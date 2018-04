Palm m130 před soudem - Pronto od Philipse - a další aktuality

Handango: Program pro často nakupující!

Nakupujete software na serveru Handango? Nyní byste mohli nakupovat ještě víc, protože podle nového programu Handanga obdržíte za každý nakoupený americký dolar 10 bodů na váš osobní účet

Body se časem nikam nevytrácí, obdržíte je 30 dnů po nákupu software (to je lhůta pro možné vrácení zakoupeného programu :-) Po nashromáždění určitého počtu bodů na osobním účtu (ten si musíte u Handango otevřít) můžete vaše body uplatnit. Co si bude možno zakoupit a za kolik bodů však Handango na svých stránkách neuvádí :-(

Palm, Inc. půjde kvůli Palm m130 před soud

Před časem jsme vás informovali o ostudě, kterou utržila firma Palm, Inc poté, co vyšlo najevo, že její model m130 neumí 16-bitovou grafiku. Firma tuto schopnost inzerovala od příchodu modelu na trh (březen 130). Teprve nedávno firma přiznala, že grafika není 16-bitová a namísto 65 tis. barev umí model "jen" 4096 barev.

Zdá se ale, že "z ostudy kabát" stačit nemusí - firma čeli žalobě u vyššího soudu v Santa Clara, kterou podala právní kancelář Sheller, Ludwig & Bradley jménem některých klientů, kteří si m130 zakoupili.

YiShow Explorer 5.0 - už nejen pro Clié

Zatímco svět PalmOS softwarových nadšenců netrpělivě čeká na půlroku slibovaný LauncherX (sice "nesmíme ani naznačovat", ale dost lidí bude asi vysněným launcherem trošku zklamáno), na včerejším Palmgearu přistála dost nečekaná launcherová bomba. Je jí YiShow Explorer for Palm 5.0.

YiShow Explorer dosud znali jen majitelé handheldů Clié, pro které je produkt ve verzi 4.5 dosud určen. YiShow není jen tak obyčejný launcher, je to velmi komplexní program, který vám ušetří náklady na další software. Umí prohlížet obrázky v různých běžných formátech (včetně SlideShow), prohlížet DOC soubory (i z karty), jsou zde přizpůsobitelné skiny, dobrý správce souborů a mnoho dalších. Cena je $19,95, tvůrce Piao Yi Bing. Program je určen pro handheldy Palm m505/m515/m130 a Acer S50/S60.

Pronto - Palmistům od Philipse

Pronto od Philipse jsou značkové dálkové ovladače této firmy pro mnohá domácí zařízení. Přestože cena nejlevnějších z nich začíná na $400, máte-li PalmOS handheld, můžete si dopřát stejnojmenný ovladač za $19,95 Pronto Lite. Přinese vám podobné funkce a schopnosti jako jeho dražší kolegové!

Philips nabízí ke stažení 15denní trial verzi, takže si můžete tento program samo odzkoušet.

PocketToP otevřel obchod pro svoji bezdrátovou klávesnici

Vzpomínáte si na námi uvedenou bezdrátovou klávesnici PocketTop? Její výrobce Pockettop Computer Corporation, který ji za $99 prodává, otevřel on-line obchod, kde si ji můžou zakoupit.

Firma dala ke stažení i několik driverům, nyní můžete klávesnici provozovat se zařízeními PalmOS, HP PocketPC 2000/2002 a iPAQ PocketPC 2000/2002. Detailní seznam kompatibilních zařízení najdete zde.