ale mohl představovat problém pro některé uživatele (běžící aplikace je potřeba spravovat, jednoduché uzavření neznamená vypnutí) ale hlavně pro současné programy, které s ničím takovým jednoduše nepočítají. I kdyby Cobalt se starší verzí PalmOS kompatibilní byl, vždy hrozí, že nastane masová chyba typu Guru Meditation u velkého počtu programů. A to by znamenalo velký problém pro Palm a jeho zákazníky.

Toto jsou pravděpodobně hlavní důvody, proč zatím žádné komerční PDA s Palm OS6 neexistuje. Přechod na novou platformu by totiž mohl znamenat významný problém a ztrátu zákazníků (Palm se ostatně již nyní potýká s konkurencí PPC mnohem hůře, než před několika roky a Microsoft jej v některých ohledech předstihl). Určitým řešením by bylo uvedení Cobaltu jako upgrade pro již používaná zařízení s tím, že po aktualizaci nemusí (a nebude) fungovat vše, co fungovalo před ní. Je ovšem otázkou, zda by se pak mohlo jednat o aktualizaci placenou a kolik by stála.

Ale ani mít, respektive muset podporovat, více verzí a ještě hůře, více generací operačního systému není pro tvůrce žádného, natož kapesního, počítače velká výhra. Nové aplikace by musely být vydávány pro každou verzi systému zvlášť. Bereme-li v úvahu, že značná část uživatelů PDA především v západní Evropě a USA není technicky příliš na výši je reálné, že nasazením Cobaltu by mohl vzniknout chaos.

Nedostatky, které Palm OS5 oproti Cobaltu má nejsou tak velké, jak by se na první pohled zdálo. Většině uživatelů absence reálného multitaskingu nevadí. Hlavní problémy byly zalepeny částečně Palmem, částečně jinými firmami (jejichž řešení pak Palm koupil). To neznamená, že by byl Cobalt jako systém odepsán. Jeho zpožďování může naopak vést k tomu, že, až bude uveden, půjde o vyzrálý systém prakticky bez chyb a takovému se nekompatibilita snadno promíjí. Zpožďování ale znamená hlavně ztrátu pozice na trhu a důvěry uživatelů. Společnost Microsoft uvolnila nedávno novou verzi svých Windows Mobile 2005. Palm na to neodpověděl, i když mohl. A tak se stále čeká na Cobalt…