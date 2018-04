Palm m515 – do sběru určitě nepatří (dlouhodobé zkušenosti)

Dnešním článkem navazujeme na předchozí sérii o dlouhodobých zkušenostech s handheldy. Po delší době opět připomínáme, že svým textem můžete přispět i vy, stačí sepsat pár postřehů a odeslat je na adresu redakce zavináč palmare.cz - obratem se vám ozveme a pokud článek vyjde, bude honorován. Nyní ale již k popisu zkušeností s PDA Palm m515.

Když Palmare s určitou slávou představovalo před třemi roky Palm m515, autoři ještě netušili o dopadu blížící se vlny zařízení zcela nové generace, přístrojů postavených na systému OS5 a s mnohem výkonnějšími procesory. Dá se říct, že se Palm m515, poslední z rodiny manažerských PDA postavených na klasické platformě Motorola Dragonball a systému OS4 stal tak trochu opuštěným zařízením. Výrazně rychlejší a multimediálnější Tungsten jej brzy zastínil a tak přednosti tohoto zařízení mnozí uživatelé oceňují paradoxně až dnes, kdy je pro svůj deficit se současnou špičkou PDA, i s mnoha již výběhovými modely prakticky nesouměřitelné. V každém případě ale přístroj, který stojí okolo patnácti set korun v mnoha ohledech snese srovnání s těmito, mladšími bratříčky a dodnes poslouží.

Kde se vzal a jak vypadá?

Palm m515 je z technického hlediska pokračováním řady m500/505, která představovala pomyslnou manažerskou špičku přístrojů na této platformě okolo roku 2000. Zatímco m500 byl ještě klasickým „černobílým“ palmem, model 505 už nabízel barevný displej a některé další vymoženosti známé spíše ze současným přístrojů. M515 pak představoval vrchol nabídky. Mezi jeho největší lákadla patřil „revoluční“ displej, 16 megabajtů paměti RAM a 4 Flash, což mělo umožnit snadnou aktualizaci operačního systému verze 4.1 na případnou vyšší - nebyla. Jádrem PDA je procesor Motorola Dragonball VZ s frekvencí 33MHz. O rozšíření se stará SD/MMC slot a o komunikaci IrDA port. Palm se spojuje s počítačem pomocí univerzálního konektoru – identického jako pro Tungsteny, které po něm následovaly. Zobrazovací jednotka je tvořena oním „novým“ displejem se standardním rozlišením 160x160 bodů a se schopností zobrazit až 65536 barev, který je aktivní a transreflexní. Zdrojem energie je akumulátor napevno umístěný do těla přístroje. Palm obsahuje reproduktor a vibrační motorek, nemá ale mikrofon ani rádiovou bezdrátovou technologii.

Palm m515 je ve slušivém a anatomickém kovovém pouzdře. Neobsahuje žádné mechanické části, jako například Tungsten 1-3. Provedení většiny kusů je velmi solidní a zařízení bez újmy přežije například i pád z menší výšky (ze stolu) na nepříliš tvrdou položku. Horší je to s některými stylusy, které ne moc dobře odolávají častému používání, zejména v celoplastové verzi. Je však možné koupit kovová pera s vyšroubovatelným resetovacím hrotem a silikonovou špičkou, která se vejdou do šachty přístroje, nebo se dají použít moderní multifunkční tužky.

m515 v praxi

Palm m515 je i přes svůj věk stále elegantním a vysoce užitečným zařízením. Je malý a plochý, velmi dobře se drží v ruce a velmi dobře se s ním celkově pracuje. 16 MB paměti vypadá jako málo, ale pokud si uvědomíme, že operační systém je verze 4.1 a jeho aplikace zabírají méně místa, než programy pro procesory ARM a systém 5, pak zjistíme, že jde o zajímavé a v zásadě dostačující množství. Do m515-ky se vejde dostatek „dobových“ programů a dat, rozšíření o úložnou paměť a zálohovací prostor je možné pomocí naprosto standardního slotu, do nějž postačí vložit SD kartu (nejprve si ji ale vyzkoušejte, ne všechny fungují). Díky tomu, že systém 4 prakticky vylučuje použití chytřejších multimédií (videa, MP3), je i na relativně malé kartě najednou dostatek místa. Procesor VZ je ale současně pomyslným vrcholem původní řady Dragonball a tak aplikace vytvořené pro OS 3, nebo ideálně optimalizované pro verzi 4 a barevný displej běží velmi rychle a svižně.

Palm m515 nemívá problémy se stabilitou. Pokud nenarazíte na špatně napsanou aplikaci, pak je nutnost tvrdého resetu víceméně vzácnou náhodou. Používá se standardní Palm Desktop, Hotsync (nebo ekvivalenty), Pocket Mirror a běžný PIM software. Verze obsažené v paměti přístroje jsou použitelné, ale minimální, ze zařízení dostanete mnohem více nainstalováním jiných produktů.

