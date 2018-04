Palm M700 (Skywalker) - několik fotografií ?

Několik informací - když Palm, Inc v loňském roce oznámil vývoj nové řady svých modelů, vyhradil řadu M700 pro nástupce počítače Palm VII/VIIx, modelu, který je známý svým bezdrátovým připojením k Internetu. Cena počítače Palm VIIx je v současné době $399 s $100 rabatem.

Z obrázků, které byly "anonymně" zaslány na PalmStation vyplývá (jedná-li se skutečně o prototyp Palmu M700) několik věcí :

- SD karta by byla vkládána z boku PDA (viz obrázek zadní části)

- jeví se, že anténa již nebude výsuvná

- sporné je tlačítko vpravo dole - mohl by to být vypínač, infraport i LED dioda

- tlačítko pro vložení poznámky je nahrazeno tlačítkem pro Email.

- podle prostředního obrázku by model mohl mít "manažerské" rozměry nových modelů řady M50X