Palm m300 ? Nové dohady !

S informací o možném vývoji modelu m300 přišel Register a poté ji (s řadou skeptických komentářů) přejaly i ostatní servery. O co tedy jde ?

Na přelomu roku se ve vývoji nové řady Palmů předpokládaly čtyři základní řady modelů :

Palm m10X - jako řada low-end modelů

Palm m30X - počítače střední třídy

Palm m50X - modely nejvyšší třídy - tzv.manažerské

Palm m70X - řada s bezdrátovým připojením (pokračovatel řady Palm VII/VIIx).

Pak se na trhu skutečně objevily nové modely řady Palm m10X (Palm m100 a m105) a před CeBITem byly představeny modely řady Palm m50X, které jsou v současné době distribuovány jako novinka.

Na začátku května se objevily neoficiální informace i fotografie modelu M700 s kódovým názvem Skywalker. Souběžně se rozšířil názor, že tím je nová řada modelů Palm Inc uzavřena a m30X už se "konat nebude". Nebylo totiž zas až tak zřejmé, čím by se měla tato řada vyznačovat a odlišovat zejména od řady m50X.

Nyní se tedy spekulace o novém modelu vrátily. Možná se totiž vrátil i smysl celého počínání - slot v nové řadě modelů by totiž mohl být (podle Registeru) kompatibilní s modely V/Vx !

O co jde ? Palm Inc prodal poměrně dost počítačů Palm V/Vx a výrobci třetích stran vyvinuli a prodali k tomuto oblíbenému PDA mnoho periferií - externí klávesnice, modemy, GPS moduly apod.. Po příchodu řady m50X všem uživatelům pětkové řady Palmů Palm Inc oznámil, že si můžou koupit nový model, ale všechny periférie jim budou k ničemu, protože v nové řady m50X je nový "universal" konektor. Na tuto "strategii" není každý majitel Palmu řady V/Vx ochoten přistoupit, je třeba si uvědomit, že hodně z nich přecházelo na řadu V z řady III a již jednou museli svoje příslušenství měnit...

Na druhou stranu je nutno brát informace z Registeru ze značnou rezervou, neboť vůbec nevycházejí z oficiálních zdrojů. Palm Inc naopak již dříve oznámil, že nový universal konektor budou mít všechny modely nové řady, a zdá se i mně zatím docela nepravděpodobné, že by toto svoje rozhodnutí nyní měnil.

Docela pravděpodobné však je, že nový model se připravuje (mluví se taky o tom, že nový Palm střední třídy bude v rámci "stovkové" řady jako m11X). Možným trhem by mohla být podnikové sféra, která by možná uvítala robustnější model s AAA bateriemi a s SD slotem za nějakou "rozumnou cenu" v rozmezí $250-$300. Ale to jsou zatím opět jenom dohady.