Pokud jde o kvalitu práce s m515, je někde na rozhraní mezi staršími palmy a Tungsteny. Barevný displej nabízí dobrou čitelnost a omezené nastavení světlosti. Jeho barevné podání bylo ve své době výborné, ale dnes působí ve srovnání s moderními přístroji mdle. Zejména s teplejšími barvami má m515 problém. Předností je možnost vypnutí podsvícení displeje na slunci, nebo v přítomnosti zdroje světla a využít jeho schopnost odrážet paprsky, které na něj dopadají zvenčí. Tím se ušetří kapacita zabudované Li-Pol baterie. Její výdrž je do značné míry dána opotřebováním přístroje a dost se mění. I zde se ovšem užije „fígl“ se skutečností, že m515 není multimediální. Protože jej nelze používat jako videopřehrávač ani walkman, pak stráví nejspíše mnohem více času ve vypnutém stavu a potřebuje uchovávat méně energie, než moderní zařízení. Jeho barevný a aktivní displej ale spotřebuje více, než například displej Visoru.

Baterie

Nabíjení probíhá standardně z kolébky, do m515 díky univerzálnímu konektoru ale pasují i cestovní nabíječky, car kity a další příslušenství vyvinutá pro modernější přístroje. I zde ovšem platí, že fyzická kompatibilita příslušenství ani zdaleka neznamená jeho správnou funkci, vše se proto vyplatí vyzkoušet. Vzhledem k poměrně značnému stáří přístroje (na PDA) a specifikům polymerových akumulátorů je potřeba si uvědomit, že dochází k jejich degeneraci. Napevno zabudovaný zdroj energie je nicméně možné (servisně) vyměnit.

Zvuk a displej

Zvukové schopností m515 se, stejně jako u jeho bratříčků ze stejné doby omezují na alarmy. Velmi užitečným je ale zabudovaný vibrační motorek, který umí diskrétně upozornit na schůzku nebo důležitý úkol. Těžko říci, jak je to možné, ale setkali jsme se s několika m515, u kterých nefungoval ani nebyl dostupný v softwaru. Displej se hodí na prohlížení redukovaných fotografií, video si na něm nepustíte, ale pro ně nemá ani procesor, což zde již bylo uvedeno. Software na fotky budete muset doinstalovat.

Mouchy a neduhy

Kromě degenerace Li-Pol baterie má m515 několik dalších známých nedostatků, na které je potřeba si dát pozor. V prvé řadě je zde fakt, že některé ze kdysi tak úžasných displejů jsou poruchové. Odchází podsvětlení a v některých případech i digitizér – na dotek citlivá vrstva. O funkčních/nefunkčních vibračních motorcích bylo pojednáno výše, za pozornost stojí ještě jedna „konstrukční odchylka“. Některé z palmů totiž nemají na graffiti plošce naznačenou ikonu pro aktivaci regulace podsvětlení. Přesto je ale příslušné místo citlivé a po klepnutí na ně (pravý horní roh plošky) se spustí. Setkali jsme se s případem, kdy po vynuceném „tvrdém“ resetu, i když je řídký, došlo k úplnému výpadku přístroje, který odmítl nastartovat. Nepomohl opakovaný reset ani pokus o nabití baterie. Po několikadenním pobytu „v šuplíku“ si to ale m515 rozmyslel a začal zase fungovat. Občas ovšem dojde k poruše paměti flash a to, při cenách oprav, znamená konec tohoto sympatického zařízení.

K čemu se hodí?

Palm m515 je relativně malé, ploché a kovové zařízení. Vložíte jej do kapsy, zavřete do diáře. Naprosto spolehlivě stačí na správu PIM aplikací, výborně se z něj čtou elektronické knížky a noviny z aplikací typu iSilo nebo Plucker. Nemá Bluetooth ani jiný bezdrátový adaptér a tak jste, pokud chcete na internet, odkázáni pouze na infraport a problémy s ním související. Pro práci se složitějšími dokumenty nebo tabulkami je lepší použít palm s větším rozlišením displeje, pro jednoduché zadávání údajů ale m515 naprosto dostačuje. Stejně tak i pro hraní jednoduchých her (jednoruký bandita je na něm ještě více návykový než skutečné výherní automaty). Přístroj díky kovovému pouzdru působí, především mezi v oblasti se neorientujícími lidmi, velmi dobře. A funguje. Vzhledem k ceně, za kterou se dá pořídit (včetně docela zajímavé sbírky příslušenství se dají najít inzeráty s cenou něco málo přes 1000 Kč) je to ideální kalendář a úkolovník, výborná čtečka a záznamník, jen škoda, že nikoliv hlasový.