Palm m500/m505 - novinky od Palmu v barvě i bez

Minulý týden přinesl drobné překvapení v podobě odhalení nového Palm počítače. Přes víkend se spory, zda jde o podvrh, nebo zda jde o skutečnou fotografii a reálné údaje, přesunuly do polohy přesvědčení o pravosti údajů, takže se podívejme, co na nás Palm Computing přichystal.

Palm m505 je dlouho očekávanou barevnou verzí Palm Vx - jenže podle nového značení Palm Computing se barevná verze značí koncovou číslicí 5 a počáteční 50 znamená nejvyšší řadu, tedy manažerské modely. Podle tohoto značení tedy půjde o funkčně shodné modely, jen m500 bude monochromatický a m505 bude mít barevný displej, což znamená také rozdíl ve váze.

Veškeré následující údaje zatím nejsou firmou Palm Computing oficiálně potvrzeny, takže je berte s rezervou.

Palm m500/505 bude vybaven procesorem Dragonball VZ na 33 MHz a 8MB RAM. Kromě toho bude mít rozšiřující pozici SecureDigital (SD), tedy slot, jímž chce Palm Computing konkurovat MemorySticku od Sony a Springboardu od Visoru. SD slot má umožnit rovněž nasazení GPS, digitálních kamer a především rozšiřující paměti jako tyto sloty.

Monochromatická verze by se měla s váhou vejít do 92 gramů, barevná verze by se měla pohybovat mezi 110 a 120 gramy, tloušťka by měla přesahovat o pouhý milimetr stávající Palm V. Vzhledem k tloušťkovému rozdílu například u barevného a monochromatického Visoru je to velmi dobrý výkon.

Barevný Palm bude mít 16ti bitovou hloubku, tedy celkem více jak 65000 barev. Monochromatická verze zvládne šestnáct odstínů šedi.

Nový Palm by se měl objevit na letošním CeBITu v Hannoveru, na trhu by se měl objevit ještě do léta - tedy v USA. Ceny zatím nejsou známy, zatím na povrch vyplynuly pouze ceny pro francouszký trh, které dosahují 635 USD tedy téměř 25000 Kč. To by odpovídalo barevným PocketPC zařízením a to už je přeci jen hodně. Monochromatický Palm by měl vyjít na 500 USD ve Francii, tedy na necelých 20 000 Kč - ani to není málo a tak nezbývá doufat, než že nadhozené ceny jsou falešné.

Pokud nové Palmy přijdou se zajímavou cenou, bude to velmi příjemná obměna portfolia Palmů. Výrobky Palm Computing totiž již citelně trpí nemožností využít rozšiřující slot. Škoda je, že se platforma Palm zatím vydala u všech výrobců zcela rozdílnou cestou - od CompactFlash, Springboard slotů, MemorySticku až po SD.