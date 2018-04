Palm OS 5 je venku, jak odpoví PocketPC?

Hewlett-Packard - nové řady

Poměrný klid kolem výrobků největšího výrobce PocketPC handheldů firmy Hewlett-Packard je nepochybně klidem před bouří. Firma po akvizici Compaqu a jejich populárních iPAQů konsoliduje svoje výrobkové portfolio, provedla několik organizačních změn a očekává se od ní, že jako leader PocketPC trhu se bude snažit získat zpět svoji dynamiku. Ta byla oslabena konkurencí uvnitř WinCE platformy, kdy některé firmy (zejména Toshiba) daly na trh výrobky, které nemilosrdně zaútočily na vedoucí postavení iPAQů. Stará nostalgie je pryč, iPAQy už dnes tak výjimečné modely nejsou a tenké a levné Toshiby zviklaly nejednoho příznivce platformy. Nelze rovněž nevidět současný tlak dalších výrobců v kategoriích, které zaznamenávají rozmach - zejména PDA s bezdrátovým přenosem (hlasu i dat) - třeba skvělé Pocket LOOX od Fujitsu Siemens Computer.

Hewlett-Packard dosud své nové produkty oficiálně nepředstavil, z různých dohadů a polooficiálních zdrojů se můžeme dohadovat, že připravuje úplně novou nabídku produktů, která se nebývale "rozkročí" od tradičního high-endu přes střední třídu až do kategorie nejlevnějších modelů.

Modely HP by měly přijít už na předvánoční trh, což by znamenalo, že budou uvedeny v nejbližších týdnech. CEna low-endových modelů by se měla pohybovat někde mezi $200 až $400, což je velmi široké a nicneříkající rozmezí - je zřejmé, že si firma chce zatím udržet odstup a reagovat na tahy konkurence.

DELL - nebude nakonec všechno jinak?

Firma DELL se nakonec ozvala prostřednictvím interview v Globe and Mail a informace jsou to tak zásadní a důležité, že o nich píšeme ve zvláštním článku.

Zde jen uvedu, že DELL asi nakonec skutečně dodá první handheldy ještě před koncem letošního roku, má v PocketPC kategorii velmi smělé plány a cíle a nevylučuje ani vstup na PalmOS trh - podrobnosti si přečtěte u nás.

Packard Bell

Firma chystá na trh svůj PocketGear 2030 jako další příspěvek do kategorie modelů střední třídy. S 64M?N RAM, procesorem Intel XScale PXA250, barevným TFT displejem a SD/MMC slotem se začne od listopadu prodávat v Evropě za cenu 299 GBP.

Firma nabízí i high-endový PocketGear 2060 - klon NEC Mobile Pro P300.

ViewSonic

Prvními informace kolem modelů ViewSonicu V35 vlastně začaly letošní zvěsti o nové vlně levných PocketPC modelů. Firma vyvinula 300MHz XScale PXA250 model s 32-64 MB RAM, 16-bit TFT displejem a SD/MMC slotem o váze pouhých 119 gramů.

Model ovšem oslnil nejen svými parametry a tenkým designem, ale hlavně proklamovanou cenou $299, do té doby na PocketPC platformě s těmito parametry nemyslitelnou. ViewSonic V35 již se skutečně začíná prodávat.

Toshiba

Toshiba je letos nejdravější PocketPC firma a zaznamenává největší nárůsty v prodejích ze všech PocketPC prodejců. Její recept na úspěch? Tenký, lehký mobilní model za ještě přijatelnou cenu bez výraznějších kompromisů. To jsou Toshiby e740 a e310, které válcují letošní PDA trh.

Toshiba ale nespí na vavřínech - připravila model e330 s 300 MHz XScale procesorem, 64MB RAM a SD slotem a prodává jej za 599 EUR. Je ale zřejmé, že s nástupem nového low-endu by i Toshiba musela jít s cenou dolů.

Suma sumárum

PocketPC platforma změní v nejbližších měsících svoji podobu. Nic už nebude jako dřív, a když připomenu nový PalmOS5, chystaný PalmOS6 a nástup chytrých telefonů s PDA, tak je jasné, že nás čeká rok plný otřesů a změn.

Nový dech by mohl chytit PalmOS a na trh s PalmOS handheldy by mohli vstoupit noví hráči. PocketPC handheldy by zase naopak mohly novou cenovou strategií dobýt významné pozice na trhu low-endu, kde dosud dominoval výhradně PalmOS. Nová generace PalmOS modelů by mohla navíc přinést PalmOS určité problémy, kdy vedle sebe budou nějakou dobu koexistovat modely a software DragonBallové a ARM řady. I z toho by mohly profitovat konkurenční platformy, zejména PocketPC.

Poslední slovo ovšem určitě neřekly ani jiné systémy - SymbianOS se prostřednictvím komunikátorů na trhu usazují poměrně silně a expanze jejich softwarové nabídky je věcí velmi zřetelnou. K nové ofenzívě se chystají linuxové modely - zejména Sharp se svým Zaurusem a znovu se začíná mluvit i o Yopy.

Překvapivě málo se zatím debatuje o dalším rozvoji WinCE/PocketPC platformy jako takové. Myslím, že by se na pořadu dne měla objevit témata, jako je vyšší rozlišení displejů (320 x 480 pixelů firmy Sony se mi jeví jako zajímavý základ do diskusí), pokroky v alternativních vstupech dat (zejména hlas) a podobně.

Čeká nás jistě vzrušující čas a já jen doufám, že jej prožijete společně s vaším Palmare.cz!