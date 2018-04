Palm novinky přímo z PC Expa

Včera odstartované PC Expo přineslo mnoho zajímavých novinek týkajících se PalmOS platformy, ale obecně i Palmů. Již včera jsme vás premiérově informovali o Sony Palm Vaio, k němuž se ještě dneska vracíme fotografií přímo z výstaviště.

TRGPro spustí aplikace z CF

Další zajímavou zprávou je to, že TRG vyslyšelo úpěnlivé prosby uživatelů svého TRGPro, aby se aplikace daly startovat i z CompactFlash paměti. To by měla zvládnout nová utilita AutoCF, která bude k dostání zdarma od 1. července zde na stránkách TRG. Od téhož data bude TRG dodávat svoje TRGPro s PalmOS verze 3.5 a utilita AutoCF v nich bude přímo obsažena. Nejnovější verze operačního systému potěší asi většinu uživatelů, byť většina změn v ní není tak podstatná a barevný displej nadále absentuje.

Palm integruje Secure Digital slot

Ale ani Palm Computing nepřišlo na klíčový americký veletrh s prázdnou. Novinkou je jehooznámení o příklonu k rozšiřujícímu slotu SD, tedy Secure Digital, jenž vytvářejí firmy SanDisk, Toshiba a Matsushita. Technologie SD je oproti MemorySticku firmy Sony k volnému použití a Palm si od jejího použití slibuje bezpečnější a výkonější rozšiřitelnost, než jakou nabízí Springboard sloty.

Oproti Springboard slotům ale SD není platformou úplně specializovanou na hardware rozšíření, protože má velikostní a napájecí omezení - to ale postupující vývoj snadno překousne. Je jasné, že Palm nechtěl dát svému rivalovi Handspringu za pravdu a přiklonit se k Springboard slotu a je pravda, že SD je velmi podporovaný formát, naprostou svobodu jako Springboard ale nenabízí. První Palmy s SD slotem mají být k dispozici v roce 2001 a podpora SD bude nativně v PalmOS.

Palm Mobile Internet Kit

Není to poslední dobrá zpráva od Palmu. Jistě vás potěší ohlášený, tedy řešení na propojení Palmu s mobilními telefony přes infraport nebo kabelem. Díky PMIK bude možno již koncem roku, aby Palmy komunikovaly a internetovaly přes mobilní telefony hlavních výrobců bez dalšího dodatečného software a hardware třetích stran.

Palm.Net

Další zajímavostí je rozšíření bezdrátové sítě pro Palm VII i do Evropy - Palm.Net bude mít své přípojné bezdrátové sítě ve Francii, Německu, Británii a dalších státech - zatím jen ve velkých městech. Nás se to netýká - nebo si myslíte, že patříme do Evropy? Ale je to škoda - mít možnost vybírat si poštu ze svého Palma bez drátů, případně zabrowsit na webu, to by bylo něco...

Wireless Security Center

Po Symantecu ohlásil svůj program pro antivirovou ochranu a obecně pro bezpečnost dat také McAfee - celá aktivita se jmenuje Wireless Security Center , sponzoruje ji Handango a součástí iniciativy je také VirusScan pro PalmOS, WinCE i Epoc.

Jenže VirusScan není jediný produkt v této iniciativě - pozornosti doporučím Software MatchMaker, který hlídá nové verze vámi instalovaných produktů a případně upozorní na aktualizaci nebo produkt rovnou stáhne. Doporučuji testnout!

Držák telefonu pro inframodemování

Dobrý a jednoduchý nápad, jak ulehčit surfování všem, kdo datové spojení s Palmem používají infraport. Stačí na to tento plastový výlisek. Nebude to vyrábět někdo u nás?

Franklin eBookman

Franklin se s názvem svého nového produktu pokouší předběhnout Sony (-man koncovka je její oblíbená). eBookman je elektronická kniha vybavená proprietárním operačním systémem, 64MB RAM, schopností přehrávat MP3 a samozřejmě hlavně zobrazovat elektronické knihy. Nevypadá to špatně, umí to hodně ale v Čechách se to asi moc nechytne. Stránky s dalšími informacemi najdete zde.

PocketPyro - MP3 přehrávač pro Palm

Také se na PC Expo objevil MP3 přehrávač pro Palm III - celá hračka má 64MB paměti a v podstatě není ničím jiným, než přídavným MP3 přehrávačem, který na sběrnici posílá nějaká data. Samotný Palm nemá díky svým paměťovým i procesorovým možnostem na přehrávání MP3 žádný vliv, takže slouží jen jako ovladač toho MP3 přehrávače. Tomu odpovídá cena stanovená na 300 USD a abych nezapomněl, jmenuje se to PocketPyro.