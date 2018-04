Palm nabírá herce do reklamy na tři nové modely. Jsou poslední záchranou

Den před Štědrým dnem vystavila společnost HP Palm inzeráty oznamující casting herců do reklam na připravované nové přístroje. Dvojice inzerátů se objevila na serveru lacasting.com. V současnosti jsou již staženy.

Firma hledala mladé stylové herce ve věku 18 – 24 let a 25 – 35 let. I u starší skupiny bylo vyžadováno, aby uchazeči byli dostatečně styloví a pokrokoví lidé. Firma výslovně uváděla, že nehledá byznysmeny "Wall Street typu". Z toho lze snadno usoudit, že HP Palm nebude ani nové produkty primárně cílit na korporátní klientelu.

Uchazeči, kteří se do konkurzů přihlásili, dostali zajímavou informaci. Reklamy se mají týkat produktů s kódovými jmény Broadway, Manta a Topaz. Broadway by měl být nástupce modelu Pixi, pravděpodobně se bude prodávat s názvem Pixi 2. Telefon dostane displej se shodným rozlišením jako stávající model, tedy 320 × 400 pixelů. Topaz má být tablet se značkou HP Palm a o Mantě se zatím neví nic bližšího. Již dříve se ale objevilo kódové jméno Mantaray. Ani o něm ale nejsou známy žádné detaily. Více se neví ani o modelu s kódovým označením Windsor.

Fakt, že HP Palm chystá na nové modely reklamní kampaň, dávají novou naději na brzké uvedení novinek. Ty výrobce zoufale potřebuje. Především je ale potřebuje prosadit na světových trzích. Dosavadní modely totiž neuspěly. Nejnovější Pre 2 se i dva měsíce po uvedení prodává jen na minimu trhů a z operátorů ho nabízí jen francouzský SFR.

Nové modely jsou poslední nadějí, že by se Palm mohl uchytit na poli smartphonů. HP ale musí zvolit agresivní obchodní strategii, aby firma začala být alespoň trochu viditelným hráčem. Pokud bude HP Palm pokračovat v dosavadním způsobu komunikace a distribuce svých produktů, zůstane Palm jen malým okrajovým výrobcem. Nebo definitivně zmizí. A to by bylo vzhledem k potenciálu systém webOS škoda